КГБ, тюрьма на Окрестина и сноха Лукашенко: кто еще вошел в санкционные списки

Против кого ввел санкции ЕС

В новый санкционный список вошли восемь организаций и 78 человек.

— сын президента Белоруссии и спортивный чиновник Дмитрий Лукашенко;

— сноха президента Лилия — супруга его старшего сына Виктора;

— глава Следственного комитета Дмитрий Гора;

— министр обороны Виктор Хренин;

— министр транспорта Алексей Авраменко;

— генеральный директор Белаэронавигации Леонид Чуро;

— совладелец «РуссНефти» Михаил Гуцериев;

— гендиректор ОАО «МАЗ» Валерий Иванкович;

— первый замглавы администрации президента Максим Рыженков;

— директор департамента авиации белорусского Минтранса Артем Сикорский;

— командующий ВВС и войсками ПВО Игорь Голуб;

— глава Генштаба, первый заместитель командующего ВВС Андрей Гурцевич;

— начальник колонии № 8 в г. Жодино Дмитрий Стребков;

— глава Центра изоляции правонарушителей ГУВД Мингорисполкома (ЦИП Окрестина) Евгений Шапетько;

— замглавы МВД Николай Карпенков и пресс-секретарь главы МВД Ольга Чемоданова;

— депутаты белорусского парламента Светлана Любецкая, Алексей Егоров, Александр Омельянюк и Олег Гайдукевич;

— сотрудники департамента исполнения наказаний белорусского МВД: Иван Мыслицкий, Олег Беляков, Владислав Мандрик, Андрей Дайлида, Олег Лащиновский, Жанна Батурицкая;

— председатель белорусской федерации тенниса Сергей Тетерин;

— сотрудники СК Белоруссии: Александр Василюк, Евгений Архиреев, Алексей Коврижкин, Александр Агафонов;

— двое заместителей генпрокурора Алексей Стук и Геннадий Дыско;

— начальник отдела следственного управления КГБ Белоруссии Константин Бычек;

— судьи районных судов Минска и других городов: Наталья Бугук, Сергей Шатило, Анастасия Ачалова, Мария Ерохина, Юлия Близнюк, Анастасия Кулик, Максим Трусевич, Татьяна Мотыль, Александр Волк, Ольга Неборская; Александр Руденко, Мария Запасник; Максим Филатов, Андрей Грушко;

— сотрудники прокуратуры и СК по Фрунзенскому району Минска: Алина Касьянчик, Игорь Курилович;



— сотрудники ГУВД различных районов Минска: Андрей Бакач, Александр Полулех, Александр Захвицевич, Сергей Ушаков, Сергей Артеменко;

— начальники и заместители начальников минских РОВД: Дмитрий Бурдюк, Александр Капилевич, Кирилл Кислов, Сергей Варейко; Сергей Дубовик, Александр Андриевский, Виталий Макрицкий;

— начальник отдела внутренней безопасности Государственной судебной экспертизы Александр Ридецкий;

— старший сержант полиции и Центра изоляции правонарушителей (ЦИП Окрестина) Евгений Врублевский;

— глава изолятора временного содержания ГУВД Мингорисполкома (ИВС Окрестина) Игорь Кенюх и его заместители Глеб Дриль и Владимир Лапырь;

— председатель Минского горисполкома Михаил Гриб;

— представители СМИ: Андрей Муковозчик (политический обозреватель издания «Беларусь Сегодня»), Сергей Гусаченко (зампредседателя Белтелерадиокомпании);

— председатель Комитета по правам человека и СМИ Геннадий Давыдько;

— проректор и ректоры различных учебных заведений Белоруссии: Сергей Скриба, Сергей Рубникович, Александр Баханович, Михаил Борозна;

— предприниматель, гендиректор ООО «Синезис» Александр Шатров;

— совладелец ООО «Бремино групп» Алексей Олексин и его коллега Александр Зайцев.

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Против кого ввели санкции США

В новый санкционный список вошли 16 физических лиц и шесть организаций.

— пресс-секретарь президента Белоруссии Наталья Эйсмонт;

— председатель верхней палаты белорусского парламента Наталья Кочанова;

— генпрокурор Андрей Швед;

— председатель КГБ Иван Тертель;

— замминистра юстиции Республики Беларусь Сергей Калиновский;

— замглавы МВД Николай Карпенков;

— командир подразделения «Альфа» Сергей Зубков;

— начальник УВД Минского облисполкома Александр Астрейко;

— председатель Минского горисполкома Михаил Гриб;

— члены Центризбиркома Ольга Дорошенко, Андрей Гуржий, Светлана Кацубо, Сергей Калиновский, Александр Лосякин, Игор Плышевский, Марина Рахманова, Ирина Целиковец.

— КГБ Белоруссии;

— Центр изоляции правонарушителей ГУВД Мингорисполкома (ЦИП Окрестина);

— УВД Брестского облисполкома;

— внутренние войска МВД;

— Главное управление по борьбе с организованной преступностью и коррупцией (ГУБОПиК) МВД;

Какие шаги предприняла Канада

Глава МИД Канады Марк Гарно объявил о новых санкциях против 17 физических и 5 юридических лиц Белоруссии. Такое решение стало ответом на «грубые и систематические нарушения прав человека, происходящие в республике». При этом такие меры были приняты «в координации» с США, ЕС и Великобританией после того, как 23 мая этого года «под предлогом сомнительной и до сих пор непроверенной угрозы взрыва белорусский режим отклонил рейс 4978 Ryanair от запланированного курса». Самолет тогда приземлился в Минске, хотя летел до Вильнюса.

При этом ситуацию с экстренной посадкой лайнера и задержанием Протасевича и Сапеги канадские власти называют «безрассудным и дерзким актом белорусского режима». По мнению властей страны, он «не только является вопиющим посягательством на свободу слова, но и поставил под угрозу безопасность других пассажиров рейса и представляет собой серьезное вмешательство в основополагающие принципы и международные правила, обеспечивающие безопасность гражданской авиации во всем мире».

Как ответила Белоруссии Великобритания

Британские политики решили в качестве ответа на произошедшее с Протасевичем и Сапегой ввести ограничения против 7 физических лиц и одного юрлица. Кроме того, власти Соединенного Королевства «в ответ на продолжающееся подавление демократии и прав человека в Белоруссии [президентом страны Александром] Лукашенко и его режимом» ввели санкции против пяти человек.

В частности, в списках значатся министр обороны Белоруссии Виктор Хренин, командующий белорусскими ВВС и войсками ПВО Игорь Голуб, его заместитель Андрей Гурцевич, гендиректор «Белаэронавигации» Леонид Чуро, министр транспорта и коммуникаций Белоруссии Алексей Авраменко, глава департамента по авиации Белоруссии Артем Сикорский и другие.

Им запрещено посещать Великобританию. Кроме того, заморожены активы белорусских чиновников и экспортера белорусских нефтепродуктов BNK (UK) Ltd.