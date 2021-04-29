«Агент Кремля»: чехи потребовали отставки президента

В Чехии прошли массовые демонстрации против главы республики Милоша Земана. Причиной для протестов стала «пророссийская позиция» президента на фоне острого кризиса в отношениях двух государств, заявили в организовавшем акции движении «Миллион мгновений для демократии». Главная демонстрация состоялась в Праге, где на акцию против Земана собрались около 10 тыс. человек.

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Само мероприятие представляло собой подчеркнуто мирный протест, в основном сконцентрированный вокруг выступления представителей движения. Акция контролировалась полицией по периметру, а участники по большей части стояли в масках и соблюдали социальную дистанцию.

Председатель движения Бенджамин Ролл, выступая на митинге, объявил, что за восемь лет Земан доказал, что люди не могут полагаться на его порядочность в качестве президента страны.

«Он ничего подобного не признает. Все, что он сделал по отношению к России за время своего срока, носит однозначное название — государственная измена. Нами правит предатель», — добавил лидер «Миллиона мгновений для демократии».

Ролл со сцены обратился к чешским сенаторам, потребовав добиться отстранения Земана. По его мнению, они должны подать иск против президента в Конституционный суд Чехии, прямо обвинив политика в госизмене.

Еще одним спикером мероприятия стал экс-министр республики по правам человека Михаэль Кочаб — один из авторов петиции по конституционному иску в отношении президента. Выступая, он подтвердил необходимость отставки Земана.

«Ровно 32 года назад наши коммунисты выкрикивали лозунги типа «Советское время навсегда». Мы никогда не должны забывать, сколько крови и страданий это стоило нам.

Россия никогда не могла смириться с тем, что она потеряла влияние, и все еще пытается разрушить новый порядок, который преобладал в нашей стране после 1989 года.

Кульминацией этих попыток стал взрыв во Врбетице. Это вооруженное нападение на государство Европейского Союза», — заявил Кочаб.

«Милош, уходи!»

Выступления спикеров параллельно транслировались и в других городах Чехии, где также собрались акции протеста, правда, не столь многочисленные. В целом протесты затронули около 72 населенных пунктов и если в Праге вышло около 10 тыс. человек, то в Брно было всего 800 человек, а в Пльзене — почти 300.

На митинги во всех городах участники акции приносили различные баннеры, флаги и плакаты. К примеру, на одном из транспарантов было размещено изображение Земана с розовыми волосами, а все лицо президента разрисовали символами СССР.

Еще на одном плакате красовалась надпись «Земан — агент Кремля», а на другой по-русски было написано «Милош, уходи!».

Протестующие использовали самые разнообразные флаги: от натовских и европейских до огромных полотен Украины или ЛГБТ. На акции в Праге даже растянули бело-красно-белый флаг, который в последнее время считается одним из символов белорусской оппозиции. Протесты получили поддержку и в соцсетях, трансляции демонстрации набрали более тысячи зрителей и множество комментариев — как правило нелестных по отношению к Земану.

К слову, в пресс-службе президента Чехии демонстрации вполне ожидаемо вызвали негативную реакцию. Так, пресс-секретарь Земана Иржи Овчачек в соцсетях назвал организаторов акции «Миллионом мгновений ненависти».

«Миллион мгновений ненависти еще раз доказали, что они не имеют ничего общего с правдой и любовью», — написал представитель президента в Twitter.

Как заявил в беседе с «Газетой.Ru» доцент кафедры зарубежного регионоведения и внешней политики РГГУ Вадим Трухачев, за протестами стоит блок из трех оппозиционных и русофобских партий под названием «Вместе»: в него входят «Гражданская демократическая партия», «Топ-9» и чешские христианские демократы.

«В преддверии выборов они могут рассчитывать 16-18% голосов и им необходимо повысить собственный рейтинг, с помощью этой акции они и попытаются это сделать.

Перспективы убрать Земана весьма туманны. «Вместе» не располагают большинством в парламенте, они не смогут собрать в нижней палате необходимые три пятых голосов. В итоге вся надежда оппозиционных партий в том, что с помощью этих акций они подогреют общество и состав в нижней палате парламента по итогам выборов станет иным. И вот тогда уже с учетом изменений им удастся свалить Земана», — отметил эксперт.

Российско-чешский конфликт

Протестующие обвиняют президента в государственной измене на фоне серьезного обострения в российско-чешских отношениях. Ситуация накалилась на фоне обвинений спецслужб России в причастности к взрывам на частном складе боеприпасов во Врбетице в 2014 году. Чехия объявила в розыск «российских разведчиков», а также выслала почти 20 российских дипломатов, на что получила соответствующую реакцию Москвы.

Кризис обострился до такой степени, что стороны в значительной степени сократили дипмиссии друг друга: к концу мая в посольствах двух государств будет минимальное число сотрудников. Земан тоже внес в эту ситуацию свою лепту, а именно объявил, что на самом деле есть несколько версий по взрывам во Врбетице — неосторожное обращение с боеприпасами и причастность «иностранных спецслужб».

Активисты из «Миллиона мгновений для демократии» расценили это действие как измену родины и подтверждение поддержки России со стороны президента. В преддверии протестов на сайте движения появилось утверждение, что Земан якобы последовал линии прокремлевской пропаганды, тем самым «пересек грань».

Так подумали не только они, но и ряд чешских сенаторов, решивших, что президент, озвучив вторую версию инцидента, рассекретил детали расследования и совершил государственную измену. Проект на рассмотрение верхней палаты парламента Чехии действительно попал, но в итоге был заморожен под предлогом необходимости консультаций.

К слову, параллельно с проектом появилась и петиция с требованием к Сенату подать на Земана конституционную жалобу. В этом документе указано, что Земан якобы продвигает интересы другого государств в ущерб своей стране.

Как заявил «Газете.Ru» председатель Балканского клуба Центра исследований стран Восточной Европы МГИМО Сергей Артемов, Земан сейчас противостоит основному чешскому истеблишменту, его позиция крайне отличается от позиции власти и части населения.

«На прошлых президентских выборах у него были не самые твердые позиции, он победил с достаточно небольшим перевесом и то во время второго тура. Обострение отношений, которое складывается внутри страны и в Европе, скажется на нем и его политической карьере. Однако вряд ли это приведет к чему-то радикальному до президентских выборов или до завершения официального расследования инцидента 2014 года, которое все еще продолжается. Протесты пока не настолько массовые, чтобы говорить о чем-то серьезном в этом плане», — резюмировал эксперт.