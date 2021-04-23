«В знак солидарности с союзником»: страны Балтии выслали дипломатов России

Литва отправит на родину двух сотрудников посольства России, Латвия и Эстония — по одному.

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«Литва приняла такое решение после беспрецедентных событий в Чешской Республике в знак солидарности с нашим союзником, который подвергся беспрецедентно опасной атаке», — говорится в сообщении МИД страны. Свое решение Литва согласовала с Латвией и Эстонией

Латвия объявила дипломата из России персоной нон грата, поддержав Чехию «в связи с нелегальными действиями российских разведывательных служб в Чешской Республике».

В МИД РФ в ответ сообщили, что дипломаты Эстонии, Литвы и Латвии уже могут начать прикидывать, кому из них придется покинуть Москву.

В Госдуме считают решение прибалтийских стран некорректным.

Член думского комитета по международным делам Антон Морозов отметил, что «вся эта история вызывает очень много вопросов». «Мы считаем данные решения необоснованными и не соответствующими Венской конвенции», — подчеркнул депутат в комментарии RT.

Он уверен, что в Восточной Европе «есть определенный антироссийский настрой». Власти этих стран, как обратил внимание Морозов, «часто руководствуются не столько нормативными правовыми актами, международным правом, сколько такими надуманными растиражированными домыслами и обвинениями в адрес российских властей».

Подобное решение ранее приняла и Словакия после того, как 17 апреля Чехия объявила о высылке 18 российских дипломатов. Прага приписывает Москве причастность к взрывам на складах боеприпасов в деревне Врбетице в 2014 году. Причем высланных дипломатов чешские власти назвали сотрудниками российской разведки. Москва с таким обвинением категорически не согласна.

После ответных мер России, 22 апреля министр иностранных дел Чехии Якуб Кулганек заявил, что республику покинут 63 сотрудника российского посольства, которые должны уехать вместе с членами семей.

«Мы ограничиваем число дипломатов в российском диппредставительстве в Праге в соответствии с состоянием [штата] нашего посольства в Москве. Это решение вступает в силу сегодня. Российская сторона получила срок на отзыв своих людей [из Чехии] до конца мая», — сказал министр, выступая по Чешскому телевидению.

В итоге с каждой стороны в посольствах будут работать по 7 дипломатов, 25 технических сотрудников и 19 на месте принятых. Это решение должно быть реализовано к 31 мая.

«Безответственное и провокативное поведение чешских властей больно ударило по их же дипслужбе», — отметили в МИД России.

Отношения России и западных стран продолжают ухудшаться. За последние недели об отправке на родину российских дипломатов по разным причинам объявили США, Польша, Болгария, Украина, Чехия, Словакия, Эстония, Литва и Латвия.

Все эти страны, за исключением Украины, являются членами Североатлантического альянса. Москва реагирует на их действия зеркально.

Ранее МИД России объявил о высылке пяти сотрудников польского диппредставительства в Москве. Им следует покинуть страну до 15 мая включительно. Москва приняла такое решение после того, как Варшава объявила трех дипломатов из РФ персонами нон грата.

Посла Польши в Москве Кшиштофа Краевского вызвали в российское внешнеполитическое ведомство, где ему объяснили, что высылка поляков стала «ответной мерой на провокационные действия Польши по высылке российских дипломатов, исходя из принципа взаимности».

Дипломаты выразили Краевскому решительный протест, а действия Варшавы, совершенные «под абсурдным предлогом выражения солидарности с Соединенными Штатами Америки», назвали необоснованными.

В МИД РФ отметили, что американские власти голословно обвиняют Россию в причастности к кибератакам на территории США.

На Смоленской площади уверены, что высылка российских дипломатов из Польши — это «очередное подтверждение того, что Варшава сознательно реализует курс на дальнейшую деградацию и разрушение» двусторонних отношений с Россией.

«Стараниями польских властей на протяжении последних лет контакты с Россией были фактически заморожены, развернута позорная война с советскими памятниками, осуществляются попытки торпедирования российских энергетических проектов, проводится широкомасштабная антироссийская информационная кампания, фальсифицируется история, бесконечно продлеваются антироссийские санкции Запада», — отметили в МИД России.

Ответ России последовал спустя восемь дней после того, как МИД Польши вызвал российского посла. «Послу была вручена дипломатическая нота, содержащая информацию о признании персонами нон грата трех сотрудников посольства РФ в Варшаве», — сообщили в польском ведомстве 15 апреля.

Дипломаты указали и причину высылки — «нарушение указанными лицами условий дипломатического статуса», а также якобы «действия во вред Республике Польша».

При этом отмечалось, что «Польша полностью солидарна с решениями, принятыми США 15 апреля 2021 года, которые касаются политики в отношении России». «Совместно принятые, согласованные союзнические решения — это самый правильный ответ на недружественные действия РФ», — отметили в МИД Польши.

15 апреля американский президент Джо Байден дал согласие на очередные санкции против России. В частности, США объявили о высылке 10 российских дипломатов, которые работают в посольстве РФ в Вашингтоне. Среди этих сотрудников диппредставительства, как уверены американские власти, есть «представители российских разведывательных служб». Москва в ответ заявила о высылке аналогичного количества американских дипломатов.