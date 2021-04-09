«Особо полезен»: как главарь ИГ* сотрудничал с американцами

Лидер террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России) Абу Ибрахим аль-Хашими аль-Курайши (большинство источников приписывают ему реальное имя Амир Мухаммад Абдул Рахман аль-Мавли аль-Салби) в прошлом активно сотрудничал с США. Об этом факте свидетельствуют опубликованные в The Washington Post данные центра по борьбе с терроризмом.

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Речь идет о периоде заключения в иракской тюрьме «Кэмп-Букка», где аль-Курайши находился, предположительно, с 2007 по 2008 год. Первые три протокола допроса Центра по борьбе с терроризмом от 2008 года были рассекречены еще осенью 2020 года. Сейчас же оказались опубликованы еще 53. Как указано в частично отцензурированных документах, иракский заключенный M060108-01 получил кличку «Канареечный халиф» за плодотворное сотрудничество с американской разведкой.

Сотрудничество с чрезмерно болтливым 31-летним радикалом из группировки «Исламское государство Ирак», которое в 2014 превратилось в ИГИЛ, позволило американцам выявить секретные пункты базирования исламистов и узнать о заведениях и местах общепита, которые чаще всего посещают их лидеры.

В частности, именно аль-Курайши предоставил подробную информацию об Абу Касваре, также известном как Мухаммад Муму — лидере организации «Исламское государство Ирак». Муму застрелен американскими военными в октябре 2008 года.

С помощью лидера ИГИЛ американцы также узнали место расположения старейшей медиагруппы террористов «Аль-Фуркан», которая пряталась под вывеской компании по организации свадеб.

Кроме того, будущий лидер ИГ на словах выступал против боевиков, наводнявших Ближний Восток из других стран.

Последние рассекреченные допросы иракца датируются июлем 2008. Что произошло с террористом дальше — доподлинно неизвестно. Сейчас американцы предлагают за информацию о главном террористе награду до $10 млн.

Считается, что аль-Курайши был отпущен на свободу в 2008 или 2009 году. После этого он сразу вернулся к террористической деятельности.

Старший преподаватель Школы востоковедения НИУ ВШЭ Андрей Чупрыгин считает, что не стоит особо удивляться сотрудничеству аль-Курайши с американцами во время заключения. Эксперт в разговоре с «Газетой.Ru» напоминает, что в «Кэмп-Букку» попадали любые подозрительные иракцы, в итоге это привело к тому, что многие из них именно так познакомились с радикалами и примкнули к ним.

К слову, именно в этой тюрьме он познакомился с предыдущим главарем ИГ Абу Бакром аль-Багдади. Он был ликвидирован в 2019 году, после чего его место и занял бывший информатор США.

«Но надо понимать, что заключенные не были все как Джеймс Бонд.

Тогда там было много обычных иракцев, попавших туда из-за ряда событий. И большинство, конечно, выдавали спецслужбам все как на духу», — говорит Чупрыгин.

Он предполагает, что из-за сложной бюрократической системы американцы просто не разглядели среди заключенных лидеров будущего ИГИЛ и потому просто выпускали на волю тех, кого не считали опасными.

Наследник аль-Багдади

Вокруг 44-летнего аль-Курайши с момента его провозглашения главой ИГ ходит много легенд, а его биография пестрит неточностями. Так, СМИ долго путались, кто на самом деле прячется за этим псевдонимом (высказывалось предположение, что он — на самом деле другой террорист из Ирака Абдулла Кардаш. Однако впоследствии в иракской разведке опровергли это предположение, заявив, что Кардаш умер еще в 2017 году.

Андрей Чупрыгин поясняет, что утверждать что-либо достоверно о личности нынешнего главы ИГ сложно, так как он очень хорошо соблюдает конспирацию.

Исследователям приходится изучать биографию этого преступника по обрывочным сведениям из разных источников.

Общепринято считать, что аль-Салби окончил университет в Мосуле, где получил степень по шариатскому праву. Этот фактор наверняка позднее поможет ему добиться статуса лидера, ведь красноречие и способность к аналитической деятельности арабисты называют обязательными качествами для лидеров исламских группировок. Тот же аль-Багдади, имевший степень доктора философии, превратился в главного авторитета именно из-за способности читать большие лекции и разрешать споры.

Аль-Салби 18 месяцев успел прослужить призывником в армии Саддама Хусейна до его свержения и вступил в партию «Баас» (Партия арабского социалистического возрождения).

Затем после начала американской оккупации аль-Салби был арестован по обвинению в участии в повстанческих действиях. Известно, что к тому моменту он уже примкнул к сторонникам радикального ислама: его считают одним из основателей иракского отделения террористической группировки «Аль-Каида» (запрещена в России).

Попав в фильтрационный лагерь «Кэмп Букка», аль-Салби начинает общение с Абу Бакром аль-Багдади. Последний тогда оценивался как тихий и спокойный заключенный, который не требовал дополнительного контроля. Более того, ему было позволено даже читать лекции и давать наставления, исходя из своего понимания Корана.

Союз лидеров джихадистов, которые вскоре ужаснут весь мир, сложился на глазах американцев, но тогда спецслужбы не прочувствовали настоящей угрозы.

После выхода из тюрьмы ставший ярым проповедником борьбы с западными цивилизациями аль-Салби добился резкого повышения в иерархии под покровительством аль-Багдади. По сути, последний назначил своего протеже главным идеологом.

Сообщалось, что выбор нового главы «Исламского государства» после смерти аль-Багдади одобряли далеко не все террористы. Главной претензией в СМИ назвали то, что аль-Салби по происхождению туркоман, а не араб, как большинство иракцев.

Каждая исламистская группировка имеет свои правила назначения нового лидера, но почти во всех происхождение играет важнейшую роль.

Однако утверждение халифа ИГИЛ происходит Советом Шуры, в который, как считается, входят ближайшие сподвижники прошлого лидера. Быстрое утверждение кандидатуры аль-Курайши после смерти аль-Багдади, скорее всего, говорит о прямом завещании последнего. Известно, что он хотел себе на смену обязательно образованного, стойкого и харизматичного лидера.

Однако за прошедшие с момента восхождения аль-Курайши полтора года мир, к счастью, так и не услышал ни одного аудио или видеообращения главы потерпевшего серьезные поражения ИГ.