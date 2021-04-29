Не только Чехия и Болгария: где в Европе взрывались склады с боеприпасами

Болгария: 2011, 2015, 2020

София считает россиян причастными к различным инцидентам. Первый из них датируется 2011 годом, когда взрыв произошел на складе вооружений компании EMKO.

По версии СМИ, на тот момент на объекте хранилось оружие, которое должно было отправится на экспорт в Грузию.

Второй инцидент произошел в 2015 году на складе «Вазовского машиностроительного завода», где также хранились различные вооружения. И здесь также фигурирует EMKO: часть оружия на том складе как раз принадлежала этой компании.

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Третий взрыв произошел в том же году, но уже непосредственно в цеху по производству боеприпасов «Вазовского машиностроительного завода».

Четвертый инцидент случился в 2020 году на складе детонаторов и капсюльных воспламенителей на заводе «Арсенал» в городе Казанлык. Болгарская прокуратура уверена в наличии связи между всеми этими инцидентами, называя ключевым звеном бизнесмена, торговца оружием и владельца ЕКМО Эмилиана Гебрева.

С точки зрения следователей, взрывы также привязаны к покушению на предпринимателя, которое произошло в 2015 году. По их версии, Гебрева якобы отравили при помощи «неопознанного фосфорорганического вещества» три россиянина. При этом СМИ пишут, что против торговца оружием «российские спецслужбы» могли использовать «Новичок».

Чехия: 2014

Имя Гебрева фигурирует и в истории со взрывом на складе в Чехии. Прага также рассматривает версию о причастности «российских спецслужб». Инцидент произошел на объекте во Врбетице в 2014 году, в результате взрыва на складе боеприпасов погибли два человека. По версии Праги, на объекте находились вооружения компании Гебрева, которые он перепродавал Украине.

Организацию взрыва чешская сторона списала на «российских разведчиков» Александра Петрова и Руслана Боширова, получивших свою известность после инцидента в британском Солсбери — три года назад власти Великобритании обвинили их в отравлении веществом «Новичок» экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Более того, Прага отреагировала так же, как и Лондон, — выслала российских дипломатов.

Однако после ответной реакции Москвы и взаимной высылки большей части сотрудников посольств в Чехии начали появляться заявления о наличии других версий причин взрыва во Врбетице.

Так, президент страны Милош Земан не исключил, что инцидент произошел из-за неосторожного обращения с боеприпасами.

Минюст Чехии же уточнил, что версий на самом деле три, но никаких пояснений не привел.

Инцидент в Солсбери: 2018

Не раз взрывались военные объекты и в Великобритании. Один из инцидентов совпал по времени с расследованием «дела Скрипалей».

Так, в тот же 2018-й и тоже в Солсбери произошел взрыв на заводе по производству оборудования для военно-морского флота и ВВС Великобритании. Как писала The Sun, один человек погиб и еще один пострадал.

Власти официально начали расследования инцидента, но никаких связей с «российскими агентами», в отличие от дела Скрипалей, тогда найдено не было. Однако официально итоги разбирательства до сих пор подведены.

Предприятие, на котором произошел взрыв, находится всего в 5 км от химической лаборатории Портон-Даун. На мнение экспертов именно из этого центра власти Великобритании опирались в своих обвинениях в использовании «Новичка» против Скрипалей, что Москва не раз отвергала.

Австрия: 2018

В 2018 году инцидент произошел на складе боеприпасов у австрийского города Дессельбруне в федеральной земле Верхняя Австрия. Минимум два человека получили серьезные травмы в результате взрыва и пожара на объекте, впоследствии один из них скончался.

Официальное расследование завершилось спустя год, как оказалось, причиной инцидента стало неосторожное обращение с оружием. Один из работников и его гость стреляли из винтовок около склада и спровоцировали пожар, который в итоге привел к взрыву боеприпасов.

Албания: 2008

При этом подобные инциденты далеко не всегда происходили с минимальным числом жертв или их полным отсутствием. Ярким примером является взрыв на складе боеприпасов в албанской деревне Гердек в марте 2008 года.

В результате инцидента различные травмы получили более 300 человек, еще 26 человек погибли.

Как писали местные СМИ, взрывы были слышны в населенных пунктах на отдалении 50 км. Были разрушены как минимум 318 зданий, почти 2 тыс. домов получили повреждения. Склад находился всего в 12 км от албанской столицы Тираны.

Причина взрывов, по официальной версии, связана с человеческой ошибкой во время утилизации старых боеприпасов. Однако власти косвенно обвиняли в случившемся американскую компанию, которая получила заказ на уничтожение 10 т устаревших боеприпасов на этом складе.

Турция: 2012, 2018

Албания не одна сталкивалась с трагичными инцидентами, в Турции таких случаев было сразу несколько за последние 10 лет. Так, в 2012 году взрыв на складе боеприпасов в провинции Афион унес жизни как минимум 25 солдат, шесть лет спустя новый инцидент произошел на объекте в провинции Хаккяри — погибли семь человек.

Все инциденты были вызваны разными причинами, в Афионе — неосторожным хранением гранат, в Хаккяри — попаданием учебного снаряда в склад боеприпасов. Власти исключали возможность каких-то диверсий, хотя в СМИ и поднимались вопросы о возможном участии членов сепаратистской Рабочей партии Курдистана (РПК).

Черногория: 2014, 2015, 2016, 2018

За последние семь лет черногорский оружейный завод «Тара» уже четыре раза сталкивался с подобными инцидентами — взрывы происходили в 2014, 2015, 2016 и 2018 году. В результате серии происшествий погиб как минимум один человек и пострадали более 15 рабочих.

Во всех случаях следствие пришло к выводу, что к взрывам приводило нарушение техники безопасности со стороны сотрудников завода, который специализируется на производстве пистолетов, винтовок и другого оружия.

Главной реакцией руководства завода были увольнения, что многие рабочие безуспешно пытались оспорить через суд.

Украина: 2015, 2017

На Украине взрывы происходят нередко. К примеру, в 2015 году 3,5 тыс. т боеприпасов начали взрываться на объекте в городе Сватов, что привело к гибели четырех человек. В качестве официальной причины военные назвали пуск сигнальной ракеты, попавшей на территорию склада.

Два года спустя сначала пожар, а потом и взрыв произошли на объекте в Балаклее, где хранились танковые и артиллерийские снаряды большого калибра. Погибли два человека, жители пяти поселений вокруг склада были эвакуированы.

Украинские власти назвали инцидент терактом, произошедшим в результате диверсии.

Следом Украина столкнулась с еще двумя взрывами в Винницкой и Черниговских областях. Основной версией также стала диверсия, в чем обвинили Россию. Причиной инцидента стал поджог арсеналов, за чем якобы стояли «российские агенты». Однако в Москве подобные обвинения отрицают.