Эскалация в Газе: Байден не смог помирить Израиль с Палестиной

Война между Израилем и Палестиной, продолжающаяся седьмой день подряд, разгорелась с новой силой в воскресенье, 16 мая, всего через несколько часов после того, как президент США Джо Байден поговорил с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху и президентом Палестины Махмудом Аббасом.

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После беседы с американским лидером Нетаньяху написал в Facebook сообщение, в котором пообещал продолжать атаки на ХАМАС до тех пор, пока не убедится в безопасности Израиля.

«Вы знаете, и я знаю: ни одна страна этого не потерпит. Израиль оперативно отреагировал на эти нападения, и мы будем продолжать активно отвечать до тех пор, пока безопасность нашего народа не будет гарантирована», — сказал израильский лидер.

В итоге, перед рассветом 16 мая удары израильских ВВС разрушили дом Йехья Синвара — лидера боевиков ХАМАС в Газе, и повредили одну из главных дорог, ведущих к больнице Шифа, крупнейшей в этой многолюдной прибрежной полосе.

В целом, в результате воскресных авиаударов Израиля по Газе погибли по меньшей мере два палестинца и получили ранения 25 человек, большинство из которых были женщинами и детьми, сообщил официальный представитель министерства здравоохранения Палестины Ашраф аль-Кудра.

По его словам, медицинские группы и сотрудники комитета гражданской обороны «спасли пятерых детей живыми из-под завалов», и сейчас они находятся в больнице в стабильном состоянии. Он добавил, что по мере продолжения спасательных операций их число, вероятно, будет расти.

В это же время израильском Тель-Авиве люди бросились к бомбоубежищам — по всему городу раздались сирены, предупреждающие о готовящемся ракетном обстреле, и израильские военные привели в действие систему ПВО «Железный купол» для перехвата ракет ХАМАС.

В воскресенье стало известно, что представители Израиля и Палестины выступят на открытом заседании Совета Безопасности ООН, посвященного эскалации в регионе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в ООН.

«В заседании, помимо 15 стран — членов СБ, примут участие представители Палестины, Израиля, а также ряда региональных стран, включая Иорданию и Египет», — рассказал собеседник агентства.

Встреча состоится 16 мая. На заседании также будет присутствовать генсек ООН Антониу Гутерриш.

Министр иностранных дел Китая Ван И призвал Совбез ООН добиваться скорейшей деэскалации насилия между Израилем и ХАМАС, а также обвинил США в бездействии.

«К сожалению, Совбез до сих пор не смог прийти к соглашению, поскольку Соединенные Штаты стоят на противоположной стороне международного правосудия», — цитирует Вана государственное информационное агентство «Синьхуа».

Накануне в результате израильского авиаудара было также разрушено высотное здание в секторе Газа, в котором размещались редакции международных средств массовой информации, включая Associated Press и Al Jazeera.

При этом, по сообщениям ряда СМИ, в этом же здании при израильском ударе погибла палестинская семья из 10 человек.

Силы обороны Израиля заявили, что их истребители нанесли удар по башне в Газе, где располагались офисы СМИ, поскольку здесь также находилось военное имущество, принадлежащее ХАМАС. В ЦАХАЛ заявили, что заранее предупредили гражданских лиц в здании о возможности эвакуации.

«Невозможно было уничтожить только объекты ХАМАС, которые находились в здании. Они занимали несколько этажей, и было невозможно атаковать только их. В итоге нами было сочтено возможным уничтожить все здание», — сказал официальный представитель израильских вооруженных сил Джонатан Конрикус.

Армия обороны Израиля также обвинила ХАМАС в обращении с журналистами как с «живыми щитами».

Гэри Прюитт, исполнительный директор AP, сказал, что он был «шокирован и напуган» атакой, и призвал израильские власти представить доказательства присутствия ХАМАС в здании.

Джоэл Саймон, исполнительный директор Комитета по защите журналистов (CPJ), также указал на недопустимость происходящего.

«Мы требуем, чтобы правительство Израиля представило подробное и задокументированное оправдание этого военного нападения на гражданский объект с учетом возможного нарушения международного гуманитарного права», — сказал он.

В тот же день еще один авиаудар Израиля привел к разрушению жилого дома в густонаселенном лагере беженцев Шати в Газе, в результате чего погибли две женщины и восемь детей.

Всего израильские авиационные и артиллерийские удары по Газе за неделю конфликта унесли жизни 145 человек, в том числе 41 ребенка, и ранили еще 1100.

Палестинские вооруженные группировки выпустили по Израилю не менее 2300 ракет, в результате чего было убито 10 человек, в том числе ребенок и солдат, и ранено более 560 израильтян. ПВО Израиля перехватили большинство ракет.

Сейчас подача электроэнергии в Газе местами ограничена пятью часами в день, а вода дается кратковременно раз в несколько дней. Любые попытки сдержать обострение распространения коронавирусной инфекции также практически прекратились.

Министерство здравоохранения Палестины предупредило семьи, живущие во временных убежищах после эвакуации или потери своих домов, о неизбежном «кризисе в области здравоохранения», который может усилить распространение коронавируса в Газе.