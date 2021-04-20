«Фантастическая вещь»: в МИДе описали ситуацию со взрывом склада в Чехии

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала дипломатический кризис в российско-чешских отношениях. Ее слова передает РИА «Новости».

«Вот вам ответ на вопрос в том числе, кто является бенефициаром всего это парада маразматического — было следствие, было расследование, ни к чему не пришло. Людям нужно было что-то предъявить — нашли Петрова и Баширова. Стыдно? Стыдно», — заявила дипломат.

По словам Захаровой, властям Чехии надо стыдиться нелепому ходу расследования взрывов арсенала во Врбетице в 2014 году. За семь лет, отметила она, Прага не озвучила никаких подробностей инцидента, не провела суд, но при этом обвиняет Россию.

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Она заявила, что расследование выявило «фантастическую вещь» — местные власти не были осведомлены о том, что взорвавшийся склад боеприпасов с 2006 года не использовался чешской армией.

«Минобороны [Чехии] сдавало помещения склада в аренду частным оружейным компаниям. Огромное количество оружия, которое находилось на складах восемь лет, было без какого-либо контроля властей», — добавила Захарова.

Она также напомнила, что на объекте не проводили проверки ни полицейские, ни профильные ведомства.

16 октября 2014 года на складе, где хранились 50 тонн боеприпасов, произошел взрыв. Содержимое арсенала разлетелось по округе почти на километр. Погибли сотрудники фирмы, арендовавшей склад у госкомпании, — Вратислав Гавранек и Людек Петршик. При этом склад боеприпасов не фигурировал в районных планах действий в случае ЧС, и приехавшие тушить огонь пожарные не знали, с какой опасностью имеют дело.

Около 100 человек были эвакуированы со складской территории, также вывезены жители ближайшего села и дети из местной школы. Эвакуация продолжалась два дня, в районе продолжались неконтролируемые взрывы боеприпасов. Спустя две недели полиция заявила, что со складов можно вывезти оставшиеся 7 тыс. тонн мин и снарядов.

Чешские спецслужбы считают подозреваемыми Анатолия Чепигу и Александра Мишкина, которые оформляли разрешение на посещение склада под именами Руслана Боширова и Александра Петрова. При этом в Чехию они приехали по паспортам на имена Николая Попа и Руслана Табарова, заявил на пресс-конференции премьер Чехии Андрей Бабиш.

Вскоре после этого Прага объявила о высылке 18 сотрудников российской дипмиссии. Россиян подозревают в работе на спецслужбы. «Праге хорошо известно, что последует за подобными фокусами», — заявила вскоре после этого представитель МИД РФ Мария Захарова.

Москва выдворила 20 чешских дипломатов, оставив в посольстве лишь пятерых сотрудников.

Еще один скандал произошел ровно год назад — в прошлом апреле пражский еженедельник Respekt сообщил, ссылаясь на источник в спецслужбах, что в Прагу прилетел «некий мужчина с российским дипломатическим паспортом», в чемодане у которого якобы был смертельный яд. Отрава, по версии пражских журналистов, могла предназначаться для двух муниципальных политиков: старосте района Прага-6 Ондржею Коларжу и приматору (главе) Праги Зденеку Гржибу. Эти люди имеют отношение к сносу памятника советскому маршалу Ивану Коневу и переименованию площади Под каштанами в честь Бориса Немцова (к этой площади примыкает территория посольства России в Чешской Республике).

Посольство РФ в связи со скандалом направило ноту в МИД Чехии, указав на недопустимость «беспочвенных нападок» на Россию и ее пражскую дипмиссию — туда, по данным СМИ, поехал прилетевший в Прагу человек с ядом. При этом посольство РФ это опровергло.

Двух российских дипломатов в итоге выдворили из страны, в ответ были объявлены персонами нон грата два чешских дипсотрудника.