КГБ, тюрьма на Окрестина и сноха Лукашенко: кто еще вошел в санкционные списки

Против кого ввел санкции ЕС
В новый санкционный список вошли восемь организаций и 78 человек.
— сын президента Белоруссии и спортивный чиновник Дмитрий Лукашенко;
— сноха президента Лилия — супруга его старшего сына Виктора;
— глава Следственного комитета Дмитрий Гора;
— министр обороны Виктор Хренин;
— министр транспорта Алексей Авраменко;
— генеральный директор Белаэронавигации Леонид Чуро;
— совладелец «РуссНефти» Михаил Гуцериев;
— гендиректор ОАО «МАЗ» Валерий Иванкович;
— первый замглавы администрации президента Максим Рыженков;
— директор департамента авиации белорусского Минтранса Артем Сикорский;
— командующий ВВС и войсками ПВО Игорь Голуб;
— глава Генштаба, первый заместитель командующего ВВС Андрей Гурцевич;
— начальник колонии № 8 в г. Жодино Дмитрий Стребков;
— глава Центра изоляции правонарушителей ГУВД Мингорисполкома (ЦИП Окрестина) Евгений Шапетько;
— замглавы МВД Николай Карпенков и пресс-секретарь главы МВД Ольга Чемоданова;
— депутаты белорусского парламента Светлана Любецкая, Алексей Егоров, Александр Омельянюк и Олег Гайдукевич;
— сотрудники департамента исполнения наказаний белорусского МВД: Иван Мыслицкий, Олег Беляков, Владислав Мандрик, Андрей Дайлида, Олег Лащиновский, Жанна Батурицкая;
— председатель белорусской федерации тенниса Сергей Тетерин;
— сотрудники СК Белоруссии: Александр Василюк, Евгений Архиреев, Алексей Коврижкин, Александр Агафонов;
— двое заместителей генпрокурора Алексей Стук и Геннадий Дыско;
— начальник отдела следственного управления КГБ Белоруссии Константин Бычек;
— судьи районных судов Минска и других городов: Наталья Бугук, Сергей Шатило, Анастасия Ачалова, Мария Ерохина, Юлия Близнюк, Анастасия Кулик, Максим Трусевич, Татьяна Мотыль, Александр Волк, Ольга Неборская; Александр Руденко, Мария Запасник; Максим Филатов, Андрей Грушко;
— сотрудники прокуратуры и СК по Фрунзенскому району Минска: Алина Касьянчик, Игорь Курилович;
— сотрудники ГУВД различных районов Минска: Андрей Бакач, Александр Полулех, Александр Захвицевич, Сергей Ушаков, Сергей Артеменко;
— начальники и заместители начальников минских РОВД: Дмитрий Бурдюк, Александр Капилевич, Кирилл Кислов, Сергей Варейко; Сергей Дубовик, Александр Андриевский, Виталий Макрицкий;
— начальник отдела внутренней безопасности Государственной судебной экспертизы Александр Ридецкий;
— старший сержант полиции и Центра изоляции правонарушителей (ЦИП Окрестина) Евгений Врублевский;
— глава изолятора временного содержания ГУВД Мингорисполкома (ИВС Окрестина) Игорь Кенюх и его заместители Глеб Дриль и Владимир Лапырь;
— председатель Минского горисполкома Михаил Гриб;
— представители СМИ: Андрей Муковозчик (политический обозреватель издания «Беларусь Сегодня»), Сергей Гусаченко (зампредседателя Белтелерадиокомпании);
— председатель Комитета по правам человека и СМИ Геннадий Давыдько;
— проректор и ректоры различных учебных заведений Белоруссии: Сергей Скриба, Сергей Рубникович, Александр Баханович, Михаил Борозна;
— предприниматель, гендиректор ООО «Синезис» Александр Шатров;
— совладелец ООО «Бремино групп» Алексей Олексин и его коллега Александр Зайцев.
Против кого ввели санкции США
В новый санкционный список вошли 16 физических лиц и шесть организаций.
— пресс-секретарь президента Белоруссии Наталья Эйсмонт;
— председатель верхней палаты белорусского парламента Наталья Кочанова;
— генпрокурор Андрей Швед;
— председатель КГБ Иван Тертель;
— замминистра юстиции Республики Беларусь Сергей Калиновский;
— замглавы МВД Николай Карпенков;
— командир подразделения «Альфа» Сергей Зубков;
— начальник УВД Минского облисполкома Александр Астрейко;
— председатель Минского горисполкома Михаил Гриб;
— члены Центризбиркома Ольга Дорошенко, Андрей Гуржий, Светлана Кацубо, Сергей Калиновский, Александр Лосякин, Игор Плышевский, Марина Рахманова, Ирина Целиковец.
— КГБ Белоруссии;
— Центр изоляции правонарушителей ГУВД Мингорисполкома (ЦИП Окрестина);
— УВД Брестского облисполкома;
— внутренние войска МВД;
— Главное управление по борьбе с организованной преступностью и коррупцией (ГУБОПиК) МВД;
Какие шаги предприняла Канада
Глава МИД Канады Марк Гарно объявил о новых санкциях против 17 физических и 5 юридических лиц Белоруссии. Такое решение стало ответом на «грубые и систематические нарушения прав человека, происходящие в республике». При этом такие меры были приняты «в координации» с США, ЕС и Великобританией после того, как 23 мая этого года «под предлогом сомнительной и до сих пор непроверенной угрозы взрыва белорусский режим отклонил рейс 4978 Ryanair от запланированного курса». Самолет тогда приземлился в Минске, хотя летел до Вильнюса.
При этом ситуацию с экстренной посадкой лайнера и задержанием Протасевича и Сапеги канадские власти называют «безрассудным и дерзким актом белорусского режима». По мнению властей страны, он «не только является вопиющим посягательством на свободу слова, но и поставил под угрозу безопасность других пассажиров рейса и представляет собой серьезное вмешательство в основополагающие принципы и международные правила, обеспечивающие безопасность гражданской авиации во всем мире».
Как ответила Белоруссии Великобритания
Британские политики решили в качестве ответа на произошедшее с Протасевичем и Сапегой ввести ограничения против 7 физических лиц и одного юрлица. Кроме того, власти Соединенного Королевства «в ответ на продолжающееся подавление демократии и прав человека в Белоруссии [президентом страны Александром] Лукашенко и его режимом» ввели санкции против пяти человек.
В частности, в списках значатся министр обороны Белоруссии Виктор Хренин, командующий белорусскими ВВС и войсками ПВО Игорь Голуб, его заместитель Андрей Гурцевич, гендиректор «Белаэронавигации» Леонид Чуро, министр транспорта и коммуникаций Белоруссии Алексей Авраменко, глава департамента по авиации Белоруссии Артем Сикорский и другие.
Им запрещено посещать Великобританию. Кроме того, заморожены активы белорусских чиновников и экспортера белорусских нефтепродуктов BNK (UK) Ltd.