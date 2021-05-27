Защита высоких зарплат: почему Швейцария не стала углублять сотрудничество с ЕС

Швейцарско-европейские экономические отношения зафиксированы в более чем сотне договоров и соглашений, а рамочное соглашение должно было в определенной мере объединить их и углубить интеграцию Швейцарии в Единый рынок ЕС — ее крупнейшего торгового партнера.

Отказ от этого соглашения в том числе означает, что Евросоюз больше не будет автоматически признавать регистрацию Швейцарией лекарственных средств, будут прекращены переговоры о ее допуске на рынок электроэнергии ЕС.

Об отказе от переговоров по рамочному соглашению объявил президент страны Ги Пармелен 26 мая. По его словам, он хотел лично сообщить об этом председателю Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен, но она не согласилась на беседу с ним. Пармелен при этом направил фон дер Ляйен письмо, где подчеркнул, что Швейцария хочет углублять и поддерживать отношения с ЕС.

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Представители Евросоюза выразили сожаление в связи с этим шагом. «Без этого рамочного договора модернизация текущих отношений будет невозможной», — заявили в Еврокомиссии.

Соглашение было в общих чертах выработано уже в 2018 году. Переговоры по нему зашли в тупик на фоне противодействия швейцарских профсоюзов и некоторых политических партий. Как сообщает BBC, Берн в этих переговорах выдвинуло на первый план вопросы защиты высокой заработной платы в стране.

Власти Швейцарии подвергали критике содержащиеся в тексте соглашения правила, регулирующие государственную помощь, а также опротестовывала право граждан государств Евросоюза, работающих в стране, требовать выплаты швейцарских социальных пособий.

Как пояснил глава МИД Швейцарии Игнацио Кассис, его страна не может принять требований Брюсселя о равных правах для рабочих из ЕС, так как это означало бы нежелательный «сдвиг парадигмы» в миграционной политике страны.

Кроме того, национально-консервативная Швейцарская народная партия (SVP) призывала также к отмене иммиграционного соглашения с Евросоюзом от 1999 года, позволившего гражданам ЕС получить право свободно жить и работать в Швейцарии. SVP предлагала ограничить количество граждан государств ЕС, которым предоставляется право на проживание и работу. По мнению представителей этой политсилы, такой шаг якобы позволил бы положить конец «неконтролируемой миграции», которая, по их мнению, вела к росту безработицы в стране и угрожала благосостоянию и безопасности швейцарцев.

В сентябре прошлого года политобъединение даже инициировало проведение референдума по этому вопросу. Однако на состоявшемся 27 сентября плебисците граждане страны подавляющим большинством голосов отвергли эту инициативу.

По официальным результатам народного волеизъявления, против ограничения свободного передвижения со странами Евросоюза проголосовали 61,7% участников.

Если бы они поддержали эту инициативу, в течение года правительство страны должно было бы заключить с ЕС новый договор. В случае провала переговоров старое соглашение было бы расторгнуто в течение 30 дней после окончания этого срока.

Швейцария не готова на данный момент переходить к обсуждению дополнительных обязательств со своей стороны в отношениях с ЕС на фоне высокой степени неопределенности в конъюнктуре экономики «единой Европы» и сейчас, и в ближайшие годы, пояснила «Газете.Ru» директор Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Анастасия Лихачева. По ее словам, эти обязательства неминуемо потребуются при заключении рамочного соглашения.

Она отметила, что ЕС в целом на ближайшие годы становится менее предсказуемым партнером: подписание, а затем торможение инвестиционного соглашения с КНР, серьезные противоречия внутри союза вокруг имплементации политики «Зеленого курса», не завершенный до конца «развод» с Великобританией — все это демотивирует Берн принимать эпохальные решения в отношениях с Брюсселем на данном этапе.

В ситуации с отказом продолжать переговоры по рамочному соглашению проявилась боязнь Швейцарии потерять возможности контроля и свою политическую самобытность,

заявил «Газете.Ru» научный сотрудник Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Сергей Шеин.

«Здесь интерес Швейцарии — сохранить свою политическую модель, которая во многом основана на элементах прямой демократии, это попытка сохранить непосредственно право на то, чтобы пускать или не пускать на швейцарский рынок труда европейских граждан, сохранить соцобеспечение только для граждан Швейцарии», — подчеркнул Шеин.

По его мнению, в этой ситуации не произошло ничего страшного, и 40 лет секторального взаимодействия Швейцарии и ЕС по тем аспектам, которые выгодны обеим сторонам, продолжатся. Эксперт отметил, что этом случае заинтересованность сторон друг в друге налицо.

Отношения Швейцарии и ЕС не рухнут из-за этого, но будет возникать все больше барьеров для торговых отношений, уверена доцент кафедры европейских исследований СПбГУ, эксперт дискуссионного клуба «Валдай» Татьяна Романова.

«У бизнеса будет возникать все больше и больше проблем в плане взаимного признания, в плане сертификатов соответствия, в плане технических стандартов», — пояснила она «Газете.Ru».

По ее словам, такая ситуация приведет к возникновению довольно существенных издержек для бизнеса, в этом смысле отношения отчасти осложнятся.

«Но Швейцария может позволить себе доплатить и находиться в тех отношениях, которые считает необходимыми», — заключила эксперт.