«Сирена воет без остановки, душа сжимается от страха»

Забрали кота и спрятались в бомбоубежище

Карина живет в Тель-Авиве. Когда прозвучал звук сирен, предупреждающий о воздушной угрозе, она стояла на крыше и говорила по телефону.

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«Так как это не первый раз, когда я сталкиваюсь с ракетными обстрелами, я знала, что если сирены доносятся сразу с нескольких сторон, это значит, что ракет будет много. Я инстинктивно начала снимать, потому что телефон уже был у меня в руках.

Я увидела одну, вторую, третью ракету. Такое я уже видела в 2014-м. Но потом я увидела пятую, шестую, седьмую, десятую — целый залп желтых огней из-за горизонта. Я поняла, что нужно бежать в бомбоубежище», — рассказала девушка.

Она вместе со своей соседкой Вероникой спряталась в комнате, которая выполняет функции бомбоубежища. Как пояснила Вероника, там относительно толстые стены и специальные железные ставни на окнах. Девушки забрали кота, заперлись и начали обзванивать знакомых.

«У одной моей подруги нет дома бомбоубежища, и она побежала на улицу, там есть общественные бомбоубежища, в них можно спуститься, это похоже на метро. Они не во всех домах есть. Другая подруга ехала с папой в машине, и они попали под обстрел на автостраде. Им пришлось каждые три минуты выбегать из машины и прятаться где-то на улице: под мостом, за машиной. Мне кажется, это самое страшное. В ходе этой атаки ракета попала в автобус в Холоне возле Тель-Авива», — сказала Вероника.

По ее словам, очень сложно воспринять, что все это происходит на самом деле. «Самым дурацким» она назвала свою неспособность повлиять на ситуацию. «Можно ходить на митинги в поддержку власти или против нее, но я не очень верю, что это работает», — заключила она.

close Израильская система ПРО «Железный купол» перехватывает ракеты, запущенные из сектора Газа в сторону... Израильская система ПРО «Железный купол» перехватывает ракеты, запущенные из сектора Газа в сторону Израиля, 11 мая 2021 года Ariel Schalit/AP

Ехала на велосипеде, над головой летали ракеты

Квартира Сули находится в Яффе — районе Тель-Авива, где компактно проживают арабы. Она ехала на велосипеде домой, когда прозвучала сирена. По словам девушки, она не знала, куда спрятаться, и продолжила движение. Начались взрывы, над головой летали ракеты.

«Я поняла, что это наш «Железный купол», который сбивал их ракеты. Люди побросали открытыми машины, многие ложились или садились на пол возле каменных ограждений, я продолжила ехать домой под звуки взрывов.

Ночью я проснулась опять от взрывов, но сирены не было. Она прозвучала минут через десять, только тогда мы опять выбежали в подъезд, чтобы спуститься в убежище», — рассказала она.

Боимся выйти в туалет

Руслана Т. живет с семьей в Ашкелоне, который находится практически на границе с сектором Газа. Последние две ночи она назвала тяжелыми и страшными.

«Слава богу, мы с мужем держим себя в руках и не показываем свой страх и переживания детям. Это очень важно. Наверное, каждые 15 минут мы бегали в мамад (это бомбоубежище), оно находится в нашей квартире. Там у нас детская. Ночью мы закрываем специальное железное окно и двери, дети спят спокойно», — сказала она.

По ее словам, каждый раз, когда начинала звучать сирена, они с мужем бежали в детскую. После остановки сигнала приходилось ждать около 10-15 минут, пока пройдут взрывы и упадут все осколки.

«Следили за новостями все время, писали и звонили друг другу после каждого «бума», спрашивали, у всех ли все в порядке. Город небольшой, все друг друга знаем и переживаем за всех и за каждого.

С одной стороны, мы уже привыкли к тому, что это происходит, и звучит это ужасно. С другой стороны, конечно же, хочется, чтобы это побыстрей закончилось и мы вернулись в нашу обыденную жизнь», — призналась Руслана.

Татьяна Ю. живет в Ашкелоне уже четыре года и работает тренером. По ее наблюдениям, минувшей ночью ракеты летали каждую минуту. Девушка также пряталась в бомбоубежищах. Однако у многих ее клиентов бомбоубежища нет и они часами оставались на лестничной площадке.

«Бомбило сильно очень, по 30-50 ракет за раз. Слышно было, как «купол» не справляется с ракетами. А потом самое страшное, когда показалось, что он не работает, так как закончились боеприпасы. Слышали удар за ударом, одна упала возле нас и возникло ощущение, что дом треснет. Мы не спали почти всю ночь, я сбилась со счета, сколько раз была сирена уже», — рассказала она.

Анастасия Л. тоже проживает в этом городе в квартире с бомбоубежищем. По ее оценке, такие квартиры есть только у 20% населения. Те, у кого личных бомбоубежищ нет, выбегают на лестничные пролеты этажом ниже. Когда включается сирена, вся семья Анастасии из семи человек бежит в это убежище.

«Иногда сирена воет без остановки, и взрывы за взрывами, дрожат стены, дети плачут, я пытаюсь всех успокоить и говорю, что все будет хорошо. Но это страшно… Душа сжимается от страха, всю ночь мы не спали, бесконечное число сирен и взрывов, боимся выйти даже в туалет, еду и воду приносим в эту комнату», — сказала Анастасия.

Символ чрезмерной силы израильской армии

По мнению палестинки Умм Хасан, ракетные удары Израиля — проявление слабости. «Израиль бомбит мирных жителей в их домах, потому что они не могут противостоять мужчинам из сопротивления. Мы — более легкие мишени для них», — приводит издание EuroNews ее слова.

Организация «Спасем детей» приводит слова 11-летней жительницы сектора Газа Ясмин, которая признается, что момент бомбежек был худшим в ее жизни. «У меня болел живот от страха, и мои родители пытались утешить меня, говоря, что бомбежка была далеко, но я чувствовала, что это было близко», — сказала она благотворительной организации. Ее семья приняла решение не праздновать Ураза-байрам.

В Instagram палестинцы делятся видеозаписями похоронных процессий, взрывов, обстрелов, а также снимками пострадавших в результате атак палестинцев. Новостные посты в некоторых аккаунтах палестинцев, проживающих в Газе, обновляются практически каждый час. Причем в этих сообщениях говорится не только о пострадавших с палестинской стороны, но и о запущенных из сектора Газа в сторону Израиля ракетах.

close Последствия израильского удара по городу Газа, 12 мая 2021 года Последствия израильского удара по городу Газа, 12 мая 2021 года Ibraheem Abu Mustafa/Reuters

Подобные публикации собирают многочисленные комментарии, в которых по большей части содержатся молитвы.

Одним из самых обсуждаемых в арабском информационном пространстве стал снимок 16-летнего палестинского мальчика Фавзи аль-Джунаиди, запечатленного с завязанными глазами и окруженного более чем 20 израильскими солдатами. На снимке аль-Джунаиди выглядит дезориентированным. На нем серая футболка и рваные джинсы, а вокруг него — солдаты с оружием и в защитном снаряжении.

Это фото в соцсетях провозгласили символом чрезмерного применения силы израильской армией.

Молодого человека обвинили в том, что он бросал камни в группу вооруженных израильских солдат, пишет Al Jazeera. При этом сам он отрицает, что делал это.

Как утверждает директор программы подотчетности Международной организации защиты детей в Палестине (DCIP) Айед Абу Qtaish, слова которого приводит Al Jazeera, около 320 детей в настоящее время содержатся в израильских тюрьмах и центрах содержания под стражей. «Этих детей обычно забирают на протестах, арестовывают за бросание камней, якобы за хранение оружия и тому подобное», — уточнил он.

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Министр обороны Израиля Бени Ганц 12 мая заявил, что удары будут наносится вплоть до полного прекращения любых агрессивных действий со стороны палестинцев. В ХАМАС готовы завершить военные действия, если Тель-Авив откажется от силовых акций в мечети Аль-Акса в Восточном Иерусалиме.