«К обвинениям уже привыкли»: HRW считает апартеидом политику Израиля в отношении палестинцев

Правозащитная организация Human Rights Watch обнародовала доклад, в котором утверждает, что власти Израиля совершают преступления апартеида для сохранения господства израильтян-евреев над палестинцами. Такой позиции придерживается и израильская НКО «Бецелем», которая занимается сбором информации о нарушениях прав человека на спорных территориях. К таковым HRW относит Западный берег реки Иордан, включая Восточный Иерусалим, и сектор Газа, называя их оккупированными Израилем территориями.

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Доклад HRW основан на многолетнем отслеживании ситуации с правами человека, обработке документов государственного планирования, официальных заявлениях и других источниках. Специалисты сравнивали политику и реальные действия на спорных территориях и в самом Израиле в отношении палестинцев и еврейского населения. Как утверждают в организации, в июле прошлого года израильским властям было направлено письмо, в котором им предлагали представить их видение ситуации, но ответ до сих пор не получен.

Вице-президент Российского еврейского конгресса (РЕК) и президент фонда горских евреев «СТМЭГИ» Герман Захарьяев назвал весь доклад HRW не серьезным исследованием, а обличительным памфлетом, цель которого — заклеймить Израиль как государство апартеида.

«Доклад основан на ложном представлении Израиля, как страны контролирующей весь Западный берег реки Иордан и Сектор Газа, но в действительности это не так, под контролем Израиля находятся только несколько десятков еврейских поселений и ряд магистралей ведущих к ним. Все остальное население находится под контролем Палестинской администрации Махмуда Аббаса и движения ХАМАС в Секторе Газа», — сказал он.

Как утверждает Захарьяев, на территории собственно Израиля арабские граждане абсолютно равноправны. При этом он признал сохранение значительной разницы в социальном статусе и материальном положении еврейского и арабского населения. Вместе с тем вице-президент РЕК напомнил, что такая же разница существует и внутри еврейского населения — между выходцами из Европы и стран Востока.

Что говорится в докладе?

Распределение земель.

Из доклада следует, что власти как в самом Израиле, так и на спорных территориях стремятся главным образом обеспечивать землей еврейские общины.

Большинство палестинцев при этом загоняют в места компактного проживания с высокой плотностью населения. В организации также утверждают о существовании некой политики нейтрализации: например, государственный план развития Иерусалима исходит из необходимости «уверенного сохранения еврейского большинства» и даже предусматривает желательные демографические пропорции.

Герман Захарьяев объяснил «Газете.Ru», что арабское население предпочитает жить большими семьями и так называемыми хамулами, строят дома неподалеку от своих близких на территориях своих поселков и городов. Более того, по его словам, зачастую эти постройки нелегальны, что позволяет палестинцам обходить длинный и дорогостоящий процесс покупки и оформления собственности.

Отсечение от местного сообщества.

По данным HRW, в Израиле действуют законы, позволяющие сотням небольших еврейских муниципалитетов фактически отсекать палестинцев от местного сообщества. К тому же, как утверждается в документе, на палестинские школы выделяется лишь малая часть средств из бюджета по сравнению с финансированием школ, где учатся дети израильтян-евреев.

В докладе указано, что на спорных территориях интенсивность репрессий в отношении палестинцев достигает уровня «систематического угнетения» как одного из признаков апартеида.

В документе говорится о драконовской военной администрации для палестинцев на этих территориях, при том что проживающим отдельно там же израильтянам-евреям обеспечен весь объем прав по образцовому гражданскому кодексу Израиля.

Как сказал в комментарии «Газете.Ru» израильский политолог, экс-советник премьер-министра Беньямина Нетаньяху Бенни Брискин, в Израиле судебная система построена таким образом, что каждое настоящее нарушение прав человека, которое происходит или на спорных территориях палестинской автономии, или на территории самого Израиля по отношению к арабам, проверяется и виновный всегда наказывается.

«Конечно, бывают преувеличения, но израильская судебная система признана всем миром как серьезная, независимая, которая разбирает все случаи», — сказал он.

Свобода передвижения.

Авторы доклада называют в числе серьезных посягательств на основополагающие права палестинцев и «бесчеловечные действия» в отношении их ограничения свободы передвижения в форме закрытия границ сектора Газа и введения пропускного режима, конфискацию более трети земель на Западном берегу с принудительным выселением тысяч палестинцев, отказ им в жилищных правах, а также приостановление базовых гражданских прав для миллионов палестинцев.

Многие из нарушений, лежащих в основе этих преступлений, по мнению авторов доклада, нельзя оправдать интересами безопасности, в том числе, практически полный запрет на выдачу палестинцам разрешений на строительство и снос тысяч домов под предлогом отсутствия такого разрешения.

Также есть случаи, по данным правозащитников, когда интересами безопасности прикрывают демографические цели, как в ситуации с фактическим замораживанием израильскими властями регистрации жителей на спорных территориях.

В организации отметили, что это почти полностью блокирует воссоединение семей живущих там палестинцев и лишает жителей сектора Газа возможности попасть на Западный берег.

Как отметил вице-президент РЕК, сектор Газа — это самостоятельная административная единица, откуда Израиль полностью вывел свою армию и поселения в 2005 году и где на сегодняшний день у власти находится ХАМАС, признанная в Израиле террористической организацией.

«Любое взаимодействие с ней должно быть подтверждено на государственном и законодательном уровне. На сегодняшний день исходя из потребностей безопасности вводятся определенного рода ограничения. Мне кажется, сложно взаимодействовать с администрацией, которая по любому поводу или без повода обстреливает ракетами мирных граждан», — сказал он.

«Национальное государство еврейского народа»

Кроме того, в HRW напомнили о принятом в 2018 году конституционном законе, по которому Израиль был провозглашен «национальным государством еврейского народа». Авторы документа убеждены, что растущий корпус законодательных актов все в большей степени ставит в привилегированное положение еврейских поселенцев на Западном берегу и не распространяется на живущих там же палестинцев.

Как пояснил Герман Захарьяев, этот закон призван укрепить статус Израиля как еврейского государства. Согласно седьмому пункту этого закона, государство Израиль видит в развитии еврейских поселений национальную ценность для всего еврейского народа, отметил он. Кроме того, эксперт обратил внимание, что в этом законе ничего не сказано о еврейских поселенцах на Западном берегу, а только о характере государства Израиль.

Общая оценка доклада

Бенни Брискин назвал подобные доклады не новыми для Израиля. По его словам, в Израиле есть две точки зрения на это: или это обычный антисемитизм, или же это левый либерализм.

Но в любом случае результат тот же — отношение к Израилю базируется на двойных стандартах, констатировал он.

«Подход правозащитных организаций таков, что все, что происходит на называемых ими оккупированными территориях, — это уже преступление. Совершенно не важно, каким образом будет вести себя еврейское население. В Израиле уже к этому привыкли», — сказал политолог.

Он утверждает, что факты не укладываются в эти обвинения. Сами факты, которые приводят правозащитные организации, Брискин назвал клеветническими измышлениями одной стороны.

«То есть они находят палестинца, который рассказывает историю, которую ему сказали рассказать в палестинских спецслужбах. Это никак не проверяется и выставляется как беспрекословный факт», — сказал он.

«Утверждения об апартеиде кажутся особенно абсурдными именно сегодня, когда Мансур Аббас — лидер Объединенного арабского списка в Кнессете — держит в своих руках политическое будущее Израиля после мартовских выборов. Его голос является ключевым в определении того, кто сформирует следующую правящую коалицию в Израиле: Биньямин Нетаньяху и его крайне правые сторонники или лагерь его противников. Обе стороны обхаживают Аббаса, что вряд ли является признаком апартеида», — отметил президент фонда горских евреев «СТМЭГИ» Герман Захарьяев.