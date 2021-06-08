Пробирка Пауэлла: версию создания COVID-19 сравнили c фейком об оружии Ирака

Сомнения в естественном происхождении коронавируса SARS-CoV-2 и заявления о его возникновении в лаборатории в Китае являются по сути тем же самым, что и заявления США о якобы наличии у Ирака оружия массового поражения (ОМП). Об этом в своем Twitter написал пресс-секретарь посольства Китайской Народной Республики в Вашингтоне Лю Пэнъюй.

«Происхождение COVID-19 является научным вопросом и должно коллективно изучаться учеными всего мира, а не политизироваться. Любые выводы должны быть сделаны в соответствии с процедурами ВОЗ, на основе научно обоснованных методов», — заявил он.

По словам Лю, обвинения в адрес Ирака в 2003 году были ложными. Тогда на заседании Совбеза ООН американский госсекретарь Колин Пауэлл показал пробирку с неким белым порошком.

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Глава Госдепа заявил тогда, что у США якобы имеются образцы химического оружия, найденного у Саддама Хусейна. Эти обвинения стали основанием для вторжения США и их союзников в Ирак.

Российская Федерация тогда отказалась считать пробирку Пауэлла доказательством наличия у Ирака ОМУ. Голосование в Совбезе по резолюции, которая бы позволила атаковать Ирак, не состоялось. Однако Штаты и Великобритания начали военную операцию без санкции международного сообщества. За годы оккупации в Ираке так и не нашли следов химоружия.

При чем тут мыши

Ключевой версией по-прежнему остается естественное происхождение коронавируса от летучих мышей, считают во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). При этом главный медицинский советник Белого дома Энтони Фаучи пару недель назад признал, что «Национальные институты здравоохранения США» (NIH) выделили Уханьской лаборатории в КНР $600 тыс. для исследования коронавирусов летучих мышей, но категорически отверг, что эти деньги были направлены для улучшения функциональных особенностей вирусов — к примеру, повышения способности передаваться от человека к человеку. Правда, он признал, что нет никаких гарантий, что китайские ученые не использовали данные средства для экспериментов с коронавирусом.

29 мая ученый из Британии Ангус Далглейш и ученый из Норвегии Биргер Соренсен заявили, что нашли «верные доказательства» искусственного происхождения коронавируса. Они утверждали, что создатели возбудителя COVID-19 пытались замести следы с помощью реверсивных версий вируса, чтобы он выглядел так, как будто произошел естественным образом.

Кроме того, 28 мая газета The New York Times со ссылкой на источники в американском руководстве сообщила, что у спецслужб США есть данные о происхождении COVID-19. Речь может идти о маршрутах передвижения сотрудников лаборатории в китайской Ухани и о характере первой вспышки заболеваемости.

При этом экс-сотрудник Госдепа США Дэвид Ашер, занимавшийся расследованием происхождения COVID-19 при экс-президенте Дональде Трампе, заявил : — «смешно полагать», что коронавирус мог естественным образом перейти от животных к людям.

«Уханьский институт вирусологии был эпицентром синтетической биологии КНР. Они затеяли некоторые очень непростые вещи, связанные с так называемыми методами повышения функциональности», — говорил он.

Президент США Джо Байден на этом фоне распорядился в 90-дневный срок расследовать версию о лабораторном происхождении COVID-19. При этом отмечалось, что Белый дом принимает во внимание все версии возникновения SARS-CoV-2.

24 мая газета The Wall Street Journal привела выдержки из доклада американской разведки о возможном появлении коронавируса за пару месяцев до начала глобальной эпидемии. В материале WSJ утверждается, что трое сотрудников лаборатории института в Ухане обратились за медицинской помощью, с тяжелыми симптомами инфекционного заболевания. Там также отмечалось, что в документе разведки есть подробности посещения этими пациентами больниц. WSJ считает, что доклад может стать поводом для более широкого расследования «искусственного происхождения» коронавируса.

Официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь отверг эти предположения и сообщил, что по состоянию на 23 марта 2021 года ни один сотрудник института не заражался коронавирусной инфекцией.

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил в свою очередь, что «Запад пытается политизировать вопрос происхождения коронавируса нового типа».

«Если у кого-то возникают дополнительные вопросы относительно происхождения коронавируса, то их нужно обсуждать со всеми другими странами в рамках ВОЗ», — добавил он.

«Мы смотрим, что публикуется, пока ничего такого, что показало бы абсолютную убедительность данных, не опубликовано»,— сказала глава Роспотребнадзора Анна Попова.