Плана по членству для Киева нет: Берлин не видит Украину в НАТО

Берлин в настоящий момент не видит перспектив еще большего сближения Украины и НАТО, следует из заявления представителя правительства ФРГ Ульрике Деммер.

«Как вы знаете, НАТО проводит политику «открытых дверей» в отношении приема новых членов. Украина имеет право свободно выбирать свои политические пути. Однако, в настоящее время никаких дальнейших шагов к членству [Украины в НАТО] не планируется»,

— сказала немецкий политик, подчеркнув при этом, что Германия, ЕС и НАТО поддерживают суверенитет и территориальную целостность Украины.

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Днем ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что Украина давно стремится присоединиться к НАТО в качестве члена, и что администрация президента США Джо Байдена обсуждает этот вопрос с Киевом. При этом она указала, что решение о членстве в НАТО принимаются всеми участниками Североатлантического альянса, а не только Вашингтоном, передает Reuters.

«Мы давно обсуждаем эту тему с Украиной. Мы их решительно поддерживаем [в желании присоединиться к Альянсу]. Но это решение должно принимать НАТО», — сказал Псаки.

В тот же день президент Украины Владимир Зеленский в ходе телефонного разговора пожаловался генеральному секретарю НАТО Йенсу Столтенбергу на обострение ситуации с безопасностью в Донбассе и на стягивание Россией войск в южные регионы РФ, связав эти два события.

Также глава украинского государства поблагодарил Столтенберга за внимание альянса к складывающейся на юго-востоке Украины считуации и призвал страны-члены НАТО уделять больше внимания вопросам безопасности в Черном море и в целом усиливать свое военное присутствие в Черноморском регионе.

«Ваше постоянное присутствие должно стать мощным фактором для сдерживания России, которая продолжает масштабную милитаризацию региона и препятствует торговому судоходству», — заверил Зеленский.

Он отметил, что в отношениях с НАТО для Украины наиболее актуальным вопросом является возможность получения Плана действий по членству в Альянсе (ПДЧ).

«Мы стремимся к реформированию нашей армии и оборонного сектора, но одними реформами Россию не остановить. НАТО — это единственный путь к окончанию войны на Донбассе. ПДЧ станет настоящим сигналом для РФ», — считает украинский лидер.

В ответ Столтенберг выразил приверженность НАТО «близкому партнерству» с Киевом, однако о членстве Украины в Альянсе не сказал ничего.

Зеленский, вместе с тем, обратился к премьер-министру Канады Джастину Трюдо посодействовать в получении ПДЧ для Украины. «Спасибо Джастину Трюдо, что в трудные времена Канада всегда рядом с Украиной. «Дорожная карта» по вступлению в НАТО станет важным сигналом поддержки со стороны настоящих друзей», — написал по итогам разговорам президент Украины в Twitter.

Что характерно, канадский лидер также ни слова не сказал про членство Украины в НАТО, во всяком случае — в публичных заявлениях.

Идею о предоставлении Украине ПДЧ поддержал министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис, с соответствующим предложением Вильнюс пообещал обратиться к странам-членам НАТО.

Об этом Ландсбергис сказал на пресс-конференции 7 апреля по итогам встречи с министром иностранных дел Испании Арансасу Гонсалес Лайей, находящейся с визитом в Вильнюсе, сообщает Delfi.

«Мы должны в ближайшее время написать письмо нашим коллегам, чтобы они рассмотрели возможность предоставления ПДЧ Украине», — сказал дипломат, уточнив, что Литва только начала согласовывать этот вопрос с коллегами из прибалтийских республик.

Если Киев решит вступить в НАТО, то это лишь усугубит его отношения с самопровозглашенными республиками Донбасса и усилит внутриукраинский кризис, предупредил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Мы глубоко сомневаемся в том, что это поможет как-то Украине справиться со своей внутренней проблемой. С нашей точки зрения, это еще более усугубит ситуацию, потому что, говоря о вступлении в НАТО, никоим образом нельзя абстрагироваться от мнения людей», — напомнил представитель Кремля.

Он предположил, что если спросить мнение «нескольких миллионов людей в самопровозглашенных республиках», то станет ясно, что «такое членство в НАТО для этих людей является глубоко неприемлемым».

В июне прошлого года НАТО официально придало Украине статус партнера расширенных возможностей. Как указали в организации, украинские власти отправляли своих солдат поддерживать миссии альянса в Афганистане и Косово, а также проводили совместные учения.

Другими партнерами НАТО являются Австралия, Финляндия, Грузия, Иордания и Швеция. При этом данный статус не предполагает обязательного будущего членства.