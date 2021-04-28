От Шотландии до Уэльса: как разваливается Великобритания

Шотландская национальная партия (ШНП) уже на протяжении длительного времени призывает к повторному референдуму о независимости.

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Еще в середине февраля шотландская газета The National писала, что правительство региона определит конкретные сроки и формулировку вопросов для проведения такого голосования.

В начале года первый шотландский министр Никола Стерджен объявила в своем Twitter, что Шотландия скоро вернется в состав Евросоюза уже в качестве независимого государства.

«Европа, Шотландия вскоре вернется. Не выключайте свет», — написала она, добавив к тексту значки с изображением шотландского флага, сердечек и флага ЕС.

Первое голосование о независимости Шотландии состоялось в 2014 году. За то, чтобы остаться в составе Великобритании, высказались 55% шотландцев. Однако спустя всего два года, в 2016 году прошел общебританский референдум по Brexit, в ходе которого большинство высказалось за выход из Евросоюза. Шотландцы же голосовали против. ШНП задалась целью провести в Шотландии новое голосование сразу же после этого, объяснив свои намерения радикальным изменением ситуации.

Но оптимизм шотландских националистов подрывает настроение Лондона.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон еще в прошлом году направил Стерджен письмо, в котором выступил против ее требования о наделении Шотландии правом на проведение нового референдума о независимости.

«Вы и ваш предшественник дали личное обещание, что референдум 2014 года станет единственным голосованием за поколение. Народ Шотландии убедительно проголосовал за сохранение единого Соединенного Королевства, и правительства Великобритании и Шотландии обязались уважать результаты [этого референдума]», — указал Джонсон в письме, опубликованном в Twitter.

Он предупредил, что новое голосование только продолжит политическую стагнацию Шотландии, которая сохраняется там около десятилетия из-за кампании по выходу региона из состава Соединенного Королевства.

Как пишет Politico, если ШНП победит на предстоящих региональных выборах, они могут вынудить британское правительство признать, что выиграли демократическое право на проведение еще одного референдума.

При этом издание приводит мнение оппонентов шотландских националистов, которые напоминают, что на парламентских выборах избиратели будут рассматривать целый ряд направлений политики, а не только вопрос независимости.

Журналисты отмечают, что ШНП может пойти по другому пути, протолкнув свой собственный законопроект о референдуме через шотландский парламент. В таком случае Лондону придется оспаривать эту меру в суде.

Но, как утверждает первый заместитель декана по науке Факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Игорь Ковалев,

Джонсон может контролировать ситуацию, не допуская проведения такого референдума.

Он напомнил в комментарии «Газете.Ru», что партия консерваторов обладает стабильным большинством в палате общин и, они не допустят принятия закона о повторном референдуме о независимости Шотландии.

«Шотландские националисты, конечно, хотят провести второй референдум, но им никто не даст это сделать. Законный референдум может быть проведен только на основании акта парламента Великобритании, а там неоднократно заявляли, что шотландцы свою волю уже выразили в 2014 году. В ближайшей перспективе мы новых референдумов в Великобритании не увидим», — уверен эксперт.

Как обратил внимание старший научный сотрудник Центра британских исследований Института Европы РАН Олег Охошин, шотландские националисты в своем стремлении обрести независимость опираются на тот факт, что в Северном море идет добыча нефти, значительная часть доходов от которой распределяется в виде субсидий для всех регионов. По его словам, данный тезис служит основанием для обретения регионом независимости.

«Тем не менее шотландские националисты не до конца осознают, что, даже если у них будет доход на нефти, им придется перестраивать всю систему органов госвласти. Им, скорее всего, придется создавать собственную денежную валюту, что неизбежно приведет к росту инфляции и других кризисных явлений, например, безработицы», — сказал эксперт «Газете.Ru».

Он подчеркнул, что на пути к проведению референдума о независимости у шотландских националистов стоят внутренние и внешние барьеры. К внутренним барьерам специалист отнес рост оппозиции внутри ШНП.

По его словам, внутри ШНП постепенно назревает раскол, который Стерджен и ее единомышленники пытаются сдерживать.

«Если говорить о внешних барьерах, которые мешают ШНП в скором времени провести референдум, это в первую очередь процедурные правила. У правительства Джонсона есть козырь, который позволяет тормозить эту процедуру на корню, то есть не допускать обсуждения в Вестминстере возможности проведения повторного референдума о независимости», — констатировал он.

Не только Шотландия

Некоторые стремления к отделению от Соединенного Королевства присутствуют и у других его регионов, в частности, у Северной Ирландии. В сентябре 2019 года агентство BMG провело для газеты The Independent опрос, по данным которого около половины жителей Великобритании считают, что Шотландия и Северная Ирландия имеют право на проведение референдума о независимости после выхода страны из ЕС. За право жителей Северной Ирландии после Brexit проголосовать по вопросу о том, оставаться ли им в составе Великобритании или же войти в состав Республики Ирландия, выступили 52% опрошенных. Против референдума высказались только 19% респондентов.

Как отметил экс-министр по делам Северной Ирландии лорд Питер Хейн, результаты опроса подтвердили его опасения о том, что Brexit приведет к ускорению распада Великобритании.

По данным опроса, проведенного по запросу бывшего заместителя председателя Консервативной партии Майкла Эшкрофта в сентябре 2019 года, за присоединение к Республике Ирландия выступают 46% жителей Северной Ирландии, в то время как 45% хотят остаться в составе Великобритании.

Игорь Ковалев признал, что перспективы распада Соединенного Королевства, существуют, особенно учитывая ситуацию в Северной Ирландии. Он отметил, что существуют перспективы того, что проведение референдума по поводу будущего провинции может закончиться вхождением Северной Ирландии в состав Республики Ирландия.

«В обозримой перспективе такой исход вырисовывается. Проблема, безусловно, есть, но это не проблема сегодняшнего или завтрашнего дня», — конструировал он.

Некоторые сепаратистские настроения есть и в Уэльсе.

В декабре 2018 года был проведен опрос Sky Data, согласно которому всего 17% валлийцев высказались за отделение от Соединенного Королевства. И хотя Brexit кардинально не изменил ситуацию там, вопрос референдума постепенно все чаще возникает в региональной повестке дня.

Летом 2019 года депутаты муниципального совета графства Гуинет (Северный Уэльс) поддержали идею предоставления региону независимости: «за» эту инициативу выступили 42 местных депутата, «против» — всего четыре. За отделение от Британии выступили и некоторые городские муниципалитеты этого же графства. Марши сторонников независимости Уэльса, прошедшие в том же году, собрали несколько тысяч человек.