«Любому политику нужно подтверждать кредит доверия у рядового избирателя»

Партия явно старается повысить уровень конкурентности, чтобы в голосовании приняло участие как можно большее количество обладающих общественным потенциалом людей, говорит директор исследовательского центра «Особое мнение», политолог, политконсультант Екатерина Курбангалеева.

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Так, среди зарегистрированных кандидатов больше представителей профессий социального сектора: медиков, педагогов, работников сферы ЖКХ и культуры. Всего же врачей и учителей на праймериз насчитывается 971 человек из более 5,5 тысяч кандидатов, которые участвуют в праймериз на выборах в Госдуму по всей стране.

«Пандемия, конечно, выявила много прорех в системе здравоохранения, в то же время врачи стали для населения референтной группой, — констатирует Курбангалеева. — Кроме того, и учителя, и врачи обладают некоторым личным ресурсом и имиджевым потенциалом для привлечения людей на праймериз».

Например, от Москвы в списках партии на выборы идет главврач клинической больницы №52 Марьяна Лысенко. Попробовать свои силы в политике также намерен и руководитель Красноярского регионального сосудистого центра КГБУЗ «Краевая клиническая больница» Алексей Протопопов.

На федеральном уровне пробуют себя видные региональные политики.

Так, мэр Омска Оксана Фадина решительно настроена на борьбу, а конкуренцию ей может составить конкуренцию финалист конкурсов «ПолитСтартап» и «Лидеры России» депутат Заксобрания области Игорь Антропенко.

От Оренбурга конкуренцию главе города Владимиру Ильиных составит победитель федеральных конкурсов, секретарь регионального отделения ЕР Сергей Дмитриев.

Идет в Госдуму по списку и заслуженный врач РФ, глава городского округа Тольятти Николай Ренц. А вот молодой мэр Иваново Владимир Шарыпов, который также участвует в праймериз, делает это, по его собственному признанию, во многом для привлечения внимания и ресурсов к городу.

В списки по Дагестану будет пробовать свои силы проректор Московского института психоанализа, победитель федерального «ПолитСтартапа» и автор проекта «Трезвая Россия» Бийсултан Хамзаев. Кандидатом от московского Тушинского хочет стать молодой управленец-химик, ректор РХТУ имени Д.И. Менделеева Александр Мажуга.

«Задача праймериз – определить сильнейшего, по своей сути это именно так. Любое реальное соперничество повышает явку и доверие к результатам», — добавила Курбангалеева.

В ряде регионов эксперты предвидят острую борьбу между уже состоявшимися известными политиками, готовыми побороться за место в региональных группах партсписка.

Так, поменять статус согласен спикер Заксобрания Санкт-Петербурга Вячеслав Макаров – он был зарегистрирован на предварительное голосование по списку в Госдуму от родного Санкт-Петербурга. Участвовать в праймериз будут и два члена Совета Федерации: Сергей Лисовский выдвинулся в Госдуму по списку от Курганской области, а Владимир Кравченко настроен на победу в Томской области.

Депутат Госдумы от Иркутской области Николай Николаев намерен сразиться с коллегой по Охотному ряду – депутатом Госдумы от Тамбова Тамарой Фроловой. А в Брянской области сойдутся два председателя думских комитетов: глава комитета по образованию и науке Вячеслав Никонов и депутат Госдумы Валентина Миронова, которая возглавляет парламентский комитет по образованию.

«Любому, даже опытному и профессиональному политику, необходимо время от времени спускаться с небес на землю, выходить из зоны комфорта и подтверждать кредит доверия у рядового избирателя», — заключила Курбангалеева.

В целом же за прошедший выборный цикл число желающих принять участие в процедуре предварительного голосования на площадке партии «Единая Россия» возросло как минимум вдвое.

На участие в этом году, по данным оргкомитета предварительного голосования, было подано 7 638 заявлений, зарегистрировано 5 708 заявлений: 2 768 кандидатов в список и 2 940 – по одномандатным округам (в 2016 году – 2777 человек).

Активнее других участвуют жители Краснодарского края (491 заявление), Москвы (684), Волгоградской области (193), республик Коми (50) и Ингушетии (35), Ивановской области (81). Менее – в Камчатском (14), Хабаровском (25) краях, республике Карелия (21), Ненецком АО (20) и Саратовской области (77).

Более 52% подавших документы – беспартийные, из них 15% – сторонники (в 2016 г. беспартийных – 44% и 11% сторонников соответственно). С 2016 г. с 28% до 23% упала до депутатов всех уровней. Число заявок от представителей муниципалитетов, напротив, выросло с 10% до 13%.

Лидируют по-прежнему мужчины: их 70%, однако доля участия женщин выросла с 2016 года с 22% до 30%. Более 35% кандидатов от общего числа зарегистрированных – моложе 35 лет.