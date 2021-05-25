Опубликованы переговоры минского диспетчера с пилотом Ryanair. Полная расшифровка

Стенограмма записи переговоров диспетчера Минского аэропорта с пилотом самолета Ryanair опубликована Департаментом по авиации Министерства транспорта и коммуникаций Белоруссии. Сообщается, что экипаж самолета несколько раз просил уточнить источники получения информации о якобы минировании борта. «Газета.Ru» публикует полную расшифровку переговоров.

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Пилот (09:28:58): Минск, Добрый день, RYR 1TZ, FL390 (данные рейса. – Газета.Ru) приближается к SOMAT (название точки прибытия. — Газета.Ru).

Управление Воздушным Движением (УВД, диспетчерский центр. — Газета.Ru) (09: 29: 04): RYR 1TZ, это Минск, добрый день, радиолокационный контакт есть.

УВД (09:30:49): RYR 1TZ, Минск.

Пилот: Да, продолжайте.

УВД: RYR 1TZ доводим до вашего сведения, что у нас есть информация от спецслужб, что на вашем борту есть бомба, и она может быть активирована над Вильнюсом.

Пилот: 1TZ Ожидайте.

Пилот (09:31:17): Окей, RYR 1TZ. Не могли бы вы повторить сообщение?

УВД: RYR 1TZ, повторяю, у нас есть информация от спецслужб, что у вас на борту бомба. Эта бомба может быть активирована над Вильнюсом.

Пилот: Вас понял, ждите.

УВД (09:31:42): RYR 1TZ из соображений безопасности мы рекомендуем вам приземлиться в UMMS (Национальный аэропорт «Минск». — Газета.Ru).

Пилот: Хорошо ... это ... принято, дайте нам альтернативу, пожалуйста.

Пилот (09: 32: 59): RYR 1TZ

УВД: RYR 1TZ

Пилот: Бомба ... прямое сообщение, откуда она взялась? Откуда у вас информация об этом?

УВД: RYR 1TZ, ожидайте, пожалуйста.

УВД (09:33:42): RYR 1TZ

Пилот: Давайте.

УВД: RYR 1TZ сотрудники службы безопасности аэропорта сообщили, что получили электронное письмо.

Пилот: Понял, служба безопасности аэропорта Вильнюса или из Греции?

УВД: RYR 1TZ это электронное письмо было отправлено в несколько аэропортов.

Пилот: Понял, ждите.

Пилот (09: 34: 49): Радар, RYR 1TZ.

УВД: RYR 1TZ.

Пилот: Не могли бы вы дать нам частоту для (неразборчиво) компании, чтобы мы могли (нрзб).

УВД: RYR 1TZ повторите, какая частота вам нужна.

Пилот: Нам просто нужно разобраться с работой компании, если для этого есть какая-то частота (нрзб).

УВД: Вам нужна частота работы Ryanair (RYR)?

Пилот: Верно 1TZ.

УВД: Пожалуйста, ожидайте.

УВД: RYR 1TZ, Ожидайте, пожалуйста

Пилот: Ожидаю.

Пилот (09: 39: 30): RYR 1TZ есть информация?

УВД: RYR 1TZ Ожидайте, ждем информации.

Пилот:Не могли бы вы повторить, что я должен позвонить в аэропорт, что власти ... (неразборчиво) должны перенаправиться ...

УВД: RYR 1TZ Слышу с трудом, повторите еще раз, пожалуйста.

Пилот (09: 39: 57): Радар, RYR 1TZ.

УВД: RYR 1TZ, Продолжайте.

Пилот: Можете ли вы еще раз назвать код IATA аэропорта, в который власти рекомендовали нам перенаправиться?

УВД: RYR 1TZ Принято, ждите, пожалуйста.

Пилот: Хорошо, даю вам (неразборчиво), можете ли вы еще раз повторить код IATA аэропорта, в который власти рекомендовали нам перенаправиться?

УВД: RYR 1TZ ждите.

Пилот: Ожидаю, вас понял.

Пилот (09: 41: 00): RYR 1TZ.

Пилот: Вперед.

УВД: код IATA — MSQ (Национальный аэропорт «Минск». — Газета.Ru).

Пилот: Повторите, пожалуйста?

УВД: код IATA — MSQ.

Пилот: MSQ, спасибо.

Пилот (09:41:58): RYR 1TZ Еще раз, эта рекомендация перенаправить в Минск, откуда она взялась? Откуда она взялась? Компания? Пришло ли оно от администрации аэропорта вылета или администрации аэропорта прибытия?

УВД: RYR 1TZ это наши рекомендации.

Пилот: повторите, пожалуйста.

УВД: RYR 1TZ это наши рекомендации.

Пилот: не могу понять.

Пилот: Вы сказали, что это ваша рекомендация?

УВД: RYR 1TZ, Чарли-Чарли («принято», авиационный сленг — Газета.Ru).

УВД (09.42.49): RYR 1TZ у нас есть частота приземления для Вильнюса 131.750

Пилот: 131.75 и у нас есть контакт ... (неразборчиво).

