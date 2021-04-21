«Это будет не «майдан»: эксперт рассказал о будущем Украины

Жители Украины уже давно потеряли «достоинство» из-за стремительной утраты благосостояния, поэтому, заявил в эфире канала «Наш» независимый украинский эксперт по энергетике Валентин Землянский, не может быть и речи об очередной «революции достоинства» или «майдане».

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«Вам <…> говорили в 2013 году, что все, что происходит на «майдане», в конечном итоге приведет к глобальной нищете, что стоят совершенно другие задачи перед кураторами Украины внешними, что это будет делаться плавно в ущерб населению, живущему здесь», — заявил он.

По мнению эксперта, население перестало быть для государства «наивысшим социальным приоритетом», а украинцы уже потеряли веру в «майданы», в стране осталось очень мало не запятнавших свою репутацию политиков, которым граждане страны могут поверить и пойти за них протестовать. Причины массовых протестов в стране теперь будут другими, полагает Землянский.

«Это не будет «майдан», это будет бунт, бессмысленный и беспощадный, который сметет все и вся. Без разбора на политическую окраску, кто в каком правительстве работал, кто при каком президенте был», — считает эксперт.

Он также заявил, что теперь украинцы точно понимают, что их «кинули» и в 2014 году во время «евромайдана», и в 2019 году — после победы на выборах президента Владимира Зеленского.

В сентябре 2020 года бывший вице-премьер Украины Роман Бессмертный в эфире телеканала ATR также предсказал стране новый «майдан» и потерю власти Зеленским.

«Сейчас звучит, что Украина с нынешней политикой Зеленского и его окружения идет к очередному «майдану», это и так понятно», — подчеркнул он.

По его словам, он станет свидетелем уже четвертого по счету свержения украинской власти. При этом политик отметил, что Европу будут сотрясать более серьезные и значительные события, на фоне которых новая украинская «революция» покажется второстепенным, локальным конфликтом. Бессмертный также выразил мнение, что подобная ситуация «характерна» для государства, где власти «дают пинка» каждые десять лет.

Незадолго до этого депутат Верховной рады Вадим Рабинович предположил, что толчком к новой революции может послужить закон о продаже украинской земли. По словам политика, члены президентской партии «Слуга народа» стали «хозяевами» украинцев. При этом они отказываются от обсуждения закона о продаже земли с парламентариями других фракций, а также с профсоюзами работников сельского хозяйства и с аграриями.

«Сегодня они продают землю, далее — крупнейшие предприятия, выгнали активную часть молодежи за рубеж. Их надо или вообще убирать, или они должны увидеть на улице людей, которые скажут: «Еще полшага до продажи земли, и мы поменяем власть». Меняли же власть. Это считается уже даже народным волеизъявлением, героизмом», — сказал Рабинович.

Он добавил, что для того, чтобы достучаться до руководства партии «Слуга народа», нужно 100 тыс. человек, которые выйдут на улицы, причем — «по зову сердца», а не за деньги.

Летом 2019 года лидер думской фракции ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что свежеизбранный на тот момент президент Украины Владимир Зеленский сможет продержаться у власти «год-два», после чего его «сметут». После этого на Украине случится новый «кровавый майдан», и власть захватят «националисты, которым нужно только обворовать страну». По мнению Жириновского, ультраправые могут привести к власти «своего Пиночета», но он тоже будет сметен. Он отметил, что сейчас на Украине «тысячи и тысячи» вооруженных людей и радикалов, почувствовавших запах крови.