Непростая обстановка: Патрушев рассказал об угрозах в Крыму

Секретарь российского Совета безопасности Николай Патрушев сообщил о сохранении в Крыму вероятности возникновения угроз нацбезопасности в результате деятельности Соединенных Штатов, некоторых стран Евросоюза и Украины. На совещании по вопросам обеспечения национальной безопасности на полуострове, которое состоялось в Севастополе, он обратил внимание, что

угрозы обусловлены возможным осложнением межнациональной, межконфессиональной обстановки и вероятностью совершения терактов.

Патрушев в числе ключевых причин этих угроз обозначил «деструктивную деятельность» Соединенных Штатов, контролируемых ими блока НАТО, ряда государств Евросоюза и Украины. По его словам, эта деятельность направлена на дискредитацию внутренней и внешней политики РФ, нанесение ущерба авторитету и международному имиджу страны, а также распространение экстремистской и националистической идеологии.

Реклама

По его словам, украинские спецслужбы пытаются реализовывать в Крыму диверсии и террористические акты, главным образом на объектах инфраструктуры и жизнеобеспечения. «Украинскими спецслужбами и экстремистскими организациями на постоянной основе устраиваются провокации на государственной границе, предпринимаются попытки проведения на территории Крыма диверсионно-террористических акций, прежде всего на объектах инфраструктуры и жизнеобеспечения», — утверждает он.

На Украине при западной поддержке, по информации Патрушева, были развернуты центры подготовки диверсантов. Он допустил, что выпускники этих центров будут нацелены на подготовку терактов, причем не только на территории России, но и в других странах.

Как подчеркнул Патрушев, риск совершения терактов в Крыму, в частности, обусловлен возвращением на полуостров из-за границы боевиков, которые воевали на стороне международных террористов.

Секретарь Совбеза рассказал, что в прошлом году в Крыму удалось предотвратить шесть терактов и десять преступлений террористической направленности. По его словам, было выявлено 23 преступления, связанных с экстремизмом.

В частности, 9 апреля в Симферополе был предотвращен еще один теракт, планировавшийся сторонниками запрещенной в РФ международной террористической организации «Хайят Тахрир аш-Шам», напомнил Патрушев. ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ РФ сообщал, что задержанные — россияне 1992 и 1999 годов рождения.

В спецслужбах утверждали, что после совершения преступного замысла боевики намеревались выехать транзитом через Украину и Турцию в Сирию и вступить там в международную террористическую организацию. У задержанных были изъяты компоненты для изготовления самодельного взрывного устройства с поражающими элементами и взрывчатые вещества. В средствах связи подозреваемых сотрудники спецслужб нашли инструкции по производству взрывчатых веществ и взрывных устройств. Кроме того, была обнаружена переписка и обмен голосовыми сообщениями с эмиссарами международной террористической организации. В диалогах обсуждались планируемые теракты, что подтверждает причастность задержанных к пропаганде и финансированию терроризма.

Секретарь российского Совбеза обратил внимание, что статистика говорит о непростой оперативной обстановке в регионе.

«Опрос населения показывает, что большинство жителей полуострова считают распространение идеологии терроризма и экстремизма весьма реальной угрозой», — констатировал Патрушев.

Он указал на необходимость дополнительных мер, чтобы обеспечить гарантированную защиту российских национальных интересов в Крыму и жителей полуострова на фоне роста напряженности вокруг этого региона.

«Все перечисленные факторы требуют принятия дополнительных комплексных мер, гарантированно обеспечивающих защиту российских национальных интересов и безопасность жителей полуострова», — обратил внимание секретарь СБ.

Недружественные и деструктивные действия в отношении России, по его словам, необходимо жестко пресекать, а виновных привлекать к ответственности, в том числе в соответствии с нормами международного права.