УВД (09: 44: 38): RYR 1TZ, сообщите, пожалуйста, свое решение

Пилот: Радар, RYR 1TZ

УВД: RYR 1TZ, сообщите, пожалуйста, свое решение

Пилот (09:44:52): Мне нужен ответ на вопрос, какой код (неразборчиво) зеленый, желтый или янтарно-красный.

УВД: Ожидайте.

УВД (09:44:52): RYR 1TZ говорят, код красный.

Пилот: Роджер, в таком случае мы просим удерживать текущую позицию.

УВД: RYR 1TZ принято, держите свою позицию, придерживайтесь FL390, делайте повороты по своему усмотрению.

Пилот: Хорошо, в настоящее время удерживаем по нашему усмотрению позицию FL390 RYR 1TZ.

Пилот (09: 47: 12): RYR 1TZ мы объявляем чрезвычайную ситуацию MAYDAY, MAYDAY, MAYDAY («Мэй-дэй», международный сигнал бедствия в радиотелефонной связи, аналог SOS. — Газета.Ru)

RYR 1TZ. Мы намерены перенаправиться в аэропорт Минска.

УВД: RYR 1TZ MAYDAY, принял. Ожидайте векторов.

Пилот: Ожидаем RYR 1TZ.

Пилот: (09:48:10): RYR 1TZ запрашиваем снижение до 10000 футов.

УВД: RYR 1TZ, спускайтесь FL100 (до отметки в 10000 футов. — Газета.Ru).

Пилот: спускаемся (неразборчиво) RYR 1TZ.

УВД: RYR 1TZ с текущей позиции открыт путь к точке KOLOS: Кило Оскар Лима Оскар Сьерра (первые буквы составляют слово — название точки — Газета.Ru).

Пилот: Направляемся к KOLOS RYR 1TZ.

УВД (09: 50: 15): RYR 1TZ как меня слышно?

Пилот: Слышу отлично RYR 1TZ.

УВД Принял.

УВД (09: 50: 24): RYR 1TZ Вам нужна какая-нибудь информация об аэродроме и информация о погоде?

Пилот: Мы можем (неразборчиво) АТИС (автоматизированная система получения информации об аэродроме для пилотов. — Газета.Ru) Минска ... достаточно.

УВД: RYR 1TZ вам нужна частота ATIS?

Пилот: Поняли. 09: Это 128.850, 1 ТЗ.

УВД (09: 51: 50): RYR 1TZ

Пилот: 1TZ, вперед.

УВД: RYR 1TZ KOLOS 2H прибытие, RW в использовании 31R, сообщите, если вам нужны векторы,

Пилот: Хорошо, КОЛОС ... можете сказать (неразборчиво).

УВД: прибытие на КОЛОС 2H.

Пилот: KOLOS 2H прилет, RW 31R, RYR 1TZ

УВД: Частота АТИС 128,850

Пилот: 28,85.

УВД (09: 52: 29): RYR 1TZ и сообщите о пассажирах на борту и есть ли на борту опасные грузы.

Пилот: Никаких опасных грузов, ожидайте <...> и нам нужно 130, чтобы избежать.

Пилот (09: 53: 00): RYR 1TZ, уклоняясь от курса 130.

УВД: RYR 1TZ понял, курс 130, погода чистая.

Пилот: WILCO («Вас понял, выполняю. — Газета.Ru).

Пилот (09: 54: 45): RYR 1TZ на борту 133 человека.

УВД: Принято, 133 человека на борту, спасибо.

УВД (09: 55: 33): RYR 1TZ, когда будете готовы, назовите время прилета.

Пилот (09:56:48): RYR 1TZ запрос на снижение 9000 футов.

УВД: RYR 1TZ, спускайтесь на FL90.

Пилот: Спускаемся на FL90, RYR 1TZ.

УВД (09:57:12): RYR 1TZ теперь связываемся с Минском, подходим на на 125.9.

Пилот: 125.9, RYR 1TZ

Рейс Ryanair Афины — Вильнюс был 23 мая экстренно посажен в столице Белоруссии из-за сообщения о минировании, которое не подтвердилось. После посадки был задержан находившийся на борту оппозиционер, основатель Telegram-канала Nexta Романа Протасевич. Письмо с сообщением о бомбе в самолете аэропорт Минска, по утверждению белорусских властей, получил в тот же день с почтового ящика ahmed_yurlanov1988@protonmail.com.

«Мы, солдаты ХАМАС, требуем, чтобы Израиль прекратил огонь в Секторе Газа. Мы требуем, чтобы Европейский Союз отказался от поддержки Израиля в этой войне. <…> В этот самолёт заложена бомба. Если вы не выполните наши требования, бомба взорвется 23 мая над Вильнюсом», — зачитывал ранее текст сообщения директор авиадепартамента белорусского Минтранса Артем Сикорский.

Спикер палестинского движения ХАМАС Фавзи Бархума вскоре после этого заявил, что «подозрительная сторона» пытается их демонизировать. Угрозы взрыва пассажирского самолета — совсем не методы ХАМАС, добавил он.