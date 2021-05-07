Сразу после Байдена: Лукашенко допустил перевыборы в Белоруссии на своих условиях

Если в Белоруссии и пройдут досрочные выборы главы государства, то одновременно с перевыборами главы Белого дома, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

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«Я — за. Публично об этом говорю. Я за выборы, которых они [Запад] требуют. Я переживу все, переступлю через то, что мы независимы, суверенны. Я готов. Параллельно с американцами», — приводит его слова Sputnik Беларусь. Он пообещал, что как только американские власти назначат досрочные выборы, Минск «в этот же день назначит выборы» в республике.

Лукашенко напомнил, как проходили ноябрьские выборы в Соединенных Штатах. «Люди голосовали по почте, бюллетени с подписями за [кандидата от республиканской партии] Дональда Трампа выбрасывались в урны», — сказал Лукашенко, подчеркнув, что это было показано по всему миру.

«Они вытерли ноги о действующего президента. Они до сих пор ему в этом твиттере не дают слова сказать. Они тогда его заблокировали. Какой же доступ к средствам массовой информации?» — задался вопросом Лукашенко, говоря о Трампе.

Так Лукашенко ответил на призыв G7, в которой состоят Великобритания, Германия, Италия, Канада, Франция, Япония и США. «Группа семи» ранее заявила, что власти Белоруссии должны выпустить политзаключенных и провести перевыборы.

«Мы глубоко обеспокоены политическим кризисом и кризисом с правами человека после мошеннических президентских выборов в августе 2020 года в Белоруссии», — говорится в коммюнике.

Отмечается, что страны «призывают режим имплементировать рекомендации независимой экспертной группы ОБСЕ, отпустить всех тех, кто был несправедливо посажен в тюрьму за выражение своих демократических чаяний, и положить конец продолжающемуся подавлению прав человека и фундаментальных свобод».

Кроме того, в сообщении говорилось о необходимости провести «новые, свободные и честные выборы при международном наблюдении».

Под демократическими чаяниями, вероятно, подразумевались акции протеста, которые начались по всей Белоруссии 9 августа прошлого года.

Оппозиционеры выступали против очередного избрания Лукашенко президентом республики. Помимо уличных манифестаций, белорусы устраивали забастовки на предприятиях.

Первые акции протеста были жестоко подавлены, многие оппозиционеры задержаны, что вызвало резкую реакцию со стороны Европы. ЕС ввел санкции против некоторых белорусских чиновников, которые европейские власти считают причастными к организации якобы нечестных выборов и к подавлению митингов. Свои ограничения также наложили Великобритания, США и Канада.

В Германии даже призвали к заведению уголовного дела против президента Белоруссии. 5 мая четыре берлинских адвоката обратились в Генпрокуратуру в немецком Карлсруэ от лица десяти белорусов. Как передает местное издание Tagesspiegel, они обвинили Лукашенко и белорусских силовиков в преступлениях против человечности. В заявлении утверждается, что у них есть задокументированные случаи применения пыток властями против оппозиционеров.

В свою очередь, Лукашенко заявил, что обращение немецких адвокатов в прокуратуру — это глупый шаг и «сиюминутная политика», сообщает БелТА. «Не наследники фашизма меня будут судить. Кто вы такие, чтобы меня судить!?» — заявил глава Белоруссии.

Он также заявил, что может пойти на скамью подсудимых, но вместе со своими коллегами из стран, где массовые акции протеста сопровождались применением спецсредств против митингующих. В качестве примера, Лукашенко привел ситуацию во Франции, когда там проходили демонстрации «желтых жилетов». Президент республики напомнил и про недавний случай в США, когда в начале января сторонники Трампа решили захватить Капитолий.

«Что они, обнимали, целовали этих людей — бунтовщиков? Нет. Вот давайте по очереди, пусть этот демократический суд всех осудит. Так у себя они бревно в глазу не видят, а у нас что-то нашли», — добавил Лукашенко.

Вместе с тем он пообещал, что вскоре будут обнародованы новые данные по делу о попытке военного переворота в стране, который якобы был запланирован на День Победы.

«То, что вы, журналисты с чекистами, провели эти операции и людям показали — цветочки. Ягодка еще не показана. Но мы покажем ее, и вы ужаснетесь тому, что вы увидите», — заверил он, подчеркнув, что спецсслужбы раскроют данные об исполнителе мятежа.

17 апреля в ФСБ России сообщили о задержании в Москве двух мужчин, которые, по версии следствия, готовили переворот и устранение Лукашенко. Сам глава Белоруссии отмечал, что покушение готовилось не только на него, но и на его детей.