«Вы что, хотите свергнуть власть?» Силовики закрыли портал TUT.BY

Сотрудники Департамента финансовых расследований Комитета государственного контроля Белоруссии (КГК) провели обыски дома у журналистов и главного редактора сайта TUT.BY Марины Золотовой. Об этом редакция портала сообщила в Telegram-канале TUT.BY.

Сотрудники редакции, которые были в офисе, не отвечают на звонки. Сотрудники ДФР пришли также в региональные офисы издания.

Экс-кандидат на пост президента РБ Светлана Тихановская на фоне сообщений о задержании журналистов заявила, что вместе со своей командой «требует безотлагательной реакции ЕС, срочного запуска программы поддержки независимых СМИ, защиты журналистов и помощи для продолжения работы, вопреки репрессиям».

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КГК сообщил, что в отношении руководства TUT.BY возбуждено уголовное дело по подозрению в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере. В 2019 году издание получило статус резидента Парка высоких технологий. Силовики утверждают, что портал получил выручку от деятельности, которая запрещена для резидентов парка.

«В результате необоснованного использования ООО «ТУТ БАЙ МЕДИА» государственной поддержки <…> был причинен ущерб в особо крупном размере. Органами финансовых расследований Комитета госконтроля проводятся неотложные следственные и другие процессуальные действия по установлению всех обстоятельств и лиц», — говорится в официальном заявлении на сайте КГК.

На фоне обысков Мининформ Белоруссии по заявлению Генпрокуратуры ограничил доступ к ресурсам TUT.BY, в том числе и к почте. Как уточнили в Генпрокуратуре, установлены «многочисленные факты нарушений закона о СМИ в части размещения запрещенной информации». По состоянию на 14:25 мск сайт tut.by недоступен, работало только зеркало.

«Получите в ответ»

TUT.BY – один из наиболее популярных белорусских интернет-ресурсов и СМИ. На апрель 2021 года, по данным издания, его сайт посещали 64% пользователей сети из Белоруссии (это более 3 млн 366 тыс. человек).

Портал известен своей критикой в адрес президента РБ Александра Лукашенко. 9 августа 2020 года, в день выборов, глава республики заявил журналистке TUT.BY, что издание должно «вести себя по закону» и тогда у государства не будет к нему претензий.

«Если вы тенденциозно начинаете себя вести, я тоже это вижу — и отношение соответствующее. А если вы провоцируете — получите в ответ то же самое. <...> Вы что, хотите пытаться свергнуть власть, сломать что-то, уколоть, оскорбить и ждете, что я или кто-то перед вами встанет на колени?...» — сказал белорусский президент.

После начала массовых акций протеста TUT.BY освещал ход уличного противостояния с антилукашенковских позиций. 19 января 2021 года TUT.BY был лишен статуса СМИ в Белоруссии.

Дело БелТА

В 2018 году в редакции TUT.BY уже проходили обыски. Около десяти журналистов издания доставили на допрос в СК РБ. Проводились обыски дома у редакторов и корреспондентов портала. Следственные мероприятия, расцененные в ЕС как нарушения прав человека, вызвало сообщение от информагентства БелТА о сбоях при доступе к платной подписке услуг, предоставлявшихся агентством одному из заказчиков.

Имеется в виду, что редакторы и журналисты читали платные новости государственного информагентства с помощью чужой подписки.

Всего подозреваемыми по делу проходили 14 человек. Их обвиняли в несанкционированном доступе к защищенной информации. Уголовное преследование в отношении большинства задержанных было прекращено после погашения ущерба и выплаты административных штрафов. В конце концов суд признал виновной в попустительстве и неисполнении служебных обязанностей главреда TUT.BY Марину Золотову— и оштрафовал ее на сумму около $3,6 тысячи.