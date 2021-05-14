Глава Генпрокуратуры Чехии обвинил Минюст в давлении из-за дела о взрывах в Врбетице

Чешский генпрокурор Павел Земан подал в отставку, сообщил вице-премьер республики Карел Гавличек.

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«Глава Минюста Мария Бенешова объявила на заседании правительства о том, что генпрокурор Павел Земан изъявил желание уйти в отставку с 30 июня. Кабмин принял информацию главы Минюста к сведению, без ее обсуждения», — сообщил он.

Земан занимал этот пост более 10 лет. По его собственным словам, причина отставки — разногласия с Бенешовой.

«В последнее время на меня оказывает довольно сильное давление госпожа министр юстиции», — сказал он на пресс-конференции, добавив, что такое положение дел его не устраивает.

«Возможно, что я подал бы в отставку и раньше, но как раз инцидент во Врбетице меня заставил еще какое-то время оставаться на посту. У меня нет опасений по поводу того, что его расследование застопорится», — добавил Земан.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в комментарии «Ленте.ру» заявила, что увольнение генпрокурора — внутреннее дело Чехии.

Напомним, Земан был задействован в расследовании обстоятельств взрывов на складах боеприпасов в деревне Врбетице в 2014 году. 17 апреля Прага бездоказательно обвинила Москву в причастности к этому инциденту. Тогда погибли два человека. По мнению чешских властей, трагедия произошла по вине российских спецслужб.

Власти страны выслали 18 российских дипломатов, назвав их сотрудниками спецслужб России. МИД России в ответ на это объявил 20 работников чешского посольства персонами нон грата. Москва заявила, что Прага действовала «под голословными и надуманными предлогами». Разногласия сторон привели к тому, что в каждом из диппредставительств осталось по 7 дипломатов и 25 административно-технических служащих.

При этом представители чешских властей выражают разное мнение относительно произошедшего в 2014 году.

Так, президент Чехии Милош Земан 25 апреля в ходе чрезвычайного обращения к народу заявил, что власти страны рассматривают две версии: неосторожное обращение с боеприпасами и причастность агентов иностранной разведки. Глава республики не исключил, что раскручиваемый скандал с инцидентом семилетней давности может быть игрой спецслужб.

Глава МВД Чехии Ян Гамачек, в свою очередь, заявил, что такую мысль президенту мог подсказать его предшественник Вацлав Клаус. По словам министра, экс-глава республики побывал у Земана незадолго до обращения нынешнего президента Чехии к местному населению.

Отношение Клауса к этому инциденту однозначно: ему стыдно за политику действующих властей по отношению к России. По его словам, их поступки говорят о неспособности «иметь осмысленную внешнюю политику».

Примерно того же курса, что и Милош Земан, придерживалась и глава Минюста Мария Бенешова. 29 апреля в интервью местному изданию Novinky.cz она сообщила, что есть несколько версий причин инцидента во Врбетице. По ее словам, их три, и все они обсуждались на заседании правительства.

«Мое мнение весьма схоже с мнением президента [Чехии Милоша Земана] после того, как нам был представлен отчет Службы информации и безопасности [контрразведки]. Я называла и другие возможные версии», — сказала она, не раскрыв подробности версий причин произошедшего.

После этого Гамачек настоял на том, что у властей Чехии всего одна версия случившегося на складах боеприпасов: «российский след». По его словам, «во взрывах замешаны сотрудники российского ГРУ, конкретно подразделение 29155». Других версий, как утверждает глава МВД, у Чехии нет.

По просьбе Гамачека беседу с Бенешовой провел премьер Андрей Бабиш.

«Я пригласил госпожу министра Бенешову, мы обсудили с нею инцидент во Врбетице. В итоге мы сошлись в том, что актуально существует только одна версия», — рассказал Бабиш Чешскому ТВ.

В то же время первый заместитель лидера Гражданской демократической партии Чехии Збынек Станюра и вовсе настаивал на увольнении главы Минюста. Стюнара подчеркнул, что в правительстве есть раскол — не все члены кабмина доверяют его главе. Это ставит под сомнение решения властей в вопросах внешней политики, которые на данный момент являются ключевыми и касаются безопасности чешских граждан.

Генпрокурор Чехии Павел Земан ранее утверждал, что дело о взрывах во Врбетице могут остановить, если чешские правоохранители не смогут допросить подозреваемых или обеспечить их присутствие. По его словам, «такова законная процедура».