«Наступят последние времена»: Захарова ответила британскому министру словами святого

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире радиостанции «Говорит Москва» ответила главе МИД Великобритании Доминику Раабу словами святого Антония.

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«В светлый праздник Пасхи позволю себе ответить, процитировав преподобного Антония Великого, который сказал: «Наступят последние времена, когда девять больных придут к одному здоровому и скажут: ты болен, потому что ты не такой, как мы». Впору задуматься, почему насквозь больные пропагандой страны <…> обвиняют в собственных грехах нашу страну», — сказала она.

Ранее Рааб предложил во время встречи глав МИД стран G7 разработать механизм для борьбы с российской «дезинформацией и пропагандой». В этом году председателем встречи будет Соединенное Королевство.

«Когда мы видим ложь, пропаганду или фейковые новости, мы должны реагировать на это не по отдельности, а все вместе, чтобы предоставлять опровержения и передавать правду нашим гражданам, а также жителям России, Китая и всего мира», — заявил глава британского внешнеполитического ведомства.

Рааб считает, что Москва и Пекин своими действиями в информационном пространстве «пытаются сеять недоверие» к властям стран Запада.

В качестве примера глава британской дипломатии привел якобы недостоверные данные о вмешательстве в выборы, а также вакцинах от коронавируса. Москва опровергает такие обвинения, называя их необоснованными.

Свое заявление Рааб сделал в преддверии первой за два года очной встрече глав внешнеполитических ведомств стран «семерки». Саммит пройдет в Лондоне с 3 по 5 мая. В мероприятии примут участие главы МИД Великобритании, Германии, Италии, Канады, США, Франции и Японии. На встречу приглашены также верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, представители Австралии, Индии, Южной Кореи и ЮАР, а также генеральный секретарь Ассоциации государств Юго-Восточной Азии Лим Джок Хой.

Организаторы встречи заверили, что она пройдет с соблюдением всех противокоронавирусных мер. В частности, участники будут ежедневно сдавать анализы. «Будут действовать все применяемые в Великобритании нормы социального дистанцирования», — пообещали в Лондоне.

Уже были обозначены темы для обсуждения участников встречи. «Мы будем действовать для того, чтобы гарантировать справедливый доступ к вакцинам по всему миру, определим глобальные цели в области образования девочек, согласуем амбициозные глобальные действия по защите климата и разработаем новые методы по противодействию голоду», — рассказал британский министр Доминик Рааб.

Соединенное Королевство планирует провести и традиционный саммит G7, который пройдет с 11 по 13 июня. Мероприятие планируется провести в курортном городке Карбис-Бэй на Атлантическом побережье полуострова Корнуолл.

Что касается участия России, то она не состоит в формате G8 после того, как в 2014 году Крым вошел в состав России.

В прошлом году поднимался вопрос участия России в саммите G7. Но некоторые представители стран-участниц выступили против. Например, глава МИД ФРГ Хайко Маас заявил, что участие России во встрече «большой семерки» невозможно, пока не разрешен вопрос с Крымом и востоком Украины.

В Кремле, в свою очередь, отметили, что Россия не стремится присоединятся к «семерке».