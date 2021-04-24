Первый из президентов США: Байден признал геноцид армян

Глава Белого дома Джо Байден признал геноцид армян, происходивший в начале XX века на территориях, контролируемых властями Османской империи. Соответствующее коммюнике было опубликовано на сайте администрации президента США в субботу, 24 апреля.

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«Каждый год в этот день мы вспоминаем жизни всех тех, кто погиб во время геноцида армян в Османскую эпоху, и вновь обязуемся предотвращать повторение подобных злодеяний», — указывается в сообщении.

Белый дом напомнил, что, начиная с 24 апреля 1915 года, после ареста армянской интеллигенции и лидеров общин в Константинополе османскими властями, полтора миллиона армян были убиты или депортированы.

«Большинство из тех, кто выжил, были вынуждены искать новые дома и новую жизнь по всему миру, в том числе в Соединенных Штатах. Обладая силой и стойкостью, армянский народ выжил и восстановил свою общину», — говорится в комментарии.

В Белом доме подчеркнули, что за прошедшие десятилетия армянские иммигранты обогатили жизнь Соединенных Штатов во многих сферах, при этом, никогда не забывая трагическую историю, которая привела их предков к американским берегам.

«Мы чтим их историю. Мы видим эту боль. Подтверждаем историю. Американский народ чтит всех армян, погибших в результате геноцида, начавшегося 106 лет назад», — подтверждает администрация президента США.

Байден стал первым действующим президентом США, который официально назвал истребление турками армян геноцидом.

Стоит отметить, что Рональд Рейган вскользь упоминал о «геноциде армян» в прокламации 1981 года, посвященной жертвам нацистского холокоста, но не говорил, в каком году и где он происходил.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян выразил глубочайшее уважение Байдену за такое решение и направил ему благодарственное письмо.

«Народ Армении и армяне всего мира с большим энтузиазмом приветствуют ваше решение официально признать и осудить геноцид армян Османской империей в 1915-23 годах. Я ценю вашу принципиальную позицию, которая является мощным шагом на пути истины, исторической справедливости и бесценной поддержки наследникам жертв геноцида армян», — написал Пашинян.

По его словам, признание геноцида для Армении — дело правды, исторической справедливости и безопасности, оно особенно актуально в свете прошлогодней войны Армении с Азербайджаном.

«Признание Соединенными Штатами геноцида армян является обязывающим посланием международному сообществу, подтверждающим первенство прав человека и гуманных ценностей в международных отношениях», — подчеркнул Пашинян.

Президент Турции Эрдоган заявил, что чтит память армян, погибших в 1915 году.

Турецкий лидер выразил соболезнования их потомкам в послании патриарху Константинопольской епархии Армянской Апостольской церкви Сааку Машаляну, передает РИА «Новости».

«Мы не должны допускать забвения культуры сосуществования турок и армян, приумножавшейся на протяжении сотен лет и считавшейся примером для всего человечества. С уважением чту память армян Османского государства, погибших в сложных условиях Первой мировой войны, выражаю соболезнования их внукам», — указал Эрдоган.

По его словам, попытки политизировать исторические события не помогут в давлении на Анкару. Также Эрдоган призвал к развитию связей с Арменией на основе принципов добрососедства и взаимного уважения.

«После урегулирования карабахского кризиса мы заявили о готовности к развитию связей с Арменией. Сегодня я вновь повторяю этот призыв», — говорится в сообщении.

Однако, МИД Турции опубликовал сообщение, в котором решение Байдена подверглось жесткой критике.

«Байден, подпав под влияние радикальных армянских кругов и антитурецких групп, выступил с предвзятым заявлением по событиям 1915 года. Турция не признает и решительно осуждает утверждения главы Белого дома от 24 апреля», — указали в турецком внешнеполитическом ведомстве.

В заявлении подчеркивается, что высказывания главы Белого дома якобы не имеют под собой никаких научных и законных оснований, и далеки от исторических реалий.

«Ни одно из условий, которые согласно международному праву могли бы стать основанием для использования термина «геноцид» в контексте событий 1915 года, не имело места.

Отношение к событиям 1915 года не может и не должно меняться в зависимости от внутриполитических процессов и настроений политиков. Подобная позиция может привести лишь к грубому искажению истории», — говорится в сообщении МИД Турции.

Министерство также напомнило об инициативе руководства Турции от 2005 года по формированию совместной комиссии с целью выработки справедливой позиции по событиям 1915 года, основанной на научных доказательствах.

«Несмотря на то, что армянская сторона и по сей день не соглашается на формирование подобной комиссии, данная инициатива сохраняет свою актуальность. Президент США не имеет ни правовых, ни нравственных полномочий выносить решения по историческим вопросам. Заявление Джо Байдена не имеет никакой значимости», — утверждается в коммюнике.

Сразу после сообщения американской стороны о признании геноцида в турецких СМИ появились сообщения о том, что Эрдоган провел телефонный разговор с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, в ходе которого политики обсудили «совместные шаги двух стран» в ответ на решение Байдена.