Почему в Бразилии не разрешают российскую вакцину

Разработчик «Спутника V» 27 апреля назвал политически мотивированным отказ бразильского Национального агентства санитарного надзора Anvisa разрешить использование российской вакцины в этой стране.

По мнению создателей препарата, затягивание процесса импорта и последующего ее использования не имеет ничего общего с наукой или с доступом к информации о вакцине.

В качестве аргумента в пользу своей позиции разработчики уже не в первый раз привели отчет министерства здравоохранения и социальных служб США за 2020 год.

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Из документа следует, что управление по международным связям ведомства США с помощью дипломатических мер отговаривало американские страны от принятия помощи от России, Венесуэлы и Кубы, которые, как полагают в Вашингтоне, «работают над усилением своего влияния в регионе в ущерб защите и безопасности США».

И первым примером такой работы министерства США там как раз назывался отказ Бразилии от российской вакцины. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков тогда заявил, что Москва выступает «категорически против политизации ситуации с вакцинами».

Опрошенные «Газетой.Ru» эксперты, впрочем, пока не склонны делать выводы об антироссийском характере решения Anvisa лишь на основании американского доклада. Так, специалист по Латинской Америке, эксперт РСМД Александр Корольков считает, что политика не играет реальной роли в вопросе вакцин для Бразилии.

«Спутник V» не запретили, а просто Anvisa не одобрила его применение на основе имеющихся у них данных. Они изложили свои аргументы. Думаю, что у многих россиян, которые не хотят делать прививку, аргументы схожие», — говорит он.

Корольков расценивает упоминавшийся документ американского министерства как странный и предлагает дождаться хотя бы еще одного подтверждения влияния США на Бразилию по этому вопросу. В качестве аргумента этой позиции эксперт указывает, что Вашингтон, например, не мешает распространению китайских вакцин на континентах.

В Бразилии сейчас разрешены вакцины компаний AstraZeneca и китайской SinoVac.

Профессор, заведующая кафедрой истории и политики стран Европы и Америки МГИМО Людмила Окунева полагает, что политический мотив в действиях Бразилии, безусловно, присутствует, но, скорее всего, носит сугубо внутренний характер.

Она напоминает, что президент страны Жаир Болсонару — активный COVID-диссидент и убежденный противник соблюдения социального дистанцирования и вакцинации (хотя под нажимом различных политических сил заявлял в последнее время о ее необходимости). Эксперт также отказывается без дополнительной информации считать неодобрение «Спутник V» результатом работы каких-либо антироссийских сил.

Окунева также напоминает, что недавно, 6 апреля, Болсонару в телефонном разговоре с Путиным сам обсуждал вопросы приобретения и производства российской вакцины.

Между тем министерство науки Бразилии признало «Спутник V» безопасной вакциной и разрешило открыть ее производство в стране. Получается, Бразилия сейчас сможет только поставлять препарат в другие государства, говорит Корольков.

Еще ранее, 12 марта, министерство здравоохранения Бразилии договорилось с Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ) о поставке 10 млн доз вакцины. До конца апреля в южноамериканскую страну должно поступить 100 тыс. доз препарата, к концу мая — еще 2 млн, остальное — в июне.

Кроме того, несколько северо-восточных штатов Бразилии собирались закупить вакцину у России отдельно. Окунева отмечает, что без этого местным губернаторам невозможно перебороть «чудовищную и трагическую ситуацию», сложившуюся с коронавирусом.

Всего в Бразилии с начала пандемии коронавирусом заразились свыше 14,3 млн человек, умерли почти 400 тыс.

В чем претензии

Anvisa в своем заявлении подчеркивал, что решение не рекомендовать ввоз российской вакцины для использования на территории страны принималось на основе данных, собранных техническими группами регуляторных органов Бразилии в сфере надзора за лекарственными средствами (GGMON).

«В вопросах безопасности мы руководствуемся научными доказательствами», — заверили в Anvisa. Специалистов регулятора, в частности, смутило отсутствие данных о контроле качества, безопасности и эффективности.

В санитарном ведомстве считают, что клетки, в которых продуцируются аденовирусы для разработки «Спутника V», способны размножаться. Это в теории может привести к инфицированию людей со слабым иммунитетом.

Представитель центра Гамалеи Минздрава России Владимир Гущин опроверг данные бразильцев, заявив, что схема «Спутника V» подразумевает использование репликативно-некомпетентных вирусов, что не позволяет аденовирусу размножаться, сообщают «Вести.Ru».

Кроме того, в GGMON заявили, что у них нет информации о возможных краткосрочных и долгосрочных побочных эффектах от российской вакцины.

Представитель Кремля Дмитрий Песков в свою очередь отметил, что если бразильцам не хватает каких-то данных, то они будут предоставлены.

«Уже образовалась big data, которая свидетельствует о том, что это самая эффективная вакцина в мире и самая надежная», — подчеркнул пресс-секретарь российского президента.

Вакцина «Спутник V» одобрена уже в более чем 60 странах мира.