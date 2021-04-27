«Вряд ли будет охота на ведьм»: Китай обновил закон о шпионаже

Министерство госбезопасности Китая 26 апреля ввело новые правила по борьбе со шпионажем, сообщило агентство «Синьхуа». Согласно информации СМИ, постановление вступает в силу с момента оглашения. Нововведения распространяются на деятельность компетентных органов, связанных с предотвращением и пресечением противозаконной разведдеятельности агентов иностранных государств.

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«Синьхуа» привело слова высокопоставленного чиновника министерства госбезопасности КНР, который заявил, что «зарубежный шпионаж, разведывательные агентства и враждебные силы усилили проникновение в Китай и расширили свою тактику кражи секретных данных различными способами и в большем количестве областей, что представляет серьезную угрозу национальной безопасности и интересам Китая».

Благодаря новому регламенту, как ожидается, можно будет более эффективно обеспечивать безопасность ключевых сфер государственной и общественной деятельности.

Сам документ предполагает, что партийные и правительственные органы, социальные организации, бизнес-предприятия и общественные структуры будут нести основную ответственность за предотвращение шпионской деятельности внутри своих структур.

Органы госбезопасности же со своей стороны будут обязаны давать рекомендации и проводить надзор и проверку в отношении контрразведывательной работы на местах. В их полномочия также будет входить организация тренингов, распространение общественных справочников и рабочих инструкций.

Как отмечает CNN, главным последствием новых правил станет обязанность организаций в Китае проверять и обучать персонал, особенно перед любыми зарубежными поездками.

При этом антишпионская деятельность и пропаганда на низовом уровне — не новое для Китая явление. Например, незадолго до принятия новых антишпионских правил, государственное издание Global Times выпускало памятку, которая утверждала, что целью шпиона может стать кто угодно: от государственных служащих до студентов университетов и «молодых активных пользователей интернета».

Как обратил внимание в комментарии «Газете.Ru» директор Института Дальнего Востока РАН Алексей Маслов, в Китае изначально было довольно жесткое законодательство, связанное с контролем за получением и распространением информации. По его словам, нововведениями Китай, скорее, просто актуализировал его.

«Я думаю, что эти изменения никак не повлияют на внутреннюю ситуацию в Китае, вряд ли это будет ощутимо. То есть я не думаю, что там будет охота на ведьм, какие-то аресты и так далее. Потому что все, что надо, Китай довольно быстро вычислял, и сам без всяких дополнительных законов купировал», — обратил внимание эксперт.

Он допустил, что новые меры — это продолжение мер по обузданию Гонконга, с проблемой которого Пекин борется последние годы.

Как отметил специалист, речь идет о гражданах Китая, которые живут в другом информационном пространстве и у которых, соответственно, другие ценности.

Но в этом контексте, безусловно, примечательно то, что закон был принят на фоне постепенного ухудшения отношений Китая и США: оба государства неоднократно обвиняли друг друга в шпионаже. В июле прошлого года официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь заявил о наличии у китайских властей «реальных доказательств» того, что Соединенные Штаты осуществляют шпионаж в глобальных масштабах. Комментируя публикацию в СМИ о «вербовке» службами КНР гражданина Сингапура «ради сбора информации в Соединенных Штатах», он отметил, что США ссылаются на вопрос «китайского вторжения» и проблему «китайского шпионажа», чтобы оклеветать Китай и надавить на него.

«Одновременно Соединенные Штаты занимаются шпионажем в глобальных масштабах, они следят даже за своими союзниками. Этому есть реальные проверенные доказательства», — подчеркнул Ван Вэньбинь.

В феврале того же года официальный представитель МИД Китая Гэн Шуан назвал США крупнейшим актором шпионажа в киберпространстве.

Незадолго до этого The Washington Post опубликовала материал о компании Crypto AG, которая на протяжении более 50 лет предоставляла устройства для шифровки сообщений. Компания, согласно сведениям СМИ, секретно сотрудничала с Центральным разведывательным управлением США.

«Циничность США в вопросах кибербезопасности не может быть еще очевиднее. У США нет ни чести, ни права выступать перед другими странами. Факты и время неоднократно подтверждают, что США как крупнейшее государство — актор шпионажа в киберпространстве достойны имени «империи хакеров»», — говорил Шуан.

Как подчеркнул Алексей Маслов, сейчас Китай во многом отвечает на меры США, которые за счет обвинений Китая в шпионаже, прежде всего, в кибершпионаже блокируют многие китайские технологии. В связи с этим целый ряд стран отказывается от закупок в Китае оборудования, что наносит ему не только имиджевый, но и финансовый вред, обратил внимание эксперт.

«КНР впервые за последние годы начала очень жестко отвечать на это. Долгое время реакция Пекина на подобные выпады со стороны США сводилась к простому отрицанию, но сейчас Китай начинает предпринимать целый ряд мер, например, по контролю за информацией в китайском интернете, чтобы некоторые вещи просто не утекали», — отметил он.

Специалист также назвал это ответом на ограничения США, под которые попал целый ряд ведущих китайских киберкомпаний, которых совокупно набралось уже более десятка. Как пояснил Алексей Маслов, теперь с этими компаниями не могут работать не только американские поставщики, но и, например, тайваньские и многие другие.

В данном случае речь идет не столько о борьбе со шпионами, сколько о борьбе за будущие технологии, констатировал он.

«Я не думаю, что это повлияет на отношения с другими странами, что будут какие-то высылки американских дипломатов или каких-то других, потому что Китай очень аккуратно подходит к таким мерам. Даже в период очень сильного противостояния с США он держит свои двери открытыми, чтобы можно было, например, вести переговоры по восстановлению торговых отношений как минимум», — заключил эксперт.

Впрочем, важно отметить, что Китай борется со шпионажем не только со стороны Соединенных Штатов. В октябре прошлого года телеканал SBS сообщил, что задержанный в Китае в 2019 году австралийский писатель Ян Хэнцзюнь предстанет перед судом по обвинению в шпионаже. Он ученый и блогер, ранее был сотрудником МИД КНР, известен своей критикой в адрес Коммунистической партии Китая.

Один из довольно громких шпионских скандалов начался в декабре 2018 года, когда китайские власти задержали двух канадских граждан Майкла Спэйвора и Майкла Джона Коврига по обвинению в совершении действий, представляющих угрозу нацбезопасности КНР. В мае 2019 года их отправили под арест, а 19 июня 2020 года прокуратура КНР предъявила им обвинения в шпионаже. Оттава назвала их задержание незаконным.