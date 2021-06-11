30 лет тюрьмы для дочери диктатора: президентом Перу может стать японка

В Перу спустя почти неделю после президентских выборов завершился подсчет голосов, однако победителя гонки официально не объявят еще на протяжении нескольких дней. Кандидат Кейко Фухимори, дочь знаменитого перуанского диктатора Альберто Фухимори, уступает своему сопернику Педро Кастильо всего несколько десятков тысяч голосов. Она просит избирательные органы пересмотреть 300 тыс. голосов и аннулировать 200 тыс. других.

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В случае поражения на выборах ее ожидает уголовное преследование — политика подозревают в отмывании денег и коррупции, ей грозит 30-летний срок. В случае же победы политик сможет избежать наказания.

Тень фамилии

Долгое время подсчет голосов складывался в пользу Фухимори и некоторые СМИ даже успели объявить ее победителем. Однако ситуация резко изменилась буквально в последние часы подсчета. Последние протоколы поступили из сельских районов и посольств за рубежом. Политик левого толка Кастильо смог заручиться серьезной поддержкой как со стороны фермеров, так и со стороны диаспоры.

В итоге после подсчета 100% голосов Кастильо набирает 50,2% голосов, дочь бывшего президента уступает своему сопернику всего 0,4% — на ее счету 49,8% голосов.

Как пишет France 24, политическая карьера Фухимори, уровень ее поддержки и одновременно число недовольных ею во многом связано именно с ее отцом.

История перуанского диктатора, выходца из семьи японских мигрантов, не отпускает его дочь, ставшую «первой леди» Перу в середине 90-х годов — когда ее мать подала на развод, обвинив Альберто Фухимори в пытках и попытке скрыть коррупцию внутри государства.

На волне скандальной известности Кейко уже третий раз участвует в президентских выборах, ее партии удавалось забирать под контроль парламент, да и сама она уже занимала пост конгрессмена. Впрочем, пока в выборах главы государства взять вверх ей не удавалось — она проиграла во втором туре выборов в 2011 году Ольянте Умала всего 3% голосов, а в 2016 году проиграла Педро Пабло Кучински с еще меньшим отрывом.

Ее отец — Альберто Фухимори — крайне спорная для перуанцев фигура. По версии Bloomberg, 10 лет его правления у многих жителей страны ассоциировались с улучшением экономической ситуации после масштабного кризиса конца 80-х годов, когда инфляция в стране достигала значения в 3000%. Однако способы, которыми политик пользовался для достижения своих целей, поддерживают далеко не все.

Диктатура по-перуански

Фухимори пришел к власти в конце июля 1990 года, его победу многие называли неожиданностью — политика рассматривали в качестве «темной лошадки». Обладатель ученой степени по математике и телеведущий местного канала во многом уступал своему сопернику – лауреату Нобелевской премии, всемирно известному прозаику и драматургу Марио Варгасу Льосе.

С момента вступления в должность Фухимори начал проводить монетаристские неолиберальные и неоконсервативные реформы, сводившиеся к тотальной приватизации. Это не пришлось по вкусу представителям левых партий, контролировавших парламент Перу, что привело к так называемому «фухи-перевороту».

Фухимори распустил Конгресс и объявил о реорганизации судебной власти, подкрепив свое решение танковыми войсками у здания парламента и применением слезоточивого газа против сенаторов внутри.

Следом он приостановил действие конституции, ограничив независимость судебной власти и передав все полномочия законодательной власти к исполнительной. То есть, по сути, получил тотальную власть над государством. Взяв на вооружение новые полномочия, Фухимори принялся за активную борьбу с партизанскими группировками, противостояние с которыми началось еще в 80-х.

В конфликте с партизанами проявились наиболее негативные стороны правления нового президента. Для борьбы с ними были сформированы «эскадроны смерти», впоследствии обвиненные в терроре против целых деревень, поддерживающих партизан. К примеру, нередки были случаи, когда военные выдавали убитых ими гражданских за жертв повстанцев.

Одновременно с кровавой борьбой с партизанами Фухимори продолжал и политику по укреплению экономики. Тут одним из решений стала кампания принудительной, по версии правозащитников, стерилизации бедного населения страны.

Таким путем власти боролись с слишком высокой рождаемостью на фоне кризиса. За несколько лет были стерилизованы более 300 тыс. женщин и около 24 тыс. мужчин.

Политическая карьера Фухимори оборвалась в 2000 году, когда он в третий раз победил на президентских выборах. Завершил правление президента коррупционный скандал со взятками депутатам для перехода в правящую партию, а также ряд дел в отношении перуанских военных, обвиняемых в контрабанде оружия в Колумбию.

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В итоге Фухимори покинул Перу и получил убежище в Японии, но в середине 2000-х решил покинуть эту страну и отправился в Чили, где был арестован по запросу нового перуанского правительства. На тот момент на родине против него уже возбудили ряд уголовных дел, впоследствии приговорив перуанского диктатора к 25 годам тюремного заключения за причастность к убийству 25 оппозиционеров, создание «эскадронов смерти», коррупцию, организацию незаконной прослушки и подкуп политиков, журналистов и бизнесменов за счет бюджетных средств.

В шаге от тюрьмы

Дочь диктатора вполне может повторить судьбу своего отца и отправиться в тюрьму. Дело против Кейко Фухимори тянется уже не первый год, лидер партии «Народная сила» впервые попала в камеру предварительного заключения еще в октябре 2018 года по тем же обвинениям. Политика подозревают в связях с незаконными схемами бразильской строительной компании Odebrecht. Следователи предполагают, что во время предвыборной кампании 2011 года политик и ее партия использовали средства, незаконно полученные от бразильской фирмы.

Прокуратура просит посадить дочь бывшего диктатора на 30 лет.

В общей сложности Фухимори провела в предварительном заключении около 16 месяцев. Все обвинения она отрицает, а действия прокуроров называет «политической местью». При этом новые подозрения в отношении политика прокурор Перес объяснил нарушением условий условно-досрочного освобождения.

По версии правоохранителей, Фухимори встретилась с одним из свидетелей по своему делу, тем самым нарушив режим, установленный судом. Однако, по законодательству Перу, эти обвинения не будут иметь никакого значения, если политику удастся победить на президентских выборах.