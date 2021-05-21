Судебные прения перешли в уличные: сторонники и противники Медведчука подрались у здания суда

Украинские националисты и сторонники главы политсовета «Оппозиционной платформы — За жизнь» Виктора Медведчука устроили беспорядки у здания Киевского апелляционного суда, где проходит рассмотрение обжалования решения киевского суда о домашнем аресте Медведчука до 9 июля включительно.

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В суд обратился не только адвокат Медведчука, но и сторона обвинения. Прокурор запрашивает арест Медведчука с возможностью выплаты залога в $10 млн.

Корреспондент РИА «Новости» отметил, что у здания суда собрались несколько десятков человек с флагами праворадикальных политических сил. Они привержены стороне обвинения и требуют взять политика под стражу.

В руках у радикалов были плакаты с оскорбительными надписями, адресованными Медведчуку и его соратникам. Агентство отмечает, что участники собрания жгли дымовые шашки.

Здание суда охраняется полицейскими и бойцами нацгвардии. Они пускают на территорию суда только представителей СМИ и участников судебного процесса, проверяя документы.

В то же время Медведчук считает, что следствие не представило никаких доказательств его вины, поэтому избранная ему мера пресечения в виде домашнего ареста должна быть отменена.

«Я знаю, что ничего нового нет. Доказательства, которые были предметом материалов подозрения, предметом обоснования представления органов следствия в отношении избрания мне меры пресечения, они остались прежними, так называемыми, на мой взгляд, недопустимыми, и которые не говорят об объективности и справедливости», — приводит его слова ТАСС.

При этом Медведчук пообещал сделать все, чтобы опровергнуть обвинения в госизмене, которые ему предъявили несколькими днями ранее.

«Хочу заявить, что политическая борьба нашей партии продолжится, а что касается материалов уголовного дела в отношении меня, я вместе со своими адвокатами буду делать все, чтобы опровергнуть незаконные, безосновательные и необоснованные доводы», — сказал он во время процесса.

11 мая Генпрокурор Украины Ирина Венедиктова сообщила, что Медведчука и его соратника по партии Тараса Козака подозревают в госизмене и расхищении национальных ресурсов в Крыму. Следствие считает, что по одному из эпизодов Медведчук передавал Москве информацию о полезных ископаемых на крымском полуострове. В СБУ также уверены, что украинский оппозиционер вместе с Козаком планировал распространять «российскую пропаганду».

Членам ОПЗЖ грозит до 15 лет лишения свободы. 13 мая киевский суд отправил Медведчука под круглосуточный домашний арест до 9 июля. Если это решение останется в силе, то Медведчуку предстоит сдать загранпаспорта и носить электронный браслет. Кроме того, ему будет запрещено общаться со свидетелями по делу. После заседания, которое прошло неделю назад, Медведчук пообещал выполнять это решение. В тот день националисты также присутствовали у здания суда и выкрикивали оскорбления в адрес обвиняемого.