«Не открою, ковид»: как проходили обыски у депутата Заксобрания Резника

В Санкт-Петербурге правоохранители задержали депутата городского Законодательного собрания Максима Резника за покупку 18,2 грамм марихуаны, сообщили в СК. Обыски в квартире и на даче депутата, а также в квартире его матери сотрудники Главного следственного управления СКР по Санкт-Петербургу совместно с сотрудниками регионального ГУ МВД провели утром 17 июня.

Реклама

Сначала жена депутата не хотела открывать дверь силовикам из-за боязни их инфицировать – женщине предписано находиться на изоляции по болезни, сообщает «Фонтанка».

«Не открою, ковид», — сказала женщина.

После этого следователи и полицейские пригрозили выломать дверь, и хозяйка их впустила. Как заявили правоохранители, причиной обыска стали наркотики, найденные в квартире дальнего родственника Резника.

Параллельно другая следственная группа провела обыск на даче у депутата, где он находился на изоляции от заболевшей жены. Через несколько часов Резника повезли в квартиру к его матери, где тоже провели обыск, а потом доставили на допрос в СК.

«По данным следствия, Резник, обладающий особым правовым статусом, имея умысел на совершение преступления в сфере незаконного оборота наркотических средств, не позднее 9 марта 2021 года незаконно приобрел для личного потребления у неустановленного лица наркотическое средство — каннабис (марихуану)», — говорится в сообщении следствия.

В рамках расследования СК провел комплекс судебных экспертиз, в том числе химические и генетические, допросил более 10 свидетелей, что «позволило следствию собрать достаточно доказательств для предъявления Резнику обвинения в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.228 УК РФ (незаконный оборот наркотических средств)».

Данная статья предусматривает максимальным наказанием восемь лет заключения.

Расследование началось в марте нынешнего года — тогда силовики прибыли для обыска в квартиру № 15 на канале Грибоедова, 114, где находится студия художницы Лизы Михайловой, в которой временно проживает ее сын Иван Дорофеев — дальний родственник Резника, пишет «Фонтанка».

Причем правоохранители встретили на пороге квартиры самого депутата. В квартире они нашли баночку из-под жевательной резинки, в которой находились – как позже выяснилось – наркотики.

После этого Резника три раза допрашивали, он утверждал, что принес эту баночку по просьбе Дорофеева.

Резник известен как критик губернатора Александра Беглова. По этой причине ряд сторонников депутата утверждают, что причина заведения уголовного дела чисто политическая.

Бывший член Заксобрания, муниципальный депутат Ольга Галкина напомнила, что накануне в Петербурге были объявлены выборы, на которых Резник собирался баллотироваться от партии «Яблоко» по 21-му избирательному округу в Московском районе.

«Он один из самых ярких депутатов и был бы самым ярким кандидатом. История ожидаемая: у властей нет желания допускать до выборов ярких кандидатов. Я связываю его преследование с тем, что осенью пройдут выборы» — сказала Галкина.

В самой партии не верят в связь Резника с наркотиками.

«Мы считаем задержание Резника политически мотивированным. Оно лежит в логике преследований Дмитрия Гудкова, Андрея Пивоварова, Александра Соловьева — потенциальных кандидатов от «Яблока» на выборах в Госдуму. Силовые органы, видимо, решили полностью зачистить оппозиционное поле перед выборами», — сказал «Газете.Ru» член Бюро партии «Яблоко», депутат Мосгордумы Максим Круглов.

В 2011 году Резник был избран в ЗакС от «Яблока», при этом на следующий год его исключили из партии. В 2016 году он был переизбран по списку «Партии Роста». С 2012 по 2019 год был председателем комиссии по образованию, культуре и науке ЗакС.