«Прощупывание сил»: зачем Борис Джонсон одобрил провокацию около Крыма

«Риск неоправданной эскалации конфликта с участием Великобритании — это то, что не дает мне спать по ночам», — сказал начальник генштаба Британии Николас Картер 25 июня, добавив, что инцидент в Черном море с эсминцем Defender мог закончиться именно этим.

По словам Картера, просчет при игре в «кошки — мышки» с Россией может привести к полномасштабной войне.

При этом, по информации СМИ, ответственность за инцидент у берегов Крыма полностью лежит на высшем руководстве Великобритании. Окончательное решение о проходе британского эсминца недалеко от мыса Фиолент принимал премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, сообщает газета The Telegraph со ссылкой на источники в министерстве обороны.

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Известно, что глава МИД Великобритании Доминик Рааб беспокоился из-за планов министра обороны Бена Уоллеса направить эсминец по маршруту рядом с российским полуостровом. Министр иностранных дел опасался, что Россия якобы сможет использовать этот факт в своих целях. Для окончательного решения план отправили на утверждение Джонсону, который 23 июня дал согласие, несмотря на все риски. При этом представители правительства опровергли The Telegraph существование разных точек зрения о маршруте корабля, заявив изданию, что «мы все одна большая семья».

24 июня Джонсон не ответил прямо на вопрос, отдавал ли он распоряжение о том, чтобы эсминец проходил около Крыма, но сказал, что «мы поступили совершенно правильно, что отстаивали закон и добивались свободы судоходства».

В разговоре с «Газетой.Ru» старший научный сотрудник Центра британских исследований Института Европы РАН Олег Охошин связал решение Джонсона с американским влиянием.

«В Черном море с 28 июня по 10 июля планируются совместные учения Украины, США и НАТО Sea Breeze-2021. Посольство России выразило протест, предупредив, что это может привести к непреднамеренным инцидентам в море. И потому Британия, как один из основных партнеров по блоку НАТО, решила таким образом надавить на российское руководство и использовать один из методов психологической войны. Это был акт агрессии с ее стороны», — говорит эксперт.

Возросшую активность в черноморском регионе отмечает и старший научный сотрудник Центра британских исследований Института Европы РАН Кира Годованюк.

«Заходы в порты Одесса и Батуми происходят регулярно. Подобный инцидент уже был с эсминцем Dragon в октябре 2020 года, это становится тенденцией. Британии важно продемонстрировать свою значимость для европейской безопасности, в том числе морской. Ей важно заявить о себе как о стране, которая пытается поддержать свободу судоходства там, где страна не признает чужие территориальные воды. Это происходит не только в российских водах, можно вспомнить похожие маневры в Южно-Китайском море. Таким образом Лондон так стремится укрепить свои позиции в НАТО, продолжая развивать сотрудничество с Вашингтоном», — объясняет Годованюк изданию.

По словам Олега Охошина из РАН, консервативное правительство Британии еще со времен Терезы Мэй проводит активную антироссийскую пропаганду в СМИ и старается дискредитировать Москву в международных отношениях. Кроме того, оно поставило цель разработать стратегию оборонной политики, которая должна была бы сдерживать российское влияние.

Несогласие Доминика Рааба с маршрутом Defender Охошин связал с попытками министерства иностранных дел сглаживать конфликт, что отличает это ведомство от военного.

По мнению Киры Годованюк, силовой блок и ястребы в британском правительстве могли победить при планировании провокации около Крыма, но едва ли в правительстве были силы, которые полностью выступали бы за отказ от маневров.

Специалист по Британии Охошин считает, что случившееся 21 июня хорошо укладывается в общую канву политики по отношению к России.

«Например, в марте 2021 года правительство опубликовало комплексный обзор по внешней оборонной политике, в котором прямо было указано, что главным стратегическим врагом страны является Россия. В вооруженных силах Королевства предполагается создать отдельное подразделение спецназа по противодействию российской угрозе и кибервойска с штабом на северо-востоке Англии», — напоминает эксперт.

При этом Лондон подобными внешнеполитическими маневрами может стремиться снизить градус общественной напряженности внутри страны, добавляет эксперт.

«В Королевстве много нерешенных проблем. Это как дезинтеграционные процессы из-за недовольства кельтских регионов выходом из Евросоюза, так и проблемы экономическо-торгового характера с тем же ЕС. Плюс снижение общей покупательной способности граждан из-за пандемии и Brexit», — перечисляет Охошин.

Подобные недавнему инциденту ситуации будут возникать и впредь, но неизвестно с какой периодичностью, считает эксперт. Последнее может зависеть от позиции США, которые в последнее время пошли на активный контакт с российским руководством. При этом в Лондоне уверены, что до военного конфликта с Москвой не дойдет, говорит он.

«Это просто прощупывание сил противника, насколько Россия оперативно сможет отреагировать на нарушение ее морских границ. Они были готовы ровно к тому, что и произошло», — заключает он.

Следующий — Китай

Корреспондент The Daily Mail Марк Никол, который находился на борту Defender, назвал инцидент «самой тревожной эскалацией напряженности между Лондоном и Москвой после отравления бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери в 2018 году».

«Мы однозначно ткнули русского медведя палкой, и он огрызнулся в ответ. В следующий раз, когда британский военный корабль войдет в крымские воды, напряжение будет еще выше», — считает журналист.

Следующей страной, которая подвергнется подобной проверке на ответные действия в спорной ситуации, будет Китай, пишут также в The Times. «Так что же произойдет, когда ударная группа во главе с авианосцем Queen Elizabeth и эсминцем Defender и другими боевыми кораблями на буксире прибудет в спорную акваторию Южно-Китайского моря через несколько месяцев?» — задаются вопросом журналисты, обратившись к реакции России.

В издании The Spectator отметили, что задачей эсминца была провести операцию по обеспечению свободы судоходства (FONOP). Обычно такие маневры проводят США против Китая, показывая, что не признают их территорией спорные участки суши и моря. В данном случае британский политолог Марк Галеотти назвал проход Defender выражением поддержки Украине, а реакция России, по его мнению, «показала снова ее непредсказуемую и мстительную сущность».

Похожего мнения придерживается редактор The Times Роджер Бойес, который считает, что Россия предупредительными выстрелами развеяла любые надежды на перезагрузку отношений с Западом. Он также вспомнил прошлогодние маневры российских бомбардировщиков около Шетландских островов. При этом нынешний инцидент, по мнению автора, доказал готовность Москвы прибегнуть к «дипломатии канонерок», замаскировав агрессию под оборону. До этого в The Times подчеркивали, что корабли британских ВМС продолжат ходить у берегов Крыма, несмотря на «предупредительные выстрелы».

23 июня эсминец ВМС Великобритании Defender пересек государственную границу России, войдя в территориальное море недалеко от мыса Фиолент в Крыму. После предупредительной стрельбы с пограничного сторожевого судна и предупредительного бомбометания с Су-24м, он покинул российские воды. После этого инцидента посла Британии вызвали в МИД России.