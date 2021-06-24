Закурить не найдется: ЕС оставил Белоруссию без сигарет

Совет ЕС официально объявил о введении санкций против Белоруссии. Об этом сообщает РИА «Новости».

Секторальные экономические меры включают в себя ограничения на торговлю нефтепродуктами и удобрениями на основе калия, также запрещается импорт и экспорт табачных изделий и табака.

Запрещена передача Минску технологий и оборудования для прослушки и перехвата интернет-коммуникаций и телефонных разговоров. Введен запрет на передачу технологий и товаров военного и двойного назначения – то есть тех, которые могут применяться как в мирных, так и в военных целях.

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Белоруссии ограничивается доступ на финансовые рынки Европы и запрещается предоставлять Минску услуги страхования. Европейский инвестиционный банк замораживает выплаты по любым проектам в госсекторе РБ.

Совет ЕС подчеркивает, что санкции введены за «грубые нарушения прав человека в Белоруссии, агрессивное преследование гражданского общества, демократической оппозиции и журналистов». Кроме того, эти санкции – ответ на принудительную посадку самолета Ryanair в Минске 23 мая.

ЕС ищет права человека

Двумя днями ранее ЕС согласовал введение четвертого пакета санкций против Белоруссии. В санкционный список вошли восемь организаций и 78 человек. Среди них оказались сын президента страны и спортивный чиновник Дмитрий Лукашенко, жена его другого сына Виктора Лилия, российский бизнесмен Михаил Гуцериев, гендиректор ОАО «МАЗ» Валерий Иванкович, председатель Следственного комитета Белоруссии Дмитрий Гора, заместители генпрокурора Алексей Стук и Геннадий Дыско, судьи минских судов, депутаты и другие чиновники и бизнесмены.

Глава Европейской службы внешних дел Жозеп Боррель допустил подготовку пятого пакета персональных санкций в отношении Белоруссий.

«Это был уже четвертый пакет санкций. Я не исключаю, что будет и пятый. Все будет зависеть от действий ответственных за ситуацию в этой стране», — сказал он.

Боррель выразил уверенность в том, что новые санкции окажут серьезное влияние на ситуацию в Белоруссии, учитывая, что удар придется по экономике всей страны. Глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что ЕС не успокоится, пока президент республики Александр Лукашенко не освободит задержанного блогера-оппозиционера Романа Протасевича.

Реакция Минска и Москвы

Новые санкции Евросоюза в отношении Белоруссии представляют собой вмешательство во внутренние дела и демонстрируют беззаконие, заявила 23 июня официальный представитель МИД России Мария Захарова.

По ее словам, цель ограничительных мер — намеренно «обрушить» уровень жизни простых белорусских граждан. Россия также солидарна с белорусскими союзниками в неприятии новых незаконных санкций. Кроме того, Захарова заявила, что Россия не оставит без соразмерного ответа включение в новый пакет западных санкций против Белоруссии лиц с российским гражданством.

«Действительно, как отмечается в комментарии МИД Республики Беларусь, это граничит с объявлением экономической войны», — добавила она. По словам Захаровой, здесь «нечего говорить про права человека – здесь нет не то чтобы заботы, а нет понимания истинных прав человека».

В министерстве иностранных дел Белоруссии ранее заявили о близости экономической войны, а также о том, что новые санкции Запада в отношении Минска не будут иметь того эффекта, на который рассчитывает Запад.

«Ответные меры, которые ЕС вынуждает нас принять, точно так же негативно могут сказаться на сферах нашего взаимодействия и в конечном итоге на интересах граждан и компаний стран Запада, предпринявших недружественные шаги в отношении нашего государства», — говорится в сообщении МИД РБ.

Западные санкции против Белоруссии не останутся без ответа, обещают в Минске.

«Выбираем наиболее адекватные меры реагирования из того набора, который мы выработали и о котором доводили сигнал нашим партнерам. Думаю, не за горами то время, когда мы эти решения примем», — подчеркнул председатель правительства РБ. «Я обращаюсь прежде всего... к народам наших соседних стран — полякам, литовцам, латышам, украинцам: очнитесь, пока не поздно, разберитесь с этими политиками, обезумевшими и потерявшими реальность», — сказал белорусский премьер-министр Роман Головченко.