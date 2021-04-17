«Сбежал из страны»: кто взорвал ядерный объект в Иране

Подозреваемый в диверсии на ядерном объекте в Натанзе покинул Иран за несколько часов до взрыва. Об этом со ссылкой на иранские СМИ сообщает ТАСС.

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По данным Тегерана, 43-летний сотрудник объекта Реза Кадими пронес взрывное устройство на завод по обогащению урана.

«Он сбежал из Ирана после того, как о нем узнали сотрудники сил безопасности», — говорится в сообщении.

Авария произошла в сети распределения электричества на предприятии по обогащению урана 11 апреля. Управляющая компания объекта сообщила, что обошлось без пострадавших, загрязнения окружающей среды не произошло.

Вице-президент Ирана, глава Организации по атомной энергии страны Али Акбар Салехи заявил, что нападение на атомный объект стало «провалом» тех, кто выступает против переговоров о восстановлении «ядерной сделки» и снятии санкций с Тегерана. Речь идет о Совместном всеобъемлющем плане действий (СВПД), который предполагал отмену санкционных мер в обмен на ограничение иранской ядерной программы.

Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф сообщил о причастности Израиля к аварии на ядерном объекте в Натанзе. По мнению главы внешнеполитического ведомства республики, действия Тель-Авива направлены на срыв переговоров по ядерной сделке.

«Израильские политики и военные откровенно говорят, что не позволят достигнуть прогресса и отмены несправедливых санкций и сегодня думают, что добились своей цели. Ответом Израилю будет еще больший прогресс в ядерной сфере», — пообещал Зариф.

«Ответом Ирана станет месть израильскому режиму в соответствующее время. На ядерном объекте в Натанзе не было нанесено никакого вреда ни людям, ни окружающей среде, но это могло привести к катастрофе, которая является преступлением против человечности», — заявил также официальный представитель МИД Ирана Саид Хатибзаде.

Уже 13 апреля заместитель министра иностранных дел Ирана Аббас Аракчи заявил, что Иран приступает к работам по обогащению урана до 60%. Кроме того, власти исламской республики намерены установить еще тысячу центрифуг на ядерном объекте в Натанзе.

В тот же день государственное радио Kan Израиля сообщило, ссылаясь на источники в западных разведках, что за инцидентом в Иране стоит Тель-Авив. Речь якобы идет об израильской кибератаке, в которой принимал участие Моссад.

Официально Израиль причастность к диверсии не признает. Однако возобновление в Вене консультаций по новой ядерной сделке с Ираном и продолжение обогащения урана на иранских центрифугах являются для еврейского государства неприемлемыми, убеждены эксперты. При этом возможность возвращения в ядерную сделку рассматривают США, при президенте Дональде Трампе вышедшие из СВПД.

Стоит добавить, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху пообещал созвать 18 апреля заседание кабинета безопасности Израиля, чтобы обсудить политику Ирана на фоне обещаний Тегерана по вводу на объекте в Натанзе передовых центрифуг.