Ушел, но обещал вернуться: Пашинян подал в отставку

Премьер-министр Армении Никол Пашинян объявил об отставке. Это будет техническая процедура, чтобы провести досрочные выборы в парламент республики.

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«Согласно договоренности с президентом и политическими силами, я сегодня ухожу в отставку для проведения досрочных парламентских выборов 20 июня», — приводит ТАСС слова армянского премьера.

При этом до проведения выборов он остается у власти в качестве исполняющего обязанности главы кабмина. И несмотря на свой статус продолжит осуществлять обязанности премьер-министра в полном объеме, «согласно Конституции и законам». «Я ухожу в отставку в День гражданина, и это символ того, что мы возвращаем народу власть, которую получили от народа», — подчеркнул он.

Вслед за Пашиняном в отставку уходит и правительство Армении.

Глава кабинета министров Армении отметил, что в предстоящих выборах будет участвовать его политическая сила «Гражданский договор». Сам Пашинян выступит кандидатом на пост главы правительства от своей партии. «Если народ решит, что я должен уйти с поста премьера, я исполню его волю, а если захочет, чтоб я продолжил работу на посту премьера, я также исполню волю народа», — пообещал он.

При этом политические эксперты считают, что основную конкуренцию на выборах в парламент ему могут составить сторонники бывшего президента Роберта Кочаряна.

Армянское законодательство предполагает проведение внеочередных выборов в Национальное собрание не ранее, чем через 30 дней, и не позднее, чем через 45 дней после роспуска парламента. Формально это произойдет, если в течение двух недель после отставки премьера депутаты дважды не смогут избрать нового руководителя правительства, отмечает РИА «Новости».

Пашинян и ранее говорил о том, что намерен уйти в отставку, но «не чтобы уйти, а чтобы состоялись внеочередные парламентские выборы». В конце марта он заявил, что объявит о своей отставке в апреле. Он также предупреждал, что после отставки «продолжит оставаться исполняющим обязанности премьера».

Осенью прошлого года в Нагорном Карабахе обострился конфликт между Азербайджаном и Арменией за территории непризнанной республики. Стороны несколько раз пытались заключить перемирие, но у них ничего не вышло. В итоге при посредничестве России был заключен договор между Баку и Ереваном о долгосрочном перемирии и введении российских миротворцев. При этом часть территорий Нагорного Карабаха отходила Азербайджану.

Заключение этого соглашения привело к тому, что многие жители Армении, прежде всего оппозиция, начали устраивать митинги против премьер-министра Армении Пашиняна, обвиняя его в предательстве.

Очередное выступление протестующих прошло на этой неделе в городе Мегри, расположенном в Сюникской области на юге страны, куда Пашинян приехал с рабочим визитом, сообщает News.am. В итоге армянский премьер был вынужден покинуть город.

Подобным образом Пашиняна встретили и жители соседнего города Агарака. Противники премьер-министра начали драться с его охраной — глава кабмина уехал из города в сопровождении силовиков.

Глава общины города Геворг Аракелян отмечал, что о приезде премьера не осведомили местную администрацию. Он также сказал, что местные жители хотели поговорить с Пашиняном, задать ему вопросы, но его охрана не пустила жителей Агарака к политику. «Он не отвечал на вопросы людей. Мы <...> очень плохо оцениваем его поведение. <...> Если бы он что-то сказал, он бы успокоил людей, мы бы поняли», — считает Аракелян.