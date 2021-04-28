Ответные меры: Москва высылает дипломатов

Москва намерена выслать двух сотрудников литовского посольства и по одному сотруднику посольств Латвии и Эстонии, следует из сообщений на сайте российского МИД. В российском ведомстве отметили, что «Вильнюс, Рига и Таллин продолжают проводить открыто враждебный курс в отношении» Москвы. На то, чтобы покинуть Россию, у них есть семь дней

Внешнеполитическое ведомство также потребовало, чтобы территорию РФ за неделю покинули три сотрудника посольства Словакии.

Они должны сделать это до конца 5 мая, объявили словацкому послу в Москве Любомиру Регаку в российском МИД.

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Таким образом Москва ответила на объявление персонами нон грата трех сотрудников посольства России в Братиславе. Кроме того, послу заявили, что «решение словацких властей проявить ложную солидарность с Чехией в ее провокационной антироссийской кампании наносит ущерб отношениям двух стран».

Страны Прибалтики ранее также приняли решение выслать нескольких российских дипломатов. 23 апреля об этом заявили власти Эстонии. Они решили выслать из страны одного российского дипломата в знак солидарности с Чехией, сообщили на странице МИД республики в Twitter.

Такой дипломатический акт объяснили взрывом на чешском складе боеприпасов в 2014 году, в организации которого подозревают сотрудников российских спецслужб. «Подобные действия России нарушают международное право, подрывают европейскую безопасность и стабильность и являются неприемлемыми», — указано в сообщении.

Обвинения в адрес России в причастности к взрыву на складе боеприпасов во Врбетице в 2014 году ранее выдвинула Чехия. После этого правительство страны приняло решение о высылке 18 дипломатов.

Москва, отвечая на это, объявила персонами нон грата 20 работников чешской дипмиссии. Прага назвала данный шаг чрезмерным, после чего отметила, что уравнивает состав российского посольства с числом своих дипломатов, находящихся в Москве. В результате таких решений в представительствах обеих стран должно остаться по семь дипломатов и 25 других работников.

В тот же день, когда о высылке российских дипломатов объявила Эстония, стало известно, что одного сотрудника дипмиссии РФ вышлют из Латвии. «Латвия не потерпит подрывной деятельности на своей территории, а также на территории своих партнеров и союзников», — заявил министр иностранных дел Эдгарс Ринкевичс.

Литва решила отправить в Москву двух сотрудников российского посольства. Как подчеркнули в МИД республики, они «осуществляли деятельность, несовместимую с их дипломатическим статусом». Им предоставили семь дней на то, чтобы уехать. Президент Литвы Гитанас Науседа назвал это логичным решением и выражением «языка действий».

«Мы должны говорить на языке действий, единственном языке, на котором все еще можно попытаться повлиять на режим, который движется не к более тесному сотрудничеству, а к самоизоляции», — заявил президент.

Днем ранее о высылке троих россиян объявила Братислава.

Премьер-министр Эдуард Хегер отметил, что решение принято «в соответствии с актуальной геополитической ситуацией, а также с ситуацией в Чехии». В России тогда отметили, что оставляют за собой право на ответную реакцию.

Как отмечал глава словацкого МИД Иван Корчок, трех сотрудников российского посольства решили выслать из Словакии из-за того, что они попали под подозрение спецслужб. К тому же таким образом была выражена солидарность с Чехией.

«Как и везде, в Словакии спецслужбы следят за деятельностью иностранных спецслужб на нашей территории. Они делают это непрерывно, что бы ни происходило. В последнее время мы получили от наших спецслужб информацию о том, что три сотрудника дипломатической миссии России в Братиславе действуют не так, как положено действовать дипломатам. И было принято политическое решение», — сказал он чешскому изданию Respekt.cz.

Как подчеркнул министр, это было суверенное решение и словацкие власти действовали по информации собственных спецслужб.

«Но понятно, что в связи с просьбой Чехии проявить солидарность мы решили сделать это таким способом», — отметил Корчок.