«Асад уже никуда не денется»: как Сирия возвращается в арабскую семью

Саудовская Аравия близка к достижению дипломатического соглашения о нормализации отношений с Сирией, сообщили источники Al Jazzera, знакомые с ходом переговоров. По их данным, один из главных инициаторов сближения с Дамаском — наследный принц Мухаммед бин Салман Аль Сауд.

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Принц уже поручил своей команде заверить сирийское руководство, что он не хочет смены режима Асада и что Сирия как «братская арабская нация» должна иметь тесные отношения с Саудовской Аравией.

Как поясняет «Газете.Ru» старший преподаватель Школы Востоковедения НИУ ВШЭ Андрей Чупрыгин, подобными действиями Эр-Рияд надеется, прежде всего, ослабить влияние шиитского Ирана на Сирию, которая принадлежит к арабскому миру.

«Саудовская Аравия начинает процесс политического диалога с Ираном, что тоже весьма ожидаемо. Немаловажную роль в этом играет шиитский пояс, который все никак не удается разорвать. Он пролегает и через Дамаск. Налаживание отношений с Сирией позволит саудовцам мягко нейтрализовать Тегеран. Так что процесс идет, и открытие посольств и установление дипломатических отношений между Сирией и Саудовской Аравией дадут мощнейший сигнал Европе и США о том, что надо пересматривать свое странное отношение к режиму Асада, которое можно описать формулой «ни мира, ни войны», — убежден эксперт.

Представители сирийской оппозиции, контактирующие с МИД Саудовской Аравии, в разговоре с Al Jazzera утверждают, что преобладающие там настроения по отношению к Сирии можно описать таким образом:

«Времена изменились, «арабская весна» ушла в историю, а в регионе складывается новая геополитическая обстановка».

Сообщение источников Al Jazzera органично вписалось в ряд новостей, которые также указывают на потепление в отношениях Сирии и Саудовской Аравии. Так, в начале мая 2020 года глава разведки Саудовской Аравии Халид бин Али аль-Хумейдан прибыл в Сирию с неофициальным визитом, где он, по сообщениям ряда источников, встречался с президентом Сирии Башаром Асадом. После этого Дамаск направил в Эр-Рияд свою первую за 10 лет официальную делегацию во главе с министром туризма Рами Мартини.

Источники арабских СМИ передавали, что Саудовская Аравия с 2020 года выступает за возвращение Сирии в Лигу арабских государств (ЛАГ), которая в ноябре 2011 года приостановила участие страны в организации, посчитав неприемлемым применение насилия в отношении демонстрантов. В марте 2014 года Лига осудила «массовые убийства мирных жителей» и призвала все стороны гражданского конфликта приложить усилия для окончания войны. С конца 2010-х в ЛАГ поднимали вопрос о восстановлении членства Сирии, которая была одним из основателей этой организации, но консенсус по этому вопросу до сих пор не был найден.

При этом ОАЭ и Бахрейн официально восстановили отношения с Сирией еще в конце 2018 года, а Оман назначил посла в Дамаске в 2020 году. Эксперты считают, что именно действия Бахрейна — маркер для понимания ближайшей политики всех государств Персидского залива.

Андрей Чупрыгин выражает уверенность, что примирение Сирии и Саудовской Аравии действительно произойдет в течение года. «Кроме того, я думаю, что уже на следующем заседании ЛАГ Сирию вернут в организацию. Реально

против этого выступают лишь две страны — Египет и Катар. Но их уговорят: на Катар надавит в том числе и Россия, на Египет — ОАЭ и Саудовская Аравия. Сейчас любому прагматичному политику понятно, что Асад уже никуда не денется.

Недавно прошли выборы, и хотя можно долго рассуждать, корректны ли они, но так или иначе Асад на месте. Учитывая, что вообще арабские лидеры глубоко прагматичны, идеология при принятии их решений играет мало значения, я думаю, что Саудовская Аравия давно решила как вернуться в Сирию, так и вернуть Сирию», — говорит Чупрыгин.

С тем, что отношения Сирии и Саудовской Аравии, скорее всего, будут восстановлены, соглашается менеджер ближневосточных проектов Российского совета по международным делам Руслан Мамедов: «Конечно, всегда что-то может сорваться в последний момент. Но, например, советница Асада по политическим вопросам Бусейна Шаабан накануне майских президентских выборов заявила, что уже предпринимаются усилия для улучшения отношений между Дамаском и Эр-Риядом, и в ближайшие дни мы сможем увидеть результаты.

В целом намечается потепление, у Дамаска есть желание открыть как можно больше дверей. И стоит понимать, что региональное признание — первый шаг к международному».

По мнению Чупрыгина, Асад намерен держать в своих руках всю полноту власти и потому он хочет воспользоваться шансом уменьшить в стране влияние Ирана, реальная поддержка которого в 2011-2013 годы позволила ему сохранить ему власть.

«Сейчас у Асада достаточно политических союзников, но у них пока отсутствуют материальные и финансовые ресурсы, которые есть у стран Залива. Сирию надо восстанавливать, без этого Асаду не удержаться», — считает востоковед из НИУ ВШЭ.