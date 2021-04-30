«Люди боятся говорить»: Володин пообщался с 90-летней жительницей Саратова

Спикер Госдумы Вячеслав Володин посетил Саратов в рамках региональной недели, которая подразумевает посещение парламентариями своих областей (Володин родился в Саратовской области). Во время прогулки по городу с местными чиновниками к Володину обратилась местная жительница, которой в январе исполнилось 90 лет.

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Местное издание «Свободные новости» отметило, что пенсионерку зовут Анна Александровна. СМИ также приводит расшифровку диалога. Жительница Саратова отметила, что во время Великой Отечественной войны ей было 10 лет. Она рассказала, как было тяжело в военные годы, и задалась вопросом: «Почему до сих пор народ плохо живет?» В числе прочего жительница пожаловалась спикеру Госдумы на злоупотребления властью в России, коррупцию и другие проблемы. Видео встречи опубликовано в пятницу на страничке политика в Instagram.

Разговор с Володиным начался с того, что он спросил у Анны Александровны: «Вы молодежь воспитываете?» Она ответила утвердительно, заявив, что «читает лекции» и «с матерком ругает нынешнюю власть». При этом парламентарий не отказался выслушать вживую критику в адрес российской власти.

В частности, пенсионерка указала на то, что «воруют миллиарды», напомнив про недавние уголовные дела чиновников, в том числе экс-губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева, которого обвиняют в получении крупной взятки.

«Врать-то сколько можно? Вот ты посмотри, я простая русская бабка из деревни в Тамбовской области. Что же получается? В стране много лет воруют, врут и Богу молятся. Это человеку как понять? Это какому Богу молятся, чего просят? Когда миллиардами воруют», — сказала пенсионерка.

Анна Александровна также пожаловалась Володину на то, что у нее, несмотря на возраст, «нет никакой льготы». При этом она напомнила, что Саратову недавно присвоили звание «Город трудовой доблести». «А работал кто?! Женщины и подростки! Правильно, женщин тех уже нет, а вот подросток перед вами стоит. Три копейки не платите, а разворовывают миллиарды. На вранье-то куда приедете?», — задалась вопросом пенсионерка. В ответ на это Володин кивнул.

Женщина продолжила, ответив, что рада, что встретила спикера Госдумы. «По телевизору каждый день — Володин. «Володин достал», «Володин добыл». Ты где там это выковыриваешь эти миллионы-то? Вот, пожалуйста, убавь ты вранье и всем скажи. Люди все видят. Люди боятся говорить… Кто работает, их уволят», — сказала она, предложив ее «посадить», «если кого-то задела»: «Мне теперь все равно».

Она также затронула тему инфляции: «Инфляция 5,8%, а вот у меня так «гробовые» лежат — там процент 3,5. Ты мне скажи, умный мужик, это надо быть каким аферистом, вот еще таким методом обдирать людей? Как может инфляция быть выше вот этого процента?»

После этого она спросила у Володина, хватит ли критики, на что он предложил продолжить. Анна Александровна отметила, что во время этого разговора «разволновалась». Она отметила, что ей «обидно-досадно». «Такая огромная территория, такие богатства, и люди сидят — сколько там процентов — без газа, деревни исчезли с карты. Ну это же позор! Плакать хочется!» — посетовала 90-летняя жительница Саратова.

Она также спросила у Володина, закончится ли когда-нибудь воровство. Он заверил ее, что закончится. «Все закончится, от нас все зависит… Я услышал вас», — отметил спикер Госдумы.

Пенсионерка добавила, что в случае следующей встречи с Володиным он «получит палкой», если не выполнит обещания. На что парламентарий ответил: «Палкой не получу».

После этого у спикера Госдумы состоялась встреча со студентами местного учебного заведения СГЮА. Он рассказал учащимся, как важно политикам и представителям госвласти держать свои обещания. «Если только ты шагаешь, никого не замечаешь — это большая ошибка. И потом, это несправедливость, и, самое главное, это то, что не должно быть ни у политика, ни у чиновника, ни у представителя органа власти. Взял на себя обязанности — выполняй», — сказал он.

«У всех могут быть разные вопросы. Кто-то доволен, кто-то недоволен. А потом, когда пожилой человек хочет с тобой поговорить, здесь мы должны выслушать и постараться сделать все, для того чтобы, услышав то, что тебе сказали, изменить ситуацию, помочь. Ну и, конечно, выводы сделать», — добавил председатель Государственной Думы он, отметив, что «не видит других подходов».