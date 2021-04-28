«Шизофрении в этой истории полно»: Лавров вступился за Земана

Глава МИД РФ Сергей Лавров раскритиковал чешские власти за «шизофреническую» позицию в отношении взрывов на складах во Врбетице в 2014 году. В интервью «РИА Новости» министр заявил, что не может «интеллектуально понять» намерения и желания Праги.

«Можно смотреть за этим, как за каким-то таким тоже, знаете, не очень изящным сериалом, опять шизофренических компонентов в этой истории полно», — сказал дипломат.

Лавров напомнил, что президент Чехии Милош Земан предлагает разобраться в ситуации. «Он не отрицает возможности того, что это была диверсия со стороны каких-то зарубежных агентов, но он предлагает учитывать и ту версию, когда <…> было сказано, что это халатное поведение владельцев этого склада. <…> Его сейчас обвиняют в измене родине. Ну это разве не шизофрения? По-моему, чистой воды», — сказал глава российского МИДа.

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Напомним, глава правительства Чехии Андрей Бабиш сообщил, что Земан «раскрыл гостайну», предложив изучить все версии. «Существует только одна версия. Это атака российских агентов. Мы работаем только с одной версией», — подчеркнул премьер.

Чешский премьер ранее также заявил, что Россия уничтожила отношения с Чехией, взорвав склады и устроив высылку дипломатов (в ответ на выдворение российских сотрудников посольства).

Москва не скупится на ответную критику. 23 апреля директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин назвал «низкой и убогой ложью» заявления властей Чехии о якобы причастности российских спецслужб к взрывам на складах боеприпасов. Эта ложь, добавил он, рассчитана на людей «недалеких и наивных».

По словам Нарышкина, действия Чехии ложатся в общую антироссийскую канву западной политики. При этом, отметил он, Чехия сама по себе является страной с «весьма ограниченным суверенитетом во внешней политике». Однако Прага уже «получила свое» от России в ответ на такие недружественные действия.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова также резко раскритиковала обвинения Праги из-за взрывов в 2014 году. «Это же абсурд, дикость сегодняшнего мира, когда у нас есть возможности послушать, посмотреть все оперативно, проверить, заняться фактчекингом. Но получается, что мы живем в современном мире, где очевидное не является доказательством ничего, а придуманное, вброшенное и состряпанное на скорую руку может стать основанием для приведения в действие механизма разрушения», — сказала она.

Экс-президент Чехии Вацлав Клаус, занимавший пост с 2003 по 2013 год, также обратился к действующему руководству республики с критикой.

«Чехия — это такая мелкая шавка, которая лает на здоровую псину <…> Мы в данном случае маленькая собачонка, лаем на русского пса, так как думаем, что за нами стоят мощные Америка и НАТО. Это глуповато», — сказал он.

Прага ранее выслала 18 российских дипломатов, обвинив их в шпионаже. Москва ответила высылкой 20 чехов — по принципу взаимности. Скандал начался после того, как чешское руководство заявило о причастности российских агентов ГРУ к взрывам на военных складах на юго-востоке страны в 2014 году, когда погибли два человека.