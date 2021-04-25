Ослабевает, но беспокоит: глава британской разведки считает Россию проблемой

Россия является «объективно ослабевающей» в экономическом и демографическом плане державой, заявил глава британской внешней разведки Ричард Мур в беседе с газетой Sunday Times. В то же время он отметил, что Россия представляет собой одну из наиболее насущных проблем.

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«Она переживает чрезвычайно сложный период», — сказал Мур.

Что касается беспокойства Лондона из-за Москвы, глава Ми-6 указал на большое количество российских военных у границ с Украиной.

Кроме того, он отметил, что Соединенное королевство беспокоится о вероятном «вторжении». По словам Мура, Великобритания и США предупреждали Россию о «серьезных последствиях» вторжения на Украину.

Западные страны в последнее время все чаще озвучивают тезис о том, что Россия наращивает свое военное присутствие на границах страны, в частности — южных. При этом Москва подчеркивает, что такие действия являются ответом на действия стран НАТО, которые приближаются к границам России за счет территорий союзников. Только при участии Украины планируется провести в этом году около семи учений вблизи России.

«Мы сейчас не считали, не наша задача считать, сколько их (военных кораблей) там находится. Но нагнетание напряженности относится не только к Черному морю, но и в целом ко всем нашим отношениям», — приводит РИА «Новости» слова источника из внешнеполитического ведомства РФ.

Страны Запада, в свою очередь, обращают внимание на любые действия России в южном регионе и принимают их за эскалацию ситуации на Украине. Например, Россия ранее перекрыла часть акваторий в Черном море вблизи Крыма, запретив там появляться иностранным военным и государственным судам. При этом Керченский пролив затронут не был.

Тем не менее в Госдепе посчитали, что Москва «создает препятствия работе украинских портов в Азовском море». В военном ведомстве США увидели в этом ограничении попытку дестабилизации ситуации на Украине.

«Это будет еще одним примером продолжающейся кампании по подрыву и дестабилизации Украины. Мы призываем Россию прекратить преследование судов в регионе и наращивание сил вдоль границы с Украиной», — заявил пресс-секретарь Пентагона.

В интервью Sunday Times глава внешней британской разведки также выразил мнение, что действия России в Чехии напоминают ситуацию в отношениях Москвы и Киева.

«Вот почему мы так тесно координируем свои действия с нашими союзниками, чтобы убедиться, что мы посылаем четкие сигналы президенту [России Владимиру] Путину», — сказал он, не уточнив, о каких сигналах идет речь.

На прошлой неделе Прага заявила, что Россия причастна к взрыву на складе боеприпасов во Врбетице в 2014 году. Чешские власти выслали 18 сотрудников российского посольства. В ответ Москва объявила 20 представителей Чехии персонами нон грата.

Прага посчитала действия Москвы чрезмерными и потребовала вернуть дипломатов, но в Москве не отреагировали на ультиматум. В последствии страны уравняли количество дипломатов до семи, а количество других работников посольств до 25.

Вместе с тем в Кремле обвинения Праги оценили как возмутительные и голословные. Пресс-секретарь российского МИД Мария Захарова назвала ситуацию «маразматическим парадом».

Тем временем в Госдуме считают, что произошедший кризис в отношениях России и Чехии является целенаправленным развязыванием дипломатической войны.

«Прага решила стать прикрытием для Вашингтона после неудавшейся попытки госпереворота в Белоруссии и физического устранения президента [Александра] Лукашенко и выдвинуть против России абсурдные обвинения. Все эти обвинения — ложь, рассчитанная причем на не очень умных людей», — считает глава думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий.