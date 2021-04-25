Закрыть авиабазу для американцев: как Турция реагирует на признание США геноцида армян

Посол Соединенных Штатов в Турецкой Республике Дэвид М. Сэттерфилд был вызван в МИД Турции после признания Джо Байденом геноцида армян в Османской империи.

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Посла встретил замминистра иностранных дел Турции Седат Онал. По информации источника РИА «Новости» в турецком МИД, Сэттерфилду выразили жесткую реакцию, назвав заявление Байдена «неприемлемым, лишенным каких-либо исторических и юридических оснований». По словам источника агентства,

слова американского президента «наносят двусторонним отношениям ущерб, который будет трудно восстановить».

Позицию турецкого МИД по этой ситуации еще раньше сформулировал глава ведомства Мевлют Чавушоглу. На своей странице в Twitter он написал, что Анкара «полностью отвергает это заявление, основанное исключительно на популизме». «Слова не могут изменить или переписать историю. Нам нечему учиться у кого-либо касательно нашего прошлого. Политический оппортунизм — величайшее предательство мира и справедливости», — добавил он.

В официальном же заявлении ведомства прозвучал призыв к Байдену «исправить эту серьезную ошибку» и не «служить повестке дня тех кругов, которые пытаются разжечь вражду» между турецким и армянским народами. «Байден, подпав под влияние радикальных армянских кругов и антитурецких групп, выступил с предвзятым заявлением по событиям 1915 года. Турция не признает и решительно осуждает утверждения главы Белого дома от 24 апреля», — указали в турецком внешнеполитическом ведомстве.

Как отмечал ранее в разговоре с «Газетой.Ru» главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев, в США в целом пришли к выводу, что обострения с Турцией все равно не избежать из-за агрессивного поведения президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана. И именно признание геноцида может стать первым шагом к неизбежному конфликту, где будут задействованы различные санкции.

Однако, как указывал старший научный сотрудник ИМЭМО РАН тюрколог Виктор Надеин-Раевский, резкая реакция Турции и ответные санкции также не заставят себя ждать. Собственно, турецкие политики уже назвали возможные варианты ответа.

«Вооруженные силы Турции должны немедленно установить полный контроль над авиабазой Инджирлик и в течение 15 дней вернуть домой находящихся на ней американских военных»,

— с таким заявлением выступил председатель турецкой партии «Vatan» («Родина») Догу Перинчек.

Если Анкара действительно решится на подобные меры, для США они будут достаточно чувствительными. Авиабаза Инджирлик, расположенная в восьми километрах от города Адана, на юго-востоке Турции, является самой восточной базой Командования ВВС США и НАТО в Европе. Инджирлик в этом плане — мощный рычаг воздействия со стороны Соединенных Штатов на военно-политическую обстановку на Ближнем Востоке.

С утратой Инджирлика ВВС США лишатся очень многих возможностей по поражению объектов вероятного противника на земле и его авиации в воздухе, по прикрытию своих войск и объектов от ударов средств воздушного нападения неприятеля, по дозаправке в воздухе своих самолетов в ходе ракетно-авиационных ударов, по ведению воздушной разведки и управлению авиацией в ходе боевых действий.

В случае гипотетического вооруженного конфликта с Ираном потеря этой авиабазы для вооруженных сил США будет очень некстати.

Впрочем, призывы о закрытии Инджирлика для американцев регулярно звучат в Турции с 2016 года, когда в стране была предпринята попытка военного переворота против Эрдогана.

К слову, тот же Догу Перинчек уверен, что угроза насильственной смены власти в Турции все еще реальна и Байден своими действиями подтверждает намерение «свергнуть администрацию Реджепа Тайипа Эрдогана».

Примечательно, что реакция самого Эрдогана оказалась самой сдержанной среди всех официальных лиц Турции. Он направил послание Константинопольскому армянскому патриарху Сааку Машаляну, в котором говорилось о необходимости «не допускать забвения культуры сосуществования турок и армян, приумножавшейся на протяжении сотен лет и считавшейся примером для всего человечества».

«С уважением чту память армян Османского государства, погибших в сложных условиях Первой мировой войны, выражаю соболезнования их внукам», — заявил Эрдоган, помимо прочего призвав в развитию связей между Анкарой и Ереваном.

После этого Эрдоган связался со своим азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым, чтобы обсудить заявление Байдена. В ходе их разговора президент Азербайджана назвал «исторической ошибкой» признание США геноцида армян.

Вскоре МИД пост-советской республики выпустил заявление, в котором указал, что слова президента США «вызывают сожаление». В ведомстве отметили, что «силы, политизирующие тему так называемого геноцида армян, молчат о массовых убийствах армянскими вооруженными отрядами более 500 тыс. человек в тот же период». Кроме того, в Баку подчеркнули, что «геноцид, совершенный Арменией 30 лет назад в Ходжалы, до сих пор не получил справедливой оценки».

В азербайджанском внешнеполитическом ведомстве также считают позицию американского лидера проявлением «предвзятости и двойных стандартов».