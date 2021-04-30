$19,9 за дозу: будет ли Словакия использовать «Спутник V»

Правительство Словакии опубликовало текст договора о закупке российской вакцины от коронавируса «Спутник V». Предать документ огласке ранее предложила президент республики Зузана Чапутова.

Реклама

Согласно договору, к июлю 2021 года Россия должна была поставить 1 млн доз вакцины по цене $19,9 за дозу. Поставки препарата начались еще 1 марта — тогда страна получила первые 200 тыс. доз вакцины. Республика наряду с Венгрией была одной из первых европейских стран, кто одобрил препарат в обход Евросоюза.

Разработчики препарата 24 апреля проинформировали правительство страны, что не возражают против публикации договора в открытом доступе. Однако заявили, что Братиславе следовало бы для сравнения опубликовать и контракт на поставку американской вакцины Pfizer.

Разработчики препарата считают, что фармацевтический регулятор страны, Государственный институт по контролю лекарств (SUKL), в нарушение контракта провел испытания вакцины в лаборатории, не аккредитованной в Евросоюзе, и запустил кампанию по дезинформации. В частности, заявив, что для одобрения вакцины не хватает дополнительных данных о доклинических и клинических испытаниях. Российский фонд прямых инвестиций усмотрел в этом нарушение контракта и даже попросил правительство Словакии вернуть поставленную партию вакцины для использования ее в других странах, что, впрочем, не было сделано.

Публикация текста соглашения является обязательным условием для вынесения окончательного решения о применении российской вакцины в Словакии. И несмотря на разразившийся в стране ранее скандал, соответствующие планы есть и у нового правительства. Об этом в разговоре с изданием Politico заявил премьер-министр Эдуард Хегер.

close Премьер-министр Словакии Эдуард Хегер Премьер-министр Словакии Эдуард Хегер Radovan Stoklasa/Reuters

Слова Хегера стали неожиданностью, так как его предшественник и нынешний вице-премьер Игорь Матович ушел в отставку с поста главы правительства именно на фоне решения закупить российскую вакцину, что вызвало критику главы МИД Ивана Корчока и президента страны Зузаны Чапутовой. Они обращали внимание, что поставки начались без консультаций с союзниками и одобрения препарата Европейским агентством лекарственных средств (ЕМА).

Хегер подчеркнул, что сейчас власти Словакии рассматривают любую вакцину как средство в борьбе с пандемией. Более того, он прямо сказал, что «Спутник V» необходим населению его страны.

Премьер объяснил желание предоставить словакам возможность воспользоваться российской вакциной отчасти и тем, что многие пожилые люди не захотят по старой памяти вакцинироваться ничем другим. Он вспомнил, что и сам в детстве делал прививки, произведенные в России.

Однако регулирующие органы Словакии все еще не выдали разрешение на использование «Спутник V». Окончательное решение будет принято после испытаний вакцины в Венгрии в первой половине мая.

Старший научный сотрудник Отдела исследований Центральной и Восточной Европы Института Европы РАН Михаил Ведерников в разговоре с «Газетой.Ru» выразил мнение, что вопрос об использовании российской вакцины сейчас перед словацкими властями стоит не очень остро по ряду причин.

«Во-первых, эпидемиологическая ситуация выправляется, уже снимаются ограничения и нет такой напряженности относительно распространения COVID-19 в марте.

Во-вторых, пример Игоря Матовича показал, что вопрос о российской вакцине может быть сильным инструментом во внутриполитической борьбе и может навредить тем политикам, которые решат воспользоваться ею», — объяснил эксперт.

При этом Ведерников подчеркнул, что именно персона Матовича, который был во многом противоречив и непредсказуем, давала возможность начала использования вакцины. «Теперь же у власти более прагматичный политик, и потому вероятность ее применения минимальна. А влияние политических сил, склонных к использованию российской вакцины, невелико», — рассуждает эксперт.

30 марта Матович ушел в отставку на фоне скандала с закупкой «Спутник V». При этом уже после этого он говорил, что у российской вакцины «Спутник V» много влиятельных врагов в Словакии, для которых вопрос ее поставок превратился в инструмент гибридной войны.

Старший научный сотрудник ИМЭМО им. Е.М. Примакова РАН, эксперт РСМД Дмитрий Офицеров-Бельский согласился, что скандал с российской вакциной в Словакии не связан с качеством препарата.

«Словакия всегда была страной, в которой отношение к России было конструктивным и очень теплым. Достаточно посмотреть социологические данные годичной данности, где большинство населения отказалось воевать на стороне НАТО в случае конфликта в третьей стране.

Так что весь скандал по поводу эффективности российской вакцины нужно рассматривать исключительно в одном ряду со взрывами в Чехии и высылкой дипломатов, аналогичными проблемами в Болгарии. И, возможно, русским следом в гибели «Титаника», — иронизирует политолог.

Эксперт считает, что можно говорить о попытке ведущих западных стран в целом разрушить любые коммуникации между Россией и странами Центральной и Восточной Европы, сделав токсичными связи для политиков и чиновников.