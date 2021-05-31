«Под американским зонтиком»: Лавров отметил утрату Европой чувства реальности

Россия готова минимизировать последствия отключения от международной межбанковской системы передачи информации и совершения платежей SWIFT, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам встречи с португальским коллегой Аугусту Сантушем Силвой.

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По его словам, Москва допускает такое развитие событий, поскольку «Евросоюз, да и Запад в целом» уже не раз доказывали «на конкретных делах», что являются «ненадежными партнерами» России и могут на «совершенно пустом месте принять неправомерные решения», передает ТАСС.

«Я уверен, что наше правительство, Центральный банк, соответствующие финансовые власти готовят возможные решения, если будет предпринята попытка подорвать наши возможности обеспечивать свободный обмен в рамках многосторонней торговой системы, в рамках норм Всемирной торговой организации», — подчеркнул российский дипломат.

В целом Лавров констатировал, что Европа переживает беспрецедентный кризис доверия.

«В Европе вновь возводятся разделительные линии, которые передвигаются на Восток и углубляются, как окопы на фронте.

Перспективы для объединительной повестки весьма ограничены. Девальвируется роль общеевропейских организаций — имею в виду прежде всего ОБСЕ и Совет Европы. Выхолощены механизмы структурированного сотрудничества, контактов Евросоюза и НАТО с Российской Федерацией», — пояснил глава МИД РФ.

Он напомнил, что в прошлом десятилетии Европа и Россия работали над рядом масштабных проектов, например, «Партнерством для модернизации», предполагающим расширение возможностей для взаимного инвестирования в ключевые отрасли и углубление двусторонней торговли и экономического взаимодействия.

По словам Лаврова, Москва строила с Европой четыре «общих пространства», в рамках этой инициативы был заключен Договор о европейской безопасности и даже поднималась идея создания единого энергетического комплекса.

«Работали форматы Постоянного совета партнерства Россия — Евросоюз и 17 отраслевых диалогов — от прав человека до энергетики и инноваций.

Взаимная торговля достигала $417 млрд в 2013 году. Это было фактором глобального масштаба», — рассказал глава российского внешнеполитического ведомства.

Он акцентировал внимание на том, что охлаждение отношений Москвы с Брюсселем произошло до насильственной смены власти на Украине в начале 2014 года, в ходе которой Запад поддержал новую власть, а Россия продолжила считать легитимным президентом Украины свергнутого Виктора Януковича.

«[Россия и Европа] были буквально в шаге от введения безвизового режима, хотя сторона ЕС обставляла его все новыми и новыми условиями. Подчеркну: эти инициативы существовали задолго до того, как на Украине произошел государственный переворот, по итогам которого Евросоюз решил занять сторону тех, кто пришел к власти незаконным путем», — указал Лавров.

Он посетовал на то, что сейчас отношение ЕС к Москве завязано на выполнении Минских соглашений, которые требуют прямого диалога Киева с самопровозглашенным Донецкой и Луганской народными республиками и которые украинское руководство открыто саботирует при поддержке Брюсселя.

«То есть сейчас Евросоюз, по сути дела, соглашается с тем, что единство Украины, мир в Донбассе приносятся Киевом в жертву сохранению антироссийских санкций», — сделал вывод глава МИД РФ.

Он также осудил ЕС за использование терминологии времен «холодной войны», например, «старый враг», «сдерживание», «режим», «отпор», что «лишено здравого смысла и противоречит естественным интересам граждан и бизнеса России и стран ЕС».

«С сожалением констатирую, что американский «зонтик» привел к утрате европейцами самостоятельности и просто чувства реальности, способности правильно оценить новые вызовы и оптимальные способы реагирования на них с точки зрения собственных и общеевропейских фундаментальных интересов», — добавил глава российского министерства.

При этом, он пояснил, что визит главы МИД Португалии в Москву подтверждает заинтересованность в нормализации отношений ЕС с Россией.

Португальский дипломат, со своей стороны, отметил, что отключение от SWIFT возможно, но соответствующее решение Евросоюза будет приниматься после широкого юридического обсуждения».

Силва, однако, добавил, что, несмотря на взаимные санкции и сложности, ЕС является надежным партнером, которому Москва может доверять.

«Нас обязывают к этому наша история, наша география, нас заставляет принять это и европейская культура в конце концов, к которой принадлежит и ЕС, и Россия», — детализировал глава МИД Португалии.

В середине мая нынешнего года Комитет по международным отношениям Европарламента представил рекомендации, среди которых указывалось, что ответами на отказ российских властей от следования требованиям ЕП должны стать отключение России от системы SWIFT.

Первый заместитель председателя Центробанка Ольга Скоробогатова указала, что российский регулятор поддерживает прямой контакт со штаб-квартирой и московским офисом SWIFT, где заверили, что система «будет работать штатно, без каких-либо проблем».

При этом, по словам финансиста, Россия способна справиться с отключением от SWIFT с помощью Системы передачи финансовых сообщений (СПФС).

«Весь внутрироссийский трафик, даже если что-то произойдет, может спокойно быть переведен на нашу систему», — подчеркнула Скоробогатова.