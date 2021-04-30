«Не преднамеренно и кратковременно». Зачем Польша нарушила воздушную границу Белоруссии

Вооруженные силы Польши признали, что вторглись на территорию Белоруссии. Но отметили, что это произошло случайно.

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«29 апреля в ночное время при выполнении штатных задач патрулирования в рамках операций Вооруженных сил Республики Польша в воздушном пространстве была нарушена государственная граница с Белоруссией. Инцидент не был преднамеренным, носил случайный и кратковременный характер», — говорится в заявлении оперативного командования польских ВС, опубликованном в Twitter.

В Минобороны Белоруссии заявили, что польские военные во второй раз за месяц нарушили госграницу республики в воздушном пространстве.

В ведомстве отметили, что вертолет Ми-24 появился в районе населенных пунктов Козловичи и Теребунь. Он находился там в течения минуты.

Из-за инцидента атташе по вопросам обороны при посольстве Польши вызвали в оборонное ведомство. Белорусские чиновники обратили внимание польского представителя, до сих пор нет результатов проверки нарушения госграницы Белоруссии 12 апреля этого года.

Тогда пресс-служба белорусского Минобороны сообщила в Telegram-канале, что вечером этого дня со стороны Польши был замечен неустановленное воздушное судно, которое нарушило госграницу Белоруссии и вернулось обратно. Тогда же была произведена аналогичная процедура с вызовом польского атташе по вопросам обороны. Его призвали провести разбирательство и проинформировать Минск о его результатах.

Минобороны Польши, в свою очередь, заявило, что в тот день не было полетов.

«Воздушное пространство постоянно контролируется. Военные самолеты вечером 12 апреля текущего года не выполняли полетов вблизи государственной границы между Польшей и Белоруссией», — говорилось в Twitter ведомства.

Польское издание wyborcza.pl со ссылкой на польских чиновников также сообщало, что информации о полетах в этот день у властей Польши нет, а информацию белорусской стороны «следует рассматривать в категории фейковых новостей». В то же время в Варшаве указали на рост активности «беспилотных кораблей», которые «пытаются мигрировать куда-то через границу». Об этом вечером 13 апреля рассказал замглавы Минобороны Польши Войцех Скуркевич.

СМИ напомнило об этом инциденте в контексте поимки контрабандиста сигарет с территории Белоруссии. Он был задержан с поличным 17 апреля. Как отмечает издание, пограничники в Кузнице-Белостокской заметили летевший из Белоруссии в Польшу беспилотник, к которому был прикреплен сверсток. Пакет был брошен на поляну рядом с домами на польской стороне. В нем было порядка 5,6 тыс. пачек сигарет с белорусскими акцизными марками. За пакетом подошел мужчина, который в последствии признал свою вину.

По данным wyborcza.pl, этот способ контрабанды давно используется нарушителями закона, помимо «классических» методов контрабанды, когда коробки сигарет выбрасывают на поля из окон поездов сразу после пересечения границы и до процедуры регистрации на польской стороне.