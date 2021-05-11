Палестина и Израиль обменялись ударами по жилым кварталам

Вечером 11 мая самолеты ВВС Израиля нанесли удар по городу Газа и разрушили 13-этажный жилой дом на 80 квартир, сообщает Al Jazeera.

Реклама

По данным телеканала, перед атакой некто позвонил администратору здания и предупредил о том, что Израиль намерен уничтожить дом, после чего все жители были эвакуированы.

После обрушения здания электричество в этом квартале отключилось, жители искали личные вещи под завалами с фонариками. Палестинские СМИ сообщают, что в еще нескольких высотных зданиях в Газе была проведена эвакуация.

Вскоре после удара армия ХАМАС заявила, что выпустила 130 ракет по Тель-Авиву. Палестинские военные предупредили также, что нанесут ответный удар по какому-либо зданию на израильском побережье.

«Израильские оккупанты нанесли более 56 ударов с воздуха по сектору Газа, в ходе которых было выпущено более 120 ракет по гражданским целям», — сказал глава пресс-службы правительства в Газе Салам Маруф.

Он добавил, что Израиль «намеренно целился в объекты инфраструктуры, например, в опреснительную установку к северу от Газы, в результате чего она вышла из строя».

В Ашкелоне, израильском городе, расположенном менее чем в 15 км от Газы, в результате ракетных обстрелов погибли два человека, сообщила израильская группа экстренного реагирования.

Еще одна ракета попала в пустую школу, которую было приказано закрыть из-за риска эскалации. Некоторые ракеты были перехвачены системой противоракетной обороны израильской армии.

По данным Сил обороны Израиля, ХАМАС, которая считается террористической организацией в Израиле и США, выпустила 480 ракет по Израилю из сектора Газа, в том числе по Иерусалиму.

Израильское агентство по чрезвычайным ситуациям Magen David Adom сообщило, что под обстрел также попал автобус в городе Холон, в результате чего семь человек, в том числе пятилетний ребенок, получили ранения. Одна женщина погибла после ракетного обстрела Ришон-ле-Циона.

Несколько раненых были также зарегистрированы в Гуш-Дане, столичном районе Тель-Авива, и Гиватаиме.

Начальник полиции Израиля Коби Шабтай поручил ускорить развертывание усиленных подразделений правоохранителей по всей стране в ответ на волну беспорядков в арабских общинах.

В целом, по меньшей мере, 28 палестинцев, в том числе 10 детей, и трое израильтян были убиты за последние сутки после того, как в Иерусалиме произошла эскалация, которая переросла в авиаудары и ракетные обстрелы между Израилем и сектором Газа.

Столкновения вызвали призывы к спокойствию на международном уровне и вызвали опасения, что ситуация может перерасти в более масштабный конфликт.

«Тель-Авив является ближайшим местом к сектору Газа, и противник должен хорошо осознавать это», — сказал палестинский генерал Абу Хамза.

Израильские военные призвали пять тысяч резервистов на военную службу, а премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху предупредил, что Израиль «увеличит как интенсивность атак, так и их количество».

На видео, размещенном в Сети, он сказал, что что ХАМАС «ощутит удары, которых не ожидал».

«ХАМАС и другие палестинские террористические группировки «заплатят высокую цену» за свои атаки», — пообещал израильский лидер.

Премьер-министр Палестины Мохаммад Штайе призвал Совет Безопасности ООН вмешаться, чтобы остановить «израильскую агрессию против палестинского народа».

ООН работает над снижением напряженности между Израилем и палестинцами, сказал официальный представитель организации Стефан Дюжаррик.

Дюжаррик добавил, что генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш опечален «растущим числом жертв, включая детей, в результате израильских авиаударов в Газе, а также гибелью израильтян в результате взрывов ракет, запущенных из Газы».

«Силы безопасности Израиля должны проявлять максимальную сдержанность и ограничивать применение силы. Беспорядочные ракетные и минометные обстрелы израильских населенных пунктов недопустимы», — заявил Дюжаррик.

По сообщению Reuters, глава Лиги арабских государств Ахмед Абул Гейт назвал израильские авиаудары «неизбирательными и безответственными» и сказал, что Израиль несет ответственность за «опасную эскалацию конфликта» в Иерусалиме.

Министры иностранных дел арабских стран призвали Международный уголовный суд расследовать возможные военные преступления Израиля «против человечности», включая запланированное выселение палестинских семей из района Шейх Джарра в восточном Иерусалиме.

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи призвал все страны осудить «жестокое преступление» Израиля против палестинцев.

Иранское государственное телевидение во вторник процитировало слова Хаменеи о том, что долг каждого государства — занять правильную позицию и осудить эти «злые, преступные и жестокие» действия Израиля.

Хаменеи также сказал, что палестинцам необходимо предоставить полномочия, которые бы «заставили» Израиль признать их права.

«Они должны стать сильными, сопротивляться и противостоять, чтобы заставить другую сторону отказаться от преступных действий и смириться с тем, что правильно и справедливо», — сказал Хаменеи.

В Евросоюзе заявили, что «ракетные обстрелы из Газы гражданского населения в Израиле абсолютно неприемлемы и подпитывают эскалацию».

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас указал в Twitter, что «ракетный обстрел израильского гражданского населения не может быть оправдан ни при каких обстоятельствах».

В США призвали к деэскалации обе стороны.

«Мы призываем к сдержанности и спокойствию. Израиль имеет право защищаться и отвечать на ракетные обстрелы. Палестинский народ также имеет право на безопасность, как и израильтяне», — сказал пресс-секретарь Госдепартамента США Нэд Прайс.

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки выразила «серьезную обеспокоенность» насилием в Израиле и сказала, что президент CIF Джо Байден продолжает следить за ситуацией.