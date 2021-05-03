Не соответствует идеологии: верхи КПРФ живут вовсе не бедно

Это тем более странно, ведь ещё недавно Геннадий Зюганов предлагал ввести в РФ повышенный налог на «подозрительно богатых».

В частности, как сообщает агентство «Прайм», «земля и дом в Великобритании обнаружились у члена комитета по аграрным вопросам Владимира Блоцкого».

«Став депутатом, Блоцкий задекларировал участок площадью 1050 кв. м с домом площадью 312 «квадратов» в Великобритании», — пишет RT в понедельник.

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Как известно, британское законодательство позволяет наделить ВНЖ иностранца, купившего недвижимость в стране на сумму £250 тыс., а также инвестировавшего в британскую экономику миллион фунтов. Уже через три года после получения ВНЖ такой инвестор может претендовать на получение британского паспорта.

Мало того, согласно данным RT, Блоцкий и члены его семьи свой первый ВНЖ, по сведениям СМИ, получили в Венгрии — по программе покупки венгерских бондов. «Правда, по словам Блоцкого, это произошло до того, как он получил мандат в 2016 году. После этого Блоцкий и его семья якобы сразу отказались от венгерского вида на жительство, — сообщает телеканал. — Есть у Блоцкого недвижимость и в России: четыре квартиры площадью от 38,7 до 119,8 кв. м, одна из которых находится в долевой собственности».

«Прайм» также пишет, что у супруги члена комитета по образованию и науке Михаила Берулавы есть две квартиры в Болгарии.

По данным «Новых известий», один из источников дохода семьи депутата якобы — Университет Российской академии образования (УРАО), президентом которого он является.

Из семи преподавателей профессорско-преподавательского состава, обеспечивающего образовательную деятельность по специальности «Юриспруденция» в Красноярском филиале, двое трудятся на 0,01 ставки, двое – на 0,1-0,2 ставки, трое – на 0,3-0,4 ставки. Зато все они обеспечивают научные публикации в отчетности вуза», — пишут «Новые известия».

«Можно сделать вывод о том, что заработок только одного филиала в полугодие достигает 7 миллионов рублей, просто эта строчка прячется в статью «прочие расходы» и переводится на счета головной организации под видом товаров или услуг. Законна ли эта схема с точки зрения налоговой инспекции Новомосковска – не совсем ясно, но вот только головная организация имеет выручку, уже приближающуюся к полумиллиарду рублей в год», — отмечает издание.

В России парламентарию принадлежит квартира площадью почти 84 кв. м и земельный участок в шесть соток. При этом заработал Берулава за прошлый год около 15 млн рублей. Ещё 26 млн дохода задекларировала его супруга. На семью также записаны земельный участок для садоводства площадью 17 соток, участок под застройку в семь соток, некое нежилое здание, общий метраж которого составляет свыше 1 тыс. кв. м.

Позавидовать рядовые россияне могут и коммунистам в регионах.

Взять хотя бы депутат от фракции КПРФ в петербургском законодательном собрании Александра Рассудова. «До избрания в парламент он занимал пост председателя совета директоров строительной компании «Лидер Групп» и возглавлял юридическую фирму «Райтмарк груп». Максимальный доход в 843,6 млн руб. он задекларировал в 2018 году, в 2019 году отчитался о доходе в 519 млн руб., год назад —120,9 млн руб.», — пишет РБК.

«В Испании на супругу Рассудова записаны апартаменты площадью 117 кв. м и колоссальное «машино-место», занимающее более 800 кв. м, - отмечает RT. — Также в собственности семьи народного избранника несколько земельных участков и квартир в России.

Давно известно уже о доходах Павла Грудинина.

Чего только стоит одно расследование РЕН-ТВ о доме в Испании, который купила семья политика. «Согласно данным из выписки реестра недвижимости, стоит дом почти миллион долларов — €781 614», — сообщал телеканал.

В свою очередь, например, красноярский портал «Запад 24» отметил, что, судя по официальным данным, больше всех местных единороссов в областном парламенте заработал Александр Бойченко представитель КПРФ и руководитель фракции коммунистов.

«В декларации за 2020 год Александр Бойченко указал 70,43 млн рублей, хотя годом ранее он официально заработал 29,36 миллионов. Бойченко принадлежат дом и три внушительных по размерам участка (в том числе в 1 млн кв. м и 2,5 млн кв. м ), в его автопарке – Nissan Patrol, ЗИЛ, три ВАЗа, шесть прицепов, три моторных лодки плюс катер «Хивус». Вдобавок у супруги Mercedes, 4 участка со строениями, 4 квартиры, гараж и 2,3 млн годового дохода. За счет чего растут доходы коммуниста, которые в своей идеологии ранее отвергали частную собственность, неясно», - пишет сайт.

Как заявил RT политолог Александр Асафов, многие бизнесмены просто используют КПРФ как политическую платформу для выдвижения.

«Поскольку КПРФ имеет льготы, будучи парламентской партией, её кандидатам не нужно собирать подписи для выдвижения, это очень удобно. И часто люди, совершенно не разделяющие социалистические идеи, идут от КПРФ. Политика партии явно расходится с её идеологической позицией», — пояснил он в интервью телеканалу.

«Все меньше и меньше перспективы у рядовых коммунистов не то что стать депутатом, но и даже стать кандидатом, — говорил «Газете.Ru» директор Центра политического анализа Павел Данилин. — А те люди, которые несли и несут на себе всю тяжесть регулярной работы, будут, конечно, оставлены ни с чем. Это не может не вызывать раздражение».

В КПРФ все сильно неблагополучно, особенно в региональных отделениях, которые все громче и громче выражают свое недовольство, заметил в свою очередь директор Института новейших государств Алексей Мартынов.

«Вообще, конечно, в последнее время их там лихорадит. Явно такая, знаете, какая-то агония что ли, — выразил свое мнение эксперт. — То есть я допускаю, что это все, возможно, связано и с предстоящими парламентскими выборами... Перед выборами же всегда обостряется вся проблематика», — заметил эксперт.