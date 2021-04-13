Захарова осудила CNN за фейк о российских танках

После того, как телеканал CNN выдал в сюжете танки Вооруженных сил Украины на украинском вокзале за российские боевые машины, представитель МИД РФ Мария Захарова раскритиковала сотрудников американского СМИ. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Мы понимаем, что вам некогда заниматься проверкой фактов, настолько вы углубились в идеологическую борьбу во имя торжества либерализма. Но не до такой же степени», — написала Захарова в своем Facebook.

По ее словам, корреспондентам CNN в Москве необходимо отвлечься от участия в российской общественной жизни, потому что в РФ «сами справятся». Вместо этого им стоит «чуть больше уделять времени профессии», считает представитель МИД РФ. По мнению Захаровой, такая ситуация уже просто «неприлична».

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Еще 31 марта газета The New York Times со ссылкой на одного из американских чиновников сообщала, что российские войска якобы стягиваются к границе с Украиной. Как утверждал собеседник издания, речь идет о примерно 4 тыс. военнослужащих. За день до этого в ходе внеочередного заседания Верховной рады главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Руслан Хомчак сообщил о стянутых к границам страны якобы российских войсках.

Впоследствии пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что заявления США о скоплении российских сил на границе с Украиной противоречат реальному положению дел.

«Ну Вашингтон в целом скуп на какие-либо, я бы сказал, адекватные и объективные оценки в отношении Российской Федерации. Поэтому речь идет о совсем субъективных оценках, зачастую которые противоречат реальному положению дел. Мы к этому привыкли», — сказал Песков.

Кроме того, пресс-секретарь президента РФ заявил, что «в целом, вряд ли стоит объяснять кому-то точные параметры наших группировок, которые находятся на нашей территории». Он подчеркнул, что Россия вольна принимать любые меры по обеспечению своей безопасности.

Переброска подразделений российских войск в южные регионы РФ обусловлена решениями руководства страны и не представляет ни для кого угрозы, пояснил Песков.

«Еще раз повторяю то, что я уже говорил неоднократно: Россия никому не угрожала и не угрожает, и ни для кого не представляет угрозы. Российские Вооруженные силы находятся там на территории РФ, где это признано необходимым и целесообразным, и будут находиться так долго, насколько это опять же будет признано целесообразным нашим военным руководством и Верховным главнокомандующим», — отметил представитель Кремля.

Перед этим замминистра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что Российская Федерация ждет со стороны Соединенных Штатов эффективных действий по «обузданию политики нагнетания напряженности, которую проводят власти в Киеве».

«Остается только призвать Вашингтон более ответственно подходить к этому серьезному вопросу, не заниматься нагнетанием напряженности и в первоочередном порядке обеспечить более ответственное отношение к вопросам, касающимся тех или иных информобменов между нашими столицами», — сказал Рябков.

Эта дискуссия разворачивается на фоне обострения в Донбассе — наблюдатели фиксируют тысячи нарушений режима прекращения огня, Украина и самопровозглашенные республики обвиняют друг друга в провокациях. Вопреки любым утверждениям Киева, Россия стороной этого конфликта не является, заявляют в Москве.