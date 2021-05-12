«Не собираюсь скрываться»: Медведчук прибыл в Генпрокуратуру

Депутат Верховной рады от «Оппозиционной платформы - За жизнь» Виктор Медведчук, который подозревается в государственной измене, днем 12 мая приехал в офис генерального прокурора Украины (ОГПУ) на допрос и заявил о готовности к аресту.

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Лидер ОПЗЖ на пресс-подходе перед журналистами на крыльце ОГПУ назвал уголовное расследование против него политическим, и, вместе с тем, заявил о намерении ознакомиться с материалами дела, передают Vesti.ua.

«Я не собираюсь скрываться ни от кого, в том числе – ни от генерального прокурора, ни от СБУ, ни от других правоохранительных органов. Я готов защищаться, так как ни в чем не чувствую своей вины и считаю: все, что делается – это результат политических репрессий», — сказал политик.

После него на вопросы СМИ стал отвечать другой член фракции ОПЗЖ Илья Кива, в это время в 30 метрах от здания Генпрокуратуры остановился журналист «Громадьского» Богдан Кутепов в желтой куртке и медицинской маске и начал кричать: «Вы все погибнете в аду!», «Россия – агрессор!», «Медведчук — фашистский дьявол!», «[нардеп от ОПЗЖ Вадим] Рабинович – неадекватный!», «Кива – наркоман!».

«К сожалению, в нашей стране медицина, действительно хромает», — посетовал в этой связи Кива.

Днем ранее Генпрокуратура Украины сообщила об уголовном деле в отношении Медведчука и еще одного депутата от ОПЗЖ Тараса Козака.

Подозрения предъявлены по статьям 111 «Государственная измена» и 348 «Посягательство на жизнь работника правоохранительного органа, члена общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы или военнослужащего» Уголовного кодекса Украины.

По первому пункту возможно наказание в виде лишения свободы от 10 до 15 лет, по второму — на срок от 9 до 15 лет или пожизненно.

Правоохранительные органы Украины на специальной пресс-конференции назвали три пункта состава преступлений, в которых могут быть виновны депутаты Рады.

Первый касается крымского газового месторождения «Глубокая» в Крыму, которое, как считают украинские правоохранители, с 2012 года контролируется Медведчуком. Тарас Козак якобы помогал ему с перерегистрацией украинского месторождения на российскую фирму в 2015 году.

Генпрокурор Венедиктова и глава СБУ Иван Баканов также включили запись, на которой Медведчук разговаривает о неких лицензиях на бизнес в Крыму с «заместителем главы правительства России».

Украинский политик там говорит, что он «воевал за эти лицензии» еще с бывшим президентом Виктором Януковичем.

Кроме того, Медведчук подозревается в передаче в Россию данных о местонахождении некого секретного военного подразделения вооруженных сил Украины, что стало «подарком спецслужбам Российской Федерации».

Третий эпизод, который вменяют политикам, — создание организации «Проминь», которая помогала украинцам, которые едут работать и учиться в Россию. Ее настоящей целью, считает СБУ, могло быть «создание инфраструктуры влияния» в пользу России, сбор личных данных украинцев для последующей вербовки.

В свою очередь, Фонд государственного имущества Украины обратился в суд с иском о возвращении в государственную собственность участка нефтепродуктопровода «Самара - Западное направление», конечным владельцем которого украинские СМИ называют Медведчука.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Медведчук не обращался к Москве за политическим убежищем. В Кремле назвали это расследование внутренним делом Украины.

«Насколько мы знаем, Медведчук находится в Украине и не обращался за политическим убежищем. Мы не собираемся вмешиваться в эти процессы, это внутренние дела Украины», — отметил представитель Кремля.

Однако, по словам Пескова, в Кремле наблюдают за развитием событий «самым тщательным образом».

«Считаем, что дело не должно перерасти в преследование по политическим мотивам», — сказал он.

Песков также указал, что вся деятельность Медведчука направлена на улучшение ситуации на Украине, но нынешние власти смотрят на это по-другому.

«Он не обращался ни за какой помощью, и вряд ли Россия ему может оказать какую-то помощь на фоне того преследования, которое имеет место быть. Это первое. Второе, все-таки мы убеждены, что он является проукраинским политиком, он является украинским политиком, только, в отличие от многих остальных политиков в Украине, он придерживается точки зрения о необходимости нормализации и поддержания на должном уровне отношений между Украиной и РФ», — детализировал пресс-секретарь президента России.