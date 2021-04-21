«В любой точке украинского Донбасса»: Зеленский зовет Путина на встречу

Очная встреча президентов России и Украины должна состояться в Донбассе, считает украинский президент Владимир Зеленский. Соответствующее предложение, обращенное к Владимиру Путину, политик опубликовал в своем Telegram-канале.
«Господин Путин, я готов <…> предложить вам встретиться в любой точке украинского Донбасса, где идет война. Слава Украине», — заявил политик.
Так он ответил на предложение российской стороны в Трехсторонней контактной группе встретиться в Донбассе, чтобы «лучше понять ситуацию». По словам Зеленского, он «прекрасно все понимает» и бывает на линии разграничения ежемесячно.
Гипотетическая война между Россией и Украиной закончится поражением обеих сторон и унесет миллионы жизней, считает Зеленский. Мир на танке привезти нельзя, добавил он.
«Однажды президент России сказал: если драка неизбежна — нужно бить первым. Но, по-моему, сегодня каждый лидер обязан понимать, что драка не может быть неизбежной, когда речь идет не о подворотне и хулиганах, а о реальной войне <...> Нельзя кого-то защитить, нападая. И невозможно освободить кого-то, захватив», — заявил Зеленский по-русски. Перед этим большая часть его обращения была произнесена по-украински.
Кроме того, Зеленский заявил, что общее прошлое России и Украины не означает общего будущего. «Мы — это мы. Вы — это вы. Но это не обязательно проблема, это — возможность. Как минимум — возможность, пока не поздно, остановить убийственную математику будущих военных потерь», — добавил украинский глава.
9 марта президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что готов отдельно встретиться с каждым из лидеров стран «нормандской четверки» (Россия, Украина, Германия, Франция), если саммит глав государств не состоится.
По его словам, в настоящее время ведется подготовка к общей встрече. «[Если] не будет встречи в «нормандском формате», я найду формат, когда встречусь с каждым из этих лидеров «нормандской четверки». Если, как говорят, «гора не идет к Магомеду», ничего страшного», — заявил Зеленский.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков после этого заявил, что Путин никогда не отвергал любые встречи, которые могут быть результативными.
«Лучшей подготовкой ко встрече может быть соблюдение минских договоренностей и договоренностей, достигнутых в Париже», — заявил представитель Кремля.
Еще в период предвыборной гонки Владимир Зеленский заявил, что собирается встретиться с президентом России Владимиром Путиным только после «возвращения» Украине Крыма и Донбасса. Такой вывод можно сделать из первых слов, которые Зеленский хочет сказать Путину при встрече — он собирается «потребовать денежных компенсаций» к «уже состоявшемуся» возврату земель.
«Ну, наконец-то, вы вернули наши территории, сколько еще готовы компенсировать денег за то, что вы отобрали наши территории?» — сказал Зеленский, изображая себя на встрече с российским лидером.
В декабре 2019 года министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Москва готова к улучшению отношений с Киевом, если украинская сторона проявит инициативу и заинтересованность.
В конце ноября Зеленский охарактеризовал российско-украинские отношения как весьма непростые. «С Россией у нас очень сложная ситуация. Диалог будет начат на встрече четырех лидеров «нормандской четверки», — подчеркнул он.
За полгода до этого Путин заявил на встрече с руководителями крупнейших мировых информационных агентств в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), что РФ не является агрессором.
«Россия не агрессор и не отдает предпочтение повышенному уровню напряженности», — подчеркнул российский лидер, отметив важность адекватного ответа на агрессивные действия со стороны стран Запада. Эта позиция остается неизменной до сих пор, невзирая на противоположные заявления со стороны Киева.
Президент Украины Владимир Зеленский во время посещения позиций украинских войск в Донбассе, 8 апреля 2021 годаОфис Президента Украины