«Мы теряем симпатии общества»: рядовые коммунисты бьют тревогу

Вместе с тем, по их мнению, высшему партийному руководству, включая главу коммунистов Геннадия Зюганова, надлежит ответить товарищам по партии, почему внутрипартийные кризисы и расколы, о которых активно писали СМИ, набирают силу накануне критически важных для КПРФ выборов в Госдуму-2021 в сентябре этого года. В своем обращении рядовые коммунисты заявляют о глубоком кризисе партии.

«Если Зюганов не способен справиться с нарастающими проблемами, то пусть уходит. Свято место пусто не бывает», — говорят авторы письма.

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«Треск о пороках капитализма и власти лишь камуфляж, чтобы скрыть глубокие трещины в здании самой партии. Мы убеждены, что КПРФ в глубоком кризисе. Мы теряем симпатии общества. Результаты на выборах каждый год падают. <...> Прежде всего, из-за неспособности руководства партии делать выводы из редких успехов и частых поражений, осмысливать их, обсуждать, вырабатывать новую стратегию и тактику», - пишут составители обращения, которое опубликовало издание «Пульс Хакасии».

Под обращением оставляют подписи партийцы со всей России, в том числе и Хакасии.

По словам рядовых активистов, региональное руководство КПРФ загнивает, а верх во внутрипартийной борьбе берут «соглашатели и откровенные карьеристы», которые «погрязли в злоупотреблениях, в постоянных грубых нарушениях Устава для сохранения своей власти». Эти внутренние враги компартии, говорится в обращении, «окружают себя подхалимами и выталкивают из партии честных коммунистов». Более того, «первые секретари превратились в ханов, которые бесчинствуют безнаказанно. Для них Устав КПРФ – пустое место», отмечается в публикации.

«Исчезает традиция коллективного руководства, коллективного обсуждения», а также ключевой элемент принципа демократического централизма – «гарантированное право меньшинства на изложение своих взглядов, учет этих взглядов партийными органами», жалуются коммунисты. Более того, карьеристы-соглашатели, захватившие руководящие посты в партии, исключили из КПРФ многих идейных коммунистов. «Вместо авангардной партии трудящихся КПРФ превращается в парламентскую партию, где трудящихся представляют бизнесмены», - говорится в документе.

По мнению авторов обращения, КПРФ сегодня «подвержена тем же болезням, которые привели к гибели КПСС».

Это выражается, прежде всего, в огромном отрыве партийных верхов от низов: «Верха живут в своем очень комфортном мире с зарплатами в полмиллиона рублей в месяц, не интересуясь острейшими проблемами внизу».

Партийные верха не знают, что происходит внизу, да и не хотят знать, отмечают они. Из-за этого молодежь в партию не идет, «а если и приходит, то скоро или уходит в разочаровании, или ее выталкивают, как только она попробует предложить что-то свое», подчеркивают коммунисты. В КПРФ, по их словам, воцарился принцип «я начальник, ты дурак».

На XI пленуме ЦК КПРФ в октябре 2020 года Зюганов распорядился удвоить партактив к предстоящим выборам-2021. «Как вы собираетесь перед выборами в два раза увеличить численность партии, когда от вас люди уходят целыми парторганизациями?» - задаются вопросом рядовые коммунисты.

«Когда Зюганов, Кашин, Мельников или Новиков последний раз выезжали за пределы Москвы? Где секретари ЦК Дробот, Исаков, Костриков? Кто они? За что отвечают? Мы их никогда не видели, не слышали, — настаивают составители обращения. — Раньше наши «вожди» хоть ездили на кустовые совещания. Да и там «общались» с людьми только из президиумов. А сейчас мы забыли, как они выглядят, и они забыли о нашем существовании».

«Председатель ЦК то и дело разражается огромными статьями в «Правде», которые никто не читает. Или длинными интервью на «Красной линии», которую никто не смотрит. А где высказать мнение рядовому коммунисту? Нигде!» — констатируют авторы письма.

Как отреагируют в партии на озабоченности, выраженные рядовыми коммунистами Хакасии и других российских регионов, а также, воспринимает ли их всерьез верхушка партии, видимо, и покажет 18-й съезд КПРФ.