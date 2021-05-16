Выборы не признавать, газ не покупать: в ЕП определились, что делать с Россией

Руководство Евросоюза должно противостоять «угрозам» со стороны Москвы и «российскому вмешательству», а также поддерживать российское «продемократическое общество», указывается в рекомендациях Комитета по международным отношениям Европарламента.

Реклама

Как подчеркивают авторы доклада, способствование продвижению демократии предполагает, в частности, противостояние «русскоязычной пропаганде», для чего Евросоюзу рекомендовано запустить телеканал с круглосуточным вещанием.

Другие три принципа взаимодействия Брюсселя с Москвой заключаются в продолжении санкционного давления, осуществление финансового контроля, а также в акцентировании внимания на программе «Восточное партнерство» для оказания психологического влияния на россиян.

Эта программа является совместной инициативой, в которой участвуют Евросоюз, страны-члены ЕС и шесть стран — бывших республик СССР — Азербайджан, Армения, Белоруссия, Грузия, Молдавия и Украина. Программа «Восточное партнерство» была запущена в конце 2008 года, как один из ответов на грузино-осетинский военный конфликт, когда Россия посредством ведения боевых действий остановила агрессию Грузии против Южной Осетии. При этом глава Еврокомиссии Жозе Баррозу тогда заявил, что программа не нацелена против России, хотя и отметил политический характер новой инициативы.

Еврокомиссия считает «Восточное партнерство» «долговременным политическим сигналом солидарности ЕС». Главную задачу комитет ЕП определяет в том, чтобы привести страны-партнеры к более тесным отношениям с Брюсселем путем проведения ими «реформ, направленных на развитие демократии и рыночных отношений».

Кроме того, эксперты отдельно подчеркнули, что ЕП должен проанализировать возможность непризнания легитимности нового состава Госдумы РФ, который будет сформирован по итогам сентябрьских выборов.

«ЕС должен быть готов отказаться признавать парламент РФ и потребовать отстранения России из международных организаций с парламентскими ассамблеями в случае, если парламентские выборы в России в 2021 году будут признаны фальсифицированными», — приводит RT текст документа.

Помимо этого, ЕП должен педалировать тему своеобразного получения «бонусов» россиянами, в случае, если Россия будет становится все более демократической.

Аналитики порекомендовали руководству ЕС облегчить визовый режим, запустить программы инвестирования в свободную торговлю и модернизацию, а также наладить стратегическое партнерство.



В рамках «защиты демократии» ЕС должен действовать в связке с США и прорабатывать новые санкции, унифицированные условия представления финансовой помощи и поддерживать активистов-правозащитников. Соблюдение прав человека и проведение «свободных выборов» должно стать неизменным пунктом в любом диалоге или договоре Брюсселя с Москвой, поясняются авторы доклада.

Все экономические проекты любой из стран ЕС с российской стороной должны подвергнуться ревизии, уверяют эксперты Комитета по международным отношениям ЕП.

«ЕС и его страны-участники должны пересмотреть свои проекты по инвестиционной поддержке и экономическому сотрудничеству, начиная с приостановки проекта «Северный поток — 2», — детализируется в документе.

Наконец, аналитики советуют привлечь НАТО к совместному давлению на Россию, чтобы не допустить «вмешательства» в дела стран «Восточного партнерства», а также вынудить Москву вернуть «оккупированные территории восточных государств — соседей ЕС».

Ответами на отказ российских властей от следования пунктам документа ЕП должны стать отключение России от международной платежной системы SWIFT, а также сокращение зависимости от российских нефти и газа.

Заместитель председателя комитета Госдумы по делам национальностей Руслан Бальбек назвал данный доклад «политическим словоблудием».

«Очередное политическое словоблудие: и демократии им мало, и независимость наша не устраивает, и каналы наши не то говорят. Интересно, эти господа хоть когда-нибудь бывают довольны», — пояснил парламентарий.

По его словам, Москва ответит зеркально, в случае следования ЕС этим принципам.

«Выслушивать поучения, как мы должны жить, ни от кого не собираемся. А в отношении прав человека — пусть лучше Украине рассказывают и родственникам заживо сожженных в Одессе 2 мая 2014 года», — добавил депутат нижней палаты российского парламента.

В начале нынешней недели секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев сообщил об активизации попыток из-за границы нагнетать в России социальную напряженность перед выборами в Государственную думу и Всероссийской переписи населения, передает РИА «Новости».

«На фоне подготовки к этим важным событиям поступает информация об активизации внешнего воздействия, направленного на нагнетание в обществе социальной напряженности», — сказал Патрушев.

По его словам, Москве стоит принимать во внимание возможные угрозы дестабилизации общественно-политической ситуации в стране и не допускать нарушений законодательства, вмешательств во внутренние дела России.

России также следует своевременно пресекать какие бы то ни было попытки нанесения ущерба национальным интересам страны, правам и свободам российских граждан, пояснил Патрушев.

В связи с этим секретарь СБ РФ призвал усилить мониторинг информационного пространства, не допустить распространения ложной информации, различного рода подстрекательств к нарушению общественного согласия и дестабилизации общественно-политической ситуации.

Заместитель главы Министерства иностранных дел России Олег Сыромолотов также предупредил о попытках иностранного деструктивного вмешательства в выборы в Госдуму, которые пройдут в сентябре 2021 года.

Дипломат отметил, что «сомнительная деятельность коллег из иностранных посольств в Москве в ходе несогласованных акций протеста не может не вызывать обеспокоенность».

«Чего стоит только публикация посольством США в Москве «маршрута протестов» в городах России!», — привел пример экс-генерал ФСБ.

Сыромолотов также заявил, что МИД России выслал предупреждения посольствам и представительствам иностранных государств, в котором содержится рекомендация воздержаться от попыток вмешаться в ход выборов в Госдуму.

«В этой связи хотелось бы подчеркнуть, что в случае уличения в такой несоответствующей дипломатическому статусу активности намерены реагировать жестко, в соответствии с нормами международного права», — пояснил чиновник.