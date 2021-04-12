«Очаги могут пройти по всей стране»: в США снова вспыхнули протесты

Акции протеста начались в городе Бруклин-Сентер в штате Миннесота после того, как сотрудник полиции застрелил там темнокожего, сообщает местная газета Star Tribune.

Реклама

Согласно информации издания, полицейские остановили автомобиль 20-летнего Данте Райте, который нарушил правила дорожного движения. Впоследствии они узнали, что ранее в отношении молодого человека был выдан ордер на его арест. Райт, как пишут СМИ, отказался подчиняться требованиям правоохранителей, которые попытались его задержать. Молодой человек сел обратно в свою машину. В него выстрелил один из полицейских, автомобиль проехал несколько улиц и врезался в другую машину.

В материале говорится, что Райту оказали медицинскую помощь, но он умер на месте.

В момент происшествия в автомобиле находилась женщина, которую госпитализировали в связи с полученными травами. Угрозы ее жизни нет.

Star Tribune приводит слова матери Райта Кэти, которая рассказала, что сын позвонил ей, когда полиция остановила его машину. Затем она услышала звуки борьбы, и соединение оборвалось. По ее словам, после этого она перезвонила и ей ответила девушка сына, которая была с ним в машине. Она сказала, что его застрелили и что тело лежит на земле, без признаков жизни.

«Нам никто ничего не говорит. С нами никто не разговаривает. <…> Я попросила, чтобы моего сына не оставляли лежать на земле», — приводит издание слова матери погибшего.

В связи со случившимся, по имеющимся данным, у здания полицейского управления города собрались около 500 человек. Они отказались разойтись по требованию полиции, поэтому правоохранители применили против них слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули.

Около 200 человек также пришли к месту гибели Райта и повредили два автомобиля полиции.

По данным Reuters, они забросали их камнями. Также сообщается о столкновениях между протестующими и правоохранителями. В городе фиксировались случаи мародерства.

Как сообщают местные СМИ, вечером 11 апреля, когда полицейские в защитном обмундировании обороняли от демонстрантов периметр центрального участка в Бруклин-Сентере, в городе был ограблен торговый центр, а в дверь участка полиции в соседнем городе Бруклин-Парк выстрелили из огнестрельного оружия. Reuters также сообщило о разгроме примерно 20 магазинов в окрестностях города.

После этого был введен комендантский час до шести утра по местному времени, мэр Бруклин-Сентера Майк Эллиот призвал протестующих разойтись по домам.

Как полагает главный научный сотрудник института США и Канады Владимир Васильев,

сегодня ситуация не столь острая, какой она была в прошлом году, но, тем не менее, она может спровоцировать вялотекущие протесты.

«К тому же, она может спровоцировать волну насилия, когда протестные настроения выливаются в массовые расправы. Эти очаги могут пройти по всей стране. В какой степени они станут детонатором более сложных процессов, сказать сложно», — сказал эксперт «Газете.Ru».

По данным «Би-би-си», в Бруклин-Сентер перебросили часть служащих Национальной гвардии Миннесоты. Они размещены там на случай беспорядков из-за суда над бывшим полицейским Дереком Шовином: он проходит в Миннеаполисе, вблизи которого и находится Бруклин-Сентер. В рамках резонансного судебного процесса Дерека Шовина обвиняют в том, что 25 мая 2020 года при задержании темнокожего Джорджа Флойда он применил удушающий прием, в результате которого афроамериканец скончался. Вскоре после случившегося Шовина и еще трех правоохранителей, участвовавших в аресте Флойда, уволили. 45-летнему подсудимому инкриминируется непредумышленное убийство. Как сообщает британская телекомпания, ему грозит до 40 лет лишения свободы. Он не признает свою вину.

После гибели Флойда по США прокатилась волна массовых протестов против жестокого обращения властей с афроамериканцами. Они сопровождались беспорядками. Чтобы восстановить спокойствие, к местным правоохранительным органам подключалась Национальная гвардия Соединенных Штатов. На фоне протестов примерно в 40 городах, включая Вашингтон и Нью-Йорк, вводился комендантский час.

Владимир Васильев обратил внимание, что процесс над Шовином сегодня стоит рассматривать как «суд черных над белыми».

По его словам, этот суд разделит страну на два лагеря. Оправдательный приговор, как отметил эксперт, может спровоцировать выступления чернокожих, а обвинительный — белых. Говоря о реакции белого большинства на происходящее, он выразил мнение, что оно может запустить «антифлойдовские» акции в ряде штатов.

«То, что произошло накануне в Миннесоте, — предвестник этого момента. В принципе, это событие на сегодняшний день может спровоцировать обострение. Может быть, не в столь явной форме», — отметил специалист.

Прошедшие в прошлом году протесты в связи со смертью Флойда эксперт назвал заказной акцией спонсоров Демократической партии с целью привести демократов к власти. Сейчас же демократам нет нужды «раскачивать лодку социальной стабильности», тем более, Вашингтон явно посылает сигналы, чтобы пока ситуация оставалась в рамках и не выходила за пределы правового поля, констатировал Владимир Васильев.