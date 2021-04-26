Москва высылкой атташе ответила Риму на шпионский скандал

Россия объявила «persona non grata» помощника атташе по вопросам обороны, военно-морского атташе при посольстве Италии в Москве Курцио Пачифичи.

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Так Москва ответила на произошедшую в начале нынешнего месяца высылку по подозрению в шпионаже сотрудника аппарата военного атташе при посольстве России в Риме, офицера Вооруженных сил РФ Дмитрия Остроухова.

В понедельник, 26 апреля, посол Италии в Москве Паскуале Терраччано был приглашен в МИД РФ, где ему была вручена соответствующая нота.

Пачифичи должен покинуть России в ближайшие сутки. Как указал МИД, такое решение было принято «в качестве ответной меры на недружественные и ничем не обоснованные действия итальянских властей».

МИД Италии выразил «глубокое сожаление» в связи с таким шагом Москвы.

«Мы считаем это решение необоснованным и несправедливым, поскольку оно является ответом на законную меру, принятую итальянскими властями в защиту собственной безопасности», — говорится в коммюнике итальянского внешнеполитического ведомства.

Газета La Repubblica ранее сообщала, что в Риме был задержан 56-летний капитан второго ранга ВМС Италии Вальтер Биот, пытавшийся передать офицеру ВС РФ, аккредитованному при российском посольстве, секретные сведения.

Предполагается, что итальянский военный поставлял российскому коллеге секретную информацию о системах военных телекоммуникаций в обмен на €5 тыс.

Схвачены Биот и Остроухов были в ходе «обмена документами» на автостоянке торгового центра в Риме. Операции предшествовало длительное расследование, курируемое Агентством внутренней информации и безопасности Италии.

Проводили задержание итальянские карабинеры, представители разведки и штаба обороны республики.

На изъятой у Биота при аресте карте памяти была 181 фотографию служебных документов, из которых 47 принадлежат НАТО и имеют гриф «секретно». Переданную россиянину флэшку он положил в пачку из-под лекарств.

По одной из версий, итальянский офицер ВМС – отец четверых детей — согласился сотрудничать и выдать секретные сведения из-за «серьезных семейных проблем».

В интервью газете Corriere della Sera его супруга Клаудиа Карбонара, которая работает психотерапевтом, заявила, что Биот в Минобороны Италии получал три тысячи евро в месяц, но этого не хватало, чтобы платить ипотеку и содержать детей.

«Этих денег уже было недостаточно, чтобы содержать семью с четырьмя детьми и четырьмя собаками, за дом в Помеции только начали платить: 268 тысяч евро по ипотеке, выплата в месяц — 1200. А потом школа, спорт, детские тренажерные залы. Он категорически не хотел, чтобы они от этого отказывались», — рассказала женщина.

В итоге Италия выслала двух сотрудников российского диппредставительства – самого Остроухова, которого ряд СМИ Италии назвали «сотрудником ГРУ», а также военно-воздушного и военно-морского атташе Алексея Немудрова. Биоту же грозит 20 лет тюрьмы.

Глава МИД Италии Луиджи Ди Майо назвал произошедшее «враждебным актом» и предупредил, что инцидент ставит под угрозу безопасность не только Италии, но и всего Североатлантического альянса.

«В любом случае рассчитываем, что произошедшее не отразится на двусторонних отношениях России и Италии», — указывали, в свою очередь, в посольстве России в Риме.

В администрации президента РФ также выразили надежду на продолжение полноценного партнерства с Италией, передает РИА «Новости».

«Мы в любом случае надеемся на то, что весьма позитивный и конструктивный характер российско-итальянских отношений получит свое продолжение, будет сохраняться», — сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Посол РФ в Италии Сергей Разов признался, что инцидент и решение Рима «вызывают глубокое сожаление».

«Мы рассчитываем, и я акцентировал это в ходе встречи с руководством МИД Италии, что этот инцидент не отразится негативно на в целом конструктивных отношениях между нашими странами. Надо смотреть шире. Эти отношения многогранны и ни в коем случае не сводятся к отдельным неприятным эпизодам», — детализировал дипломат в интервью телеканалу Rainews24.

По словам итальянских экспертов, в новейшей истории Италии подобного не случалось. Последняя операция, связанная с «русскими шпионами», произошла в 1989 году. Тогда были выданы ордера на арест двух предполагаемых агентов КГБ СССР и одного разведчика из Болгарии. Всем троим тогда удалось скрыться.

Впрочем, по сообщению издания Corriere, это не первый случай предполагаемого шпионажа с участием России и Италии, хотя в прошлом деятельность велась в промышленном секторе. Это первый случай, когда раскрывается дело, связанное с информацией о защите и безопасности.

Газета La Repubblica заявила, что это был самый серьезный инцидент с участием России после окончания «холодной войны».

Зато в новейшей истории России таких случаев произошло предостаточно: только за последнее время Россия обменялась высылкой дипломатов с США, Румынией, Чехией, Словакией, Польшей, Эстонией, Болгарией, Украиной, Литвой и Латвией.