«Умирать за Донбасс никто не готов»: зачем на Украине вводят новые правила призыва

Президент Украины Владимир Зеленский 21 апреля подписал закон, который позволит призывать резервистов на военную службу без мобилизации. Согласно документу, опубликованному на сайте главы государства, в стране учреждается новый вид военной службы — служба резервистов по призыву в особый период. Речь идет об украинцах, которые заключили контракты о службе в резерве или были зачислены в оперативный резерв.

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Изменения вступили в силу на фоне обострения конфликта в Донбассе, куда ранее армия Украины стягивала технику. В конце марта этот документ, внесенный в парламент главой государства, был принят Верховной радой во втором чтении. Его поддержали 256 из 450 депутатов.

В Киеве пояснили, что теперь смогут при необходимости оперативно укомплектовать военные части резервистами. Конкретные решения о сроках, численности и порядке призыва резервистов будет отдельно принимать Верховный Главнокомандующий вооруженными силами Украины (ВСУ) после соответствующего предложения Главнокомандующего ВСУ (ныне пост занимает Руслан Хомчак).

По плану властей Украины, новый закон должен повысить боеспособность во время «военной агрессии». Призванным в особый период резервистам будут гарантированы те же права, что и остальными военнослужащими. Например, теперь государство будет обязано помочь с трудоустройством молодым людям в течение полугода после их демобилизации.

Новый закон также меняет правила военного учета в призывных пунктах на местах по европейским принципам.

На базе военкоматов создадут территориальные центры комплектования и социальной поддержки. Для учета резервистов будет использоваться единый государственный реестр призывников, военнообязанных и резервистов.

Ранее Зеленский провел реформу воинских званий, взяв за образец стандарты НАТО.

Кроме того, в утвержденном законе отдельно прописан вопрос ответственности за неисполнение обязанностей. Так, резервисты могут понести уголовное наказание за уклонение от призыва, воинского учета или учебных сборов во время особого периода.

Украинский политолог Михаил Погребинский считает, что новые правила призыва нужны Украине для видимости готовности воевать с Россией.

«Окружение Зеленского все время объясняет ему, что нельзя ничего не делать. Ему постоянно говорят, что вокруг огромное количество войск, которые нагнал [Владимир] Путин. И он скоро якобы нападет, поэтому надо что-то делать. В случае бездействия Зеленского бы упрекали, а от нового закона он ничего не потеряет при любом раскладе. Просто украинская власть включила режим пиара и реализует программу, которая существует сама по себе», — говорит политолог.

Его точку зрения разделяет член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько.

«Эти меры назревали давно. Ведь их требовали и праворадикалы, и другие силы, которых можно назвать «ястребами». Но, на мой взгляд, они бессмысленны. В реальности, по утверждению украинских журналистов и политологов, в 4-5 раз увеличилось число выезжающих за пределы Украины мужчин призывного возраста. И теперь, когда за отклонение от призыва установлены гораздо большие штрафы и угроза тюремного заключения, люди голосуют ногами и просто уезжают», — рассуждает эксперт.

У большинства призывников «нет стимула умирать за Зеленского или же за абстрактно звучащую цель вернуть Донбасс», считает Безпалько. По его словам, военные Украины на первое место ставят свою жизнь и судьбу.

«Да, какая-то часть населения пойдет в армию добровольно. Там обещают приличную зарплату, льготы, бесплатное получение навыков вроде прав на авто. Но почти никто даже из них не готов умирать за эти 15 тысяч гривен (около 40 тысяч рублей — прим. Газеты.Ru). Новый закон может увеличить численность украинской армии, но никак не увеличит боеспособность», — дает оценку новым правилам эксперт.

По мнению Погребинского, новый закон — лишь одно из доказательств того, что команда Зеленского «в данный момент перепугана». Эксперт подчеркивает, что об этом также свидетельствуют последние обращения к НАТО, Госдепу и президенту Франции Эммануэлю Макрону с призывом о помощи в военной сфере. При этом, по словам политолога, для украинского президента очень важно постоянно говорить, что первым наступать он не собирается, а, значит, и любые действия России можно будет назвать необоснованными. Те же причины сподвигли президента Украины предложить президенту России встретиться «в любой точке Донбасса, где идет война».

«Вчерашнее видео на русском языке — тоже из этой серии. Демонстрация, что Офису президента страшно», — убежден украинский политолог